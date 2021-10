11 curiosidades de The Morning Show, la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon

Con una apuesta muy fuerte, la llegada de AppleTv+ tuvo varios títulos que generaron muchísimas expectativas. Entre ellos, “The Morning Show” fue una de las ficciones más comentadas porque -además de tener a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como protagonistas- trabaja una problemática relevante: la cultura del silencio en los espacios de trabajo.

Llevándonos a la producción de un programa de noticias norteamericano en donde uno de los conductores es acusado de abuso por varias de las mujeres que trabajan (y trabajaron) en el estudio. Durante finales de septiembre estrenó su segunda temporada y para celebrar este regreso, te invitamos al detrás de escena de la serie y te contamos algunas curiosidades de la ficción que -en tan solo unos episodios- se va a transformar en una favorita:

The Morning Show. Reese Whiterspoon Apple TV+

11- Diane Sawyer visitó a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en el set

Reconocida por su trayectoria en la televisión norteamericana como conductora de programas de noticias matutinos, Diane Sawyer además tiene varios hitos en su carrera como -por ejemplo- ser la primera mujer en conducir “60 Minutes”. Sin duda una fuente de inspiración para los personajes de Aniston y Witherspoon; la periodista visitó el set durante la filmación de la primera temporada.

10- La serie está inspirada en el libro de Brian Stelter

Mientras que desde la producción aseguraron que la ficción no está basada en ningún escándalo, sí contaron que encontraron inspiración en el mundo real. La más importante es la publicación “Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV” (Top of the Morning. dentro del despiadado mundo de la televisión matutina) de Brian Stelter. Libro en el cual el autor, quien también es escritor consultor del show, cuenta los secretos del detrás de escena de programas como “Good Morning America” y “The Today Show”.

En esta imagen difundida por Apple TV+, Billy Crudup y Jennifer Aniston en una escena de "The Morning Show". (Apple TV+ vía AP)

09- El set imita el vestidor de Hoda Kotb

El diseñador de producción, John Paino (quien ocupó este mismo puesto “Wild”, película de Reese Witherspoon), contó que buscaron que todos los espacios del canal fuesen lo más realistas posibles. ¿Qué hicieron para lograrlo? Mientras estuvieron en NBC visitaron el camarín de Hoda Kotb (conductora de “Today”) para inspirarse y copiar algunos elementos.

08- Además del libro, la serie se inspiró en “The Matt Lauer Scandal”

Aunque, nuevamente, la producción sostiene que la ficción no está basada en ningún caso en particular, es imposible no hacer conexiones ¿verdad? Tanto que es fácil encontrar las similitudes entre el personaje de Steve Carell con Matt Lauer. El presentador norteamericano de “Today” fue acusado de abuso y despedido del programa como consecuencia de sus acciones inapropiadas hacia las mujeres que formaban parte de su equipo de trabajo.

07- La serie fue reescrita después del movimiento de #MeToo

Ya con los guiones avanzados, al ver el nacimiento y crecimiento del movimiento feminista en Estados Unidos, la producción decidió que sería una buena decisión revisar y reescribir los libretos. La propia Reese Witherspoon lo explicó en una entrevista: “Decidimos que teníamos que empezar desde el punto de vista inicial y volver a desarrollar todo con un sesgo más claro sobre la verdad que sale a la luz en los medios y las personas deben rendir cuentas por su comportamiento”.

The Morning Show. Temporada 2. Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon Apple TV +

06- Ambas actrices principales hicieron trabajo de campo

Con técnicas diferentes, tanto Jennifer como Reese buscaron conocer el mundo real detrás de las noticias:

Reese Witherspoon, por su lado, buscó pasar mucho tiempo con productores de noticias. “Pasé mucho tiempo con productores de noticias que han estado haciendo esto toda su vida, y obviamente muchos periodistas. Cada vez que estaba en un programa o podía hablar con alguien, les hacía muchísimas de preguntas”, contó en una entrevista en Entertainment Weekly.

Jennifer Aniston en cambio decidió concentrarse en la última aparición de Matt Lauer en “Today”. Durante una entrevista en Variety contó: “Es algo tan extraño. Se sintió extrañamente como si mi papá hubiera hecho algo terrible. Confiaba en él y había sido entrevistada por él. Estuvo allí durante tantos momentos de mi vida“.

05- 2 millones de dólares por episodio

Además de ser parte del equipo de producción, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon reciben un sueldo de 2 millones de dólares por cada episodio de la serie. Suma que elevó varias críticas pero que la propia Witherspoon defendió diciendo: “¿A las personas le molesta cuando Kobe Bryant o LeBron James firman sus contratos?”

The Morning Show. Julianna Margulies Apple TV+

04- Las vestuaristas, están súper conectadas con las estrellas

Como la gran mayoría de las celebrities norteamericanas, tanto Jennifer Aniston y Reese Witherspoon tienen su equipo de confianza. Tanto que el equipo de estilistas detrás de la serie no es nuevo: Clare y Nina Hallworth diseñan los vestuarios de Aniston por los últimos 15 años; por su lado Sophie de Rakoff colaboró con Witherspoon en “Legally Blonde” y “This Means War”.

03- La mayor parte de las productoras de la serie, son mujeres

Con una clarísima mirada de género que construye tanto a los personajes femeninos como masculinos, el equipo detrás de “The Morning Show” está conformado en su mayoría por mujeres. Junto a ellas se suma: Kerry Ehrin, Michael Ellenberg, Mimi Leder y Kristin Hahn.

The Morning Show. Reese Whiterspoon Karen Ballard - Apple TV+

02- Mimi Leder dijo que no a “Watchmen” para estar en The Morning Show

Una de las principales directoras de la serie, Mimi Leder es una persona reconocida para los seriéfilos. Desde “ER” hasta “The Leftovers”, ha participado de varios de los grandes hitos de la televisión. Tanto que le ofrecieron formar parte del equipo de la exitosa “Watchmen” de HBO, propuesta que tuvo que rechazar por ya estar comprometida con este proyecto de AppleTv+.

01- Todavía no estaba escrito el guion, cuando Jennifer Aniston vendió la serie a AppleTv+

Parte de las primeras series anunciadas de la plataforma, lo que es aún más interesante es que Aniston logró vender la idea del show con tan solo un esquema. Sin embargo todo cambió cuando los movimientos feministas tomaron muchísima relevancia y el panorama cambió para siempre. “El programa fue elegido. Se lo vendimos a Apple con una idea. Luego, unos cuatro meses después, toda la mierda golpeó el ventilador y, básicamente, tuvimos que empezar de cero“, contó la actriz de “Friends” a una revista norteamericana.