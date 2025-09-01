LA NACION

Revista Lugares 353. Septiembre 2025.
  • Estancias. Las Mercedes, La Tomasa, Del Pilar, La Rosita.
  • Las Flores y Balcarce. Recorrido por dos ciudades de la provincia de Buenos Aires con raíces criollas.
  • La Cumbre. Arte, sabores y aventuras en la localidad más distinguida del Valle de Punilla.
  • Ascenso al Champaquí. Trekking desde Villa Alpina hasta la cima del cerro más alto de Córdoba.
  • Apertura. Exploradores.
  • Edificios. Mont Saint-Michel.
  • Porfolio. San Petersburgo y Moscú por Claudio Larrea.
  • Barrios. Colegiales.
