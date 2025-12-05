Fue una estrella de la TV, pero dejó la Argentina y hoy compra y remodela casas en España: “Nadie sabe qué te depara el destino”

Manuel Navarrete se convirtió en una de las figuras más queridas detrás y delante de cámara en la época dorada de Ideas del Sur. Aunque su labor principal era la producción, los divertidos idas y vueltas con Marcelo Tinelli en Showmatch lo transformaron en un personaje que no tardó en traspasar la pantalla. Este salto a la popularidad incluso lo llevó a debutar como participante del Bailando por un Sueño en 2011. Sin embargo, pese a que tenía un futuro prometedor en Argentina, una