Muchos cariocas no conocen la Ilha da Gigóia. Este pequeño archipiélago dentro de la Laguna de Tijuca es uno de los grandes secretos, no sólo de Barra, sino de toda la ciudad. Lo más curioso es su punto de acceso: la estación de metro Jardim Oceânico. A pasos de la agitada Avenida Armando Lombardi y de una estación de servicio que hace de estacionamiento, un callejón casi oculto lleva a este oasis tropical, un submundo de agua, morros, manglares y pintorescas casas de colores sobre pilotes.

Las lanchas colectivas son el único medio para moverse entre los rincones de este pequeño refugio carioca: circulan permanentemente y son muy económicas

En la isla viven apenas 3.000 personas, pero es muy concurrida todos los días por sus restaurantes de frutos de mar con mesas sobre la laguna. El conjunto incluye varias islas, entre ellas la Gigóia, Primeira y do Meio, conectadas por pasarelas y senderos. Para recorrerlas, hay que subirse a las barcazas de madera que cruzan cada diez minutos y cobran, según el trayecto, entre 3 y 10 reales. Garzas blancas, cormoranes y capibaras suelen aparecer entre los manglares.

Pesca del día madurada con salsa de limón, en Ocyá

Entre garzas, botes y vegetación tropical, la isla parece un mundo aparte dentro de la metrópolis carioca.

Hasta mediados del siglo XX, ésta era una zona ocupada principalmente por pescadores y familias que vivían de la laguna. Con el desarrollo acelerado de Barra da Tijuca, la isla quedó rodeada por modernos edificios, avenidas y centros comerciales, pero conservó su atmósfera de aldea acuática. Hoy conviven allí habitantes de toda la vida, artistas, emprendedores gastronómicos y viajeros que descubren este rincón casi por casualidad.

El restaurante que puso a la isla en el mapa gourmet

Una parada obligada para descubrir la gastronomía local es Ocyá, en la Ilha Primeira, a cinco minutos de navegación. Muchos conocieron este restaurante hace poco, cuando fue recomendado por la guía Michelin e incluido entre las propuestas destacadas de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Pero su cocina rupturista cosecha seguidores desde que abrió, en 2022.

A Ocyá Ilha se llega tras unos minutos de lancha: se convirtió en una de las mesas más buscadas por cariocas y viajeros

Pulpo grillado en Ocyá, en la Ilha da Gigóia.

Son no más de diez mesas en un deck sobre la laguna y algunas más adentro, junto a enormes cámaras de vidrio entre -1° y 2° donde varios pescados cuelgan de unos ganchos, sin amontonarse. Algunos están hace unas horas y otros llevan hasta 14 días de maduración.

Gerônimo Athuel, su artífice y cocinero, está presente en todo el proceso: captura sus pescados, los madura meticulosamente en sus cámaras y, una vez que alcanzan el punto justo (varía según cada especie), los manda a las brasas. Se jacta de usar todas sus partes y no desaprovechar nada.

Una cámara de vidrio entre -1° y 2° con pescados colgando de ganchos se ubica al lado de las mesas

Athuel trabaja con pescadores de anzuelo de Copacabana

La bicuda, por ejemplo, tiene ocho días de maduración y es un manjar. Suele haber en el menú especies no tan comerciales ni fáciles de encontrar, como el ubarana, el sororoca, el faqueco y el pitangola, que llegan a la mesa con sus pieles crocantes e interiores jugosos y un dejo levemente ahumado. Otros imperdibles son el pulpo grillado, sazonado con paprika, y un pan de ajo relleno de camarón que resulta adictivo.

Salchicha artesanal de pescado con cebolla a las brasas

El proyecto de Athuel ya trascendió los límites del archipiélago. En los últimos años, Ocyá abrió una segunda sede en Leblon, uno de los barrios más sofisticados de Río, llevando su filosofía de pesca consciente y maduración de pescados a la Zona Sur carioca. La nueva casa también fue destacada por la guía Michelin y mantiene como protagonista una gran cámara de maduración a la vista, una marca registrada del chef. En cualquiera de las dos sedes, es imprescindible reservar.

Canales, selva urbana y casas sobre el agua: una postal inesperada en el corazón de la ciudad.

A bordo de una de las lancha taxis que circulan por la isla

Pero Ocyá no es la única excusa para cruzar. Parte del encanto está en caminar sin rumbo por los laberintos de pasarelas de madera, descubrir bares escondidos entre la vegetación y observar el ir y venir de las pequeñas lanchas que funcionan como taxis acuáticos. La sensación es extraña y fascinante: estar a minutos de uno de los barrios más modernos de Río y, al mismo tiempo, en un paisaje que recuerda a una remota aldea ribereña.