Edición Especial. ¡A la mesa!

Jujuy: El Nuevo Progreso (Tilcara), La Chacana (Tilcara), El Patio (Tilcara), El Mesón (Purmamarca), Viñedos Yacoraite (Colonia San José), Ci Vediamo (Purmamarca), Calandria (Purmamarca), Casa Mocha (Huacalera), Casa Finca (San Salvador de Jujuy) y Flor del Pago (Lozano).

Salta: Don Salvador (Salta), Melchora (Salta), El Baqueano (Salta), El Bodeguero (Salta), José Balcarce (Salta), Colomé (Colomé), Altalaluna (Tolombón), Casa Díaz (Seclantás), Pacha (Cafayate) y Bodega Amalaya (Cafayate).

Santiago del Estero: Zambra (Santiago del Estero).

Tucumán: Lola Mora (Yerbabuena), El Cardón (San Miguel de Tucumán), El Sultán (San Miguel de Tucumán) y Arismendi (Tafí del Valle).

Catamarca: Zorro Gris (Tinogasta), Malika (S. F. del Valle de Catamarca).

La Rioja: Ñaupa Wasi (Famatina).

Córdoba: La Tramontana (Capilla del Monte), Diquesí (La Cumbre), La Urraca Cocina (La Cumbre), La Fonda de Cruz Chica (La Cumbre), Lambaré (La Cumbre), Alma (La Cumbre), Mola (La Cumbre), Belgrano 1340 (Villa Cura Brochero), De Adobe (San Javier), Madre (Villa General Belgrano), Las Pircas (Mina Clavero), Txoko (Villa Allende), Bros Comedor (Córdoba), El Papagayo (Córdoba) y Nakama (Córdoba).

San Luis: La Pulpería del Negro (Estancia Grande) y Bodegón de Oro (La Carolina).

San Juan: A Ojo Art (Rodeo), Bodega Graffigna Yanzón (Pedernal), Gran Cacique (Pismanta) y Don Lisandro (Barreal).

Mendoza: Zonda (Luján de Cuyo), Riccitelli Bistró (Luján de Cuyo), Bigalia Pizza (Mendoza), Cocina Gardenia (Mendoza), Barro Cocina (Alto Agrelo), Angélica Cocina Maestra (Luján de Cuyo), Brindillas (Luján de Cuyo), Daukos (Chacras de Coria), La Juanita (Uspallata), La Huella (Los Chacayes) y Criolla (Godoy Cruz).

Buenos Aires: Il Gatto Nero (Valeria del Mar), Utopía (Valeria del Mar), Albúfera (Santa Clara del Mar), Proyecto Pescado (Chapadmalal), Socarrat (Miramar), Tierra de Azafranes (Tandil), Sarasanegro (Mar del Plata), Lo de Tata (Mar del Plata), La Mancha (Capitán Sarmiento), Casa Quinta (Balcarce) y Colorado (San Antonio de Areco).

Entre Ríos: Bajo Llave 929 (Concepción del Uruguay), Mamma Mia (Concepción del Uruguay), Casa Jaf (Gualeguaychú) y Cantinero Entrerriano (Paraná).

Corrientes: Café de los Pájaros (Colonia Carlos Pellegrini) y Cautivas (Corrientes).

Misiones: Lo de Luchín (Posadas), Momora (Santa Ana), El Bodegón (Posadas), Poytava (Posadas) y Karuma (Puerto Iguazú).

Chaco: Anna (Juan José Castelli).

Santa Fe: Hambriento (Rosario), Refinería (Rosario), Paladar Negro (Santa Fe), Negre (Rosario) y Margot (Santa Fe).

Neuquén: Sureña (Neuquén), Borravino (Villa Pehuenia), We Folil (Villa Pehuenia), Lo de Chacho (S. M. de los Andes), Avataras (Villa Meliquina), Hostería Huechulafquen (PN Lanín), Las Balsas (Villa La Angostura) y Nicoletto (Villa La Angostura).

Río Negro: Del Azul (Bariloche), Quetro (Bariloche), Ãnima (Bariloche), Auita (Bariloche), Solís (Bariloche), Corteza (Bariloche) y Iori Casa Asiática (El Bolsón).

Chubut: Sidra Laberinto (El Hoyo), Luz de Luna (Lago Puelo), Don Chiquino (Esquel) y Alma Patagónica (Camarones).

Santa Cruz: La Zaina (El Calafate), Lucinda Casa Campo (El Calafate), Mako (El Calafate), Butch (El Chaltén), Maffía (El Chaltén) y Laborum (El Chaltén).

Tierra del Fuego: Chez Manu (Ushuaia), Kalma (Ushuaia), Kaupé (Ushuaia), La Sirena y el Capitán (Puerto Almanza) y Puerto Pirata (Puerto Almanza).