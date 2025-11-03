Revista Lugares 355. Noviembre 2025.

1
1 minuto de lectura
- Punta Cana. Descanso en un equipadísimo resort de este destino caribeño, emblema de República Dominicana.
- San Diego. Grandes parques y mucha influencia de la cultura mexicana a orillas del Pacífico.
- Aruba. Una isla fuera del cinturón de huracanes y con 360 días de sol por año.
- Extremadura. Plasencia, Cáceres, Trujillo y Mérida: las tradiciones de una comunidad que valora su pasado romano.
- País Vasco. San Sebastián, Bilbao y otras ciudades orgullosamente vascas.
- Apertura. Raj Británico.
- Edificios. Torre Alva.
- Escabiologías. Federico Bandini.
- Las Heras. Un pueblo rural con sus pulperías y sus museos y la perlita de dos murales poco conocidos de Antonio Berni.
- Las Palmas. La historía de la estancia jesuítica “Areco” que devino en los cinco clubes de chacras más importantes de Zárate.
