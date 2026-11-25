En pleno corazón del casco histórico porteño, Bolívar 225, esquina Alsina, se preserva este santuario cristiano que superó ataques, incendios, abandono y hasta actos de vandalismo a lo largo de los siglos. Fue testigo de sucesos políticos, de las Invasiones Inglesas, de la Revolución de Mayo y de transformaciones que le dieron identidad a la Argentina. Por todo esto, este espléndido Monumento Histórico se lucirá este sábado 28 en la décima edición de La Noche de los Templos.

El altar mayor y el retablo original hecho con madera y láminas de oro Hugo Mouján

Junto al Colegio Nacional Buenos Aires e integrando el histórico complejo de la Manzana de las Luces en el barrio de Montserrat, se erige la emblemática Iglesia de San Ignacio de Loyola, que tuvo una primera edificación concluida en 1675 por los jesuitas con muros de adobe en un entramado de calles de tierra, o de barro los días de lluvia. Peatones, vendedores ambulantes, hombres de a caballo, carruajes y calesas pululaban en medio de los feligreses que asistían a las misas iluminadas por velas.

Iglesia y Colegio de San Ignacio, antecesor del San Carlos. Reconstrucción del Padre Guillermo Furlong. Dibujo de Alberto Avilés

Once años después se erigieron la torre Sur y parte del frente, pero esta vez con ladrillos fabricados en los hornos montados por los propios integrantes de la Compañía de Jesús. En tanto que entre 1710 y 1722 se concluyó el edificio tal cual lo vemos hoy, diseñado por el jesuita Juan Krauss, quien murió cuatro años después, y se encargó la dirección a los arquitectos Andrés Blanqui y Juan Bautista Prímoli. Finalmente, fue consagrado en 1734.

Croquis de las galerías subterráneas de la Manzana de las Luces confeccionado en 1915

Casi todas las paredes, techumbres cóncavas y torretas que servían de atalayas cuando el Río de la Plata llegaba hasta Paseo Colón se armaron con ladrillos unidos por una mezcla de barro y cal para luego ser revocados y encalados como protección; característica típica de la época colonial para mostrar armonía visual, luminosidad y la pureza religiosa de la arquitectura barroca jesuítica. Por otra parte, en uno de los laterales se halla una de las cuatro galerías que conformaban el claustro del antiguo Colegio Grande de San Ignacio.

Recorrerla no es únicamente conocer el devenir de una iglesia, sino que su espacio revela episodios, anécdotas y leyendas que forman parte de la memoria del país, donde se mezclan gestas y pormenores olvidables. En este contexto vale recordar que Buenos Aires fue instituida como capital del Virreinato del Río de la Plata recién en 1776, o sea, más de un siglo después de que los jesuitas apilaran las debutantes hileras de adobes.

Iglesia de San Ignacio en 1984. Arturi, Augusto

A la vez que otro hito fue un punto de inflexión: en 1767 el gobierno colonial cumplió con el decreto del rey Carlos III de España que ordenó expulsar a los jesuitas de todos sus dominios. Aquí habían sido protagonistas de su tiempo. Es más, este santuario tuvo antes otra sede.

“Primero, en 1608, se instalaron en Plaza de Mayo en una parcela concedida por el Cabildo y donde los materiales solo fueron adobes y techos de juncos; pero medio siglo después, en 1661, por cuestiones estratégicas gubernamentales relacionadas con la defensa del Fuerte de Buenos Aires, se instalaron en el solar delimitado por las actuales Perú, Bolívar, Alsina y Moreno, predio que donó la devota Isabel Carvajal, viuda de Gonzalo Martel de Guzmán y sin hijos. Legar este terreno en esos años era como ganarse el cielo”, explicó a LUGARES Adriana Negri, guía de turismo de Buenos Aires y una de las guías de la Iglesia.

Adriana Negri, guía de turismo de la iglesia Hugo Mouján

Comunicativos detalles místicos y expresivos

La fusión de arquitectura colonial y del barroco centroeuropeo, las decoraciones, la altura de los techos y arcos, los ventanales luminosos, la herrería, los símbolos plasmados en las figuras, el colorido, los diseños geométricos en mosaicos de teselas, el piso de baldosas, la buena acústica, la ausencia de naves laterales y las galerías altas (o “matroneras” porque allí se ubicaban las matronas para amamantar), confluían para cobijar a los fieles, emocionar con el ceremonial y evangelizar bajo el lema de la congregación: “A mayor gloria de Dios” (AMDG), como consta en un rescatado sobrerrelieve de 1675.

Retablos laterales realizados en madera tallada y policromada Hugo Mouján

“Cruzar la puerta era como entrar en el Cielo, una emoción que transmitían la altura de las puertas y los techos abovedados de cañón corrido –técnica que introdujeron los arquitectos y hermanos jesuitas–, así como las paredes tan anchas. Al principio el piso era de tierra y posteriormente de ladrillos, en lo cual también fueron pioneros. Y luego, maravillan los siete hermosos retablos primitivos que conservan los colores originales, azules y rojos, con las maderas forradas con un fino laminado de oro y las paredes estucadas... Era preciso mostrar la gloria”, expresa con pasión la guía.

El retablo mayor, de 14 m de alto y 10 m de ancho, tallado en madera y dorado por el maestro ebanista y arquitecto vasco Isidro Lorea, resalta por su llamativo azul de Prusia que se mezclaba con leche de cabra para darle un mejor acabado que generara efectos visuales y teatrales en el presbiterio. En el centro sonríe serena la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, conocida como “La Moreneta”, que es la patrona de Cataluña.

