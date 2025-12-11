Son fotógrafos, aman la naturaleza y se asociaron para guiar viajes de aventura a Brasil y Tanzania

Emilio White, radicado en Misiones, y Tomás Thibaud, con base en Buenos Aires, coordinan experiencias entre grandes felinos y ecosistemas increíbles

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

Bostezo de yaguareté en Pantanal Tomás Thibaud

Fue en Formosa, en 2006. Llevaba buena parte de su vida soñando con verlo cuando por fin se lo topó mientras trabajaba en un campo. “Ahí empezó mi romance con el yaguareté. Desde entonces, me fue trazando un camino”, cuenta Emilio White, naturalista y fotógrafo, que creció en Buenos Aires, pero hace quince años vive en Misiones. Tiene como socio y compañero de aventuras a Tomás Thibaud, abogado que en 2019 dejó el mundo corporativo y desde entonces se dedica a coordinar viajes a sitios exuberantes en fauna y naturaleza. Pantanal, Amazonas y Tanzania son algunos de los destinos que eligen para guiar grupos. “Elegimos lugares que dejan una huella y conmueven”, apunta Tomás, que también es fotógrafo y un referente en viajes de aventura en Instagram.

En Pantanal se puede ver cómo un yaguareté caza un yacaré Emilio White

Mano a mano con los yaguaretés en Pantanal Emilio White

Avistaje de yaguareté desde la lancha en Pantanal, Brasil Emilio White

Emilio y Tomás trabajan juntos desde el 2023. La primera expedición compartida fue a Pantanal, en Brasil. Pronto se convirtió en un éxito y la replican desde entonces. Emilio había descubierto Pantanal diez años antes, cuando hacía fotos de yaguartés para un libro de la organización Proyecto Yaguareté. En el estado de Mato Grosso, al sudoeste de Brasil, Pantanal es el humedal más grande del Planeta y donde se agrupa la mayor cantidad de ejemplares de esta especie. Biodiverso y descomunal, es un territorio de 200.000 kilómetros cuadrados que reúne varios parques nacionales y áreas de conservación.

Tomás Thibaud dejó la vida corporativa y se dedica a organizar viajes Alfonso Ruiz Guiñazú

Yaguareté con serpiente curiyú Tomás Thibaud

Amanecer sobre Pantanal Tomás Thibaud

Sitio ideal para encontrarse cara a cara con el yaguareté, Emilio explica qué lo conmueve de este felino. “Representa la naturaleza en todo su espectro. No necesita mucha traducción. Otras especies del mundo natural se tienen que explicar para una mejor interpretación. El jaguar, en cambio, ofrece una impronta instantánea. Por un lado, porque uno podría ser su presa, potencialmente. Y por el otro, por su fisonomía. Es muy lindo y atractivo, como la mayoría de los felinos. Además, es una especie amenazada”, señala Emilio sobre el protagonista excluyente de los 15 viajes que en dos años hicieron a Pantanal. “Es el único lugar del planeta donde lo vemos tanto y tan bien. Estamos tan cerca como para tener buenas fotos sacadas con celular”, agrega este fotógrafo y naturalista que además sabe mucho de aves y conoce buena parte del planeta. Autodidacta y conservacionista, Emilio además recibe visitantes en su casa y reserva, La Lorenza, en Puerto Libertad, Misiones. Con su mujer, Pilar Cabrera Castilla, propone excursiones entre la selva y el río Paraná.

Emilio y Tomás ya tienen un viaje confirmado a Tanzania en febrero del 2026 Tomás Thibaud

Con Tomás y Emilio se pueden ver cebras en Tanzania Emilio White

Viajero desde siempre, Tomás es hijo de Michel Thibaud, pionero en la fotografía de naturaleza y miembro de la Fundación Vida Silvestre. Con él recorrió la Argentina y aprendió a hacer fotos, como varios de sus siete hermanos. “Durante años, la fotografía y los viajes fueron un hobby para mí… La cosa empezó a cambiar después de un viaje a Península Valdés, en 2016. Volví a la oficina y solo pensaba en todo lo que había vivido”, desliza Tomás antes de empezar a compartir su historia, signada por la convicción y el empuje.

“Dejé el mundo corporativo en 2019, cuando tenía 39 años. Soy abogado y trabajaba en una multinacional como director de legales para el Conosur. Me gustaba lo que hacía, me iba muy bien, pero sentía que era el momento de irme, que había cumplido mis objetivos... Soy una persona inquieta. Pero nada fue de un día para el otro. Fue todo un proceso. Porque desde que tomé la decisión hasta que la ejecuté, pasaron tres años. Me replanteé varias cosas e hice coaching para ver cómo seguir. Tenía miedo, pero me animé a dejar la comodidad”, cuenta Tomás, que en paralelo siempre siguió haciendo fotos.

Emilio White es fotógrafo y además promueve la conservación Alfonso Ruiz Guiñazú

Hembra de carpincho con sus crías en Pantanal Tomás Thibaud

Águila Harpía en Amazonas Tomás Thibaud

Con un perfil de Instagram de casi 30.000 seguidores, centrado en amantes de la naturaleza, viajeros y fotógrafos, Tomás cuenta cómo Instagram se convirtió en un canal fundamental para llegar a la gente. “El Tomás Thibaud de LinkedIn era primo del de Instagram. Buscaba trabajo en empresas a través de LinkedIn, mientras publicaba mis viajes por Instagram. De pronto noté que mucha gente me decía ‘quiero viajar con vos’. Por eso pensé ‘pongámosle precio’ a lo que me gusta hacer y me puse a coordinar este tipo de aventuras. Así nació el concepto “aunque no se sume nadie, viajo igual” o “aunque seamos pocos, viajo igual”. Fue un cambio de paradigma. Por suerte la gente se sumó y se sigue sumando. Y ahora vivo exclusivamente de los viajes que organizo. Pensar que mucha gente me decía que no iba a poder…”, sintetiza Tomás, que no reniega de su título de abogado, ni de su experiencia en el mundo corporativo. Por el contrario, sabe que su pasado le da herramientas para ser quien es hoy.

En Pantanal, un biguá se entretiene con un pez Emilio White

Los yaguaretés se ven fácil en Pantanal Tomás Thibaud

Mientras Emilio recibe turistas en La Lorenza, a 45 minutos de Iguazú, Tomás también arma viajes a Península Valdés con otro socio. Los dos venden y publican sus fotos en Argentina y en el Exterior. Juntos están enfocados en Pantanal –“el África de América” –, Amazonas y Tanzania. Guían a grupos de familias, de amigos, parejas, gente que viaja sola y también fotógrafos. “La única clave es que disfruten y conecten con la naturaleza en estado puro”, coinciden.

Datos útiles

Emilio White y Tomás Thibaud. Coordinan viajes con todo incluido a Pantanal, Amazonas y Tanzania. Para el 2026, ya tienen confirmado en febrero un viaje a Tanzania y están planeando otras fechas. A Pantanal van entre mayo y junio, y entre octubre y noviembre. Y para Amazonas están definiendo las fechas. Consultas por IG: @tomasthibaud y @white.emilio