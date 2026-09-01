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LA NACION

Revista Lugares 365. Septiembre 2026.

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Revista Lugares 365. Septiembre 2026.
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Revista Lugares 365. Septiembre 2026.
Revista Lugares 365. Septiembre 2026.
  • Bañado La Estrella. Nuevo recorrido de Formosa hacia el PN El Impenetrable.
  • Parque Patagonia. En plena estepa, los senderos y el planetario de la reserva que cumple quince años.
  • Curaçao. Recorrido por isla del Caribe sudamericano con colorida arquitectura y libre de sargazo.
  • Tikal y Caracol. Entre Guatemala y Belice, ciudades mayas en el corazón de la selva y sin turismo masivo.
  • Misiones. De Posadas a Yacutinga Lodge, con lo nuevo de las cataratas y la historia de Oberá.
  • Apertura. Maderas de ley.
  • Edificios. Museo Fénix.
  • Carlos J. Gradin. Su historia ligada a la Cueva de las Mano y los demás aleros del río Pinturas.
  • Morfologías. Villa Crespo: restaurantes con estrella Michelin, bares y una cantina china.
  • Barrios. Outlets de ropa, recitales y murales de Villa Crespo.
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