Mosaico religioso bajo la cúpula Hugo Mouján

“Partes de los grandes retablos parecen de mármol; pero no lo son, aparentan; están pintados de manera tal que simulan ser de piedra, sin embargo, son de madera. Así como la talla de la Virgen de las Nieves aún tiene lateralmente unas sogas para que en determinadas festividades, que no la tenían como eje, se la pudiera cubrir con un velo o una pintura. Por ejemplo, si era el día de Santiago Apóstol, se la tapaba”, sigue Adriana. Acotación: oculta se encuentra una manivela para operar tal artilugio.

Parte original del sobrerrelieve original de Santiago Apóstol con un libro abierto con su lema Hugo Mouján

También la cúpula de San Ignacio de Loyola fue la primera de la Ciudad. Se despliega sobre un tambor cuadrangular justo encima del crucero y se puede apreciar al subir a las torres simétricas con cupulines recubiertos en azulejos Pas-de-Calais, desde donde se ven las cinco campanas y se tiene un primer plano de uno de los relojes públicos más antiguos que se conserva en la Ciudad, el cual fue fabricado en Inglaterra en 1860 y perteneció al Cabildo que fue derrumbado.

El órgano del coro aún posee partes del original de 1880 Hugo Mouján

Un plus que conmueve es el encantador sonido del órgano que inunda la atmósfera religiosa durante la misa. El instrumento está instalado en el coro, en un primer piso abalconado. Hacia finales del siglo XVIII el organista fue un artista sobresaliente: Blas Parera, el catalán compositor de la música del Himno Nacional en 1813 junto con Vicente López y Planes; además de manejar los pentagramas y acariciar los teclados de los instrumentos de la Catedral, San Nicolás y La Merced. Asimismo, impartía clases de música, canto, violín, piano y laúd, y dirigía coros para las festividades religiosas de estos templos.

Leyendas, hechos, testimonios y peripecias

Una de las atracciones misteriosas y que seduce por la oscuridad es el túnel subterráneo de 30 m de largo –consolidado en ciertos tramos con cemento– que se puede caminar con la escasa luz de velas. “Forma parte del esquema de pasadizos coloniales socavados como una red de amparo de la Ciudad ya que se pensaron como resguardo y comunicación”, aclara Negri. Se cuenta que los estudiantes de Colegio lindero solían ocultarse en esas galerías del subsuelo para no asistir a clases. Eso era “hacerse la rata”, “ratearse”. De aquí provino el popular sinónimo de “rabona” o “sin cola”. Quizás la etimología solo forme parte del imaginario porteño; pero los alumnos, el túnel, las escapadas y las ratas… existieron.

Puerta disimulada bajo un retablo que da acceso a un túnel Hugo Mouján

Referencia histórica, a la izquierda de la nave y debajo del retablo de San Judas Tadeo se encuentra la sepultura de Juan José Castelli, quien había sido vocal de la Primera Junta y era considerado entonces como el “orador de la Revolución” por enarbolar las ideas radicales del ilustre Mariano Moreno. Fue Castelli quien había pedido este destino eclesial para sus restos.

Como recurso fundamental, durante la Invasión Inglesa de 1806, la Iglesia fue cuartel del Regimiento de los Patricios y fueron sus jefes dos de los alumnos que habían pasado por las aulas del Colegio: Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano. El 31 de diciembre de 1806, tras la reconquista lograda por las fuerzas criollas y españolas comandadas por el virrey Santiago de Liniers, se ofició una solemne misa de acción de gracias. Al año siguiente, al producirse el segundo intento anglo, fueron rechazados militarmente desde el santuario.

El pretérito túnel del subsuelo que puede visitarse Hugo Mouján

Otra de las huellas de su derrotero aún se conserva en el púlpito de madera donde se ven los tajos –quizás de hacha– que recuerdan el luctuoso saqueo y asalto que provocó roturas y produjo incendios cometidos el 16 de junio de 1955 por parte de manifestantes y militantes afines al Gobierno Nacional quienes así actuaron como represalia al salvaje bombardeo y ametrallamiento de Plaza de Mayo encabezado esa misma mañana por aviones de la Armada y la Fuerza Aérea que provocaron 300 muertos y 1200 heridos.

Los destrozos en la iglesia de San Ignacio durante la oscura jornada de 1955: Santiago Apóstol y la Virgen de los Dolores quedaron decapitados Di Sandro

Las agresiones las padecieron varios ámbitos cristianos ante versiones que relacionaron la embestida aérea con el enfrentamiento que existía entonces entre el Poder Ejecutivo y la jerarquía de la Iglesia Católica. “En ese suceso terrible se destruyeron los antiguos archivos parroquiales donde estaban registrados nacimientos, muertos... porque en esos tiempos coloniales no existían los registros civiles. Fue una de las pérdidas irrecuperables”, lamenta Adriana.

Detalle de la ornamentación en el retablo principal Hugo Mouján

En 2013, otro ataque, perpetrado esta vez por cinco alumnos del Colegio Nacional durante una protesta por una reforma educativa, implicó destrozos, pintadas con consignas anarquistas y quema de un banco y del sillón del sacerdote; vandalismo que repudió hasta el centro de estudiantes vecino.

La Iglesia de San Ignacio de Loyola (quien fue soldado, sacerdote, teólogo y fundador de la Compañía de Jesús) está abierta de lunes a viernes de 8 a 19, sábados de 18 a 19.30 y domingos de 18.30 a 20; en tanto que las misas de lunes a sábados tienen lugar a las 18.30 y los domingos a las 19. Claro que, para conocerla en su plenitud, son ideales las visitas guiadas que incluyen el templo, las matroneras, el claustro, las torres con mirador y el túnel colonial. Esto sucede los martes y jueves a las 16 y los sábados a las 15 y a las 17 (durante enero y febrero los días y horarios cambian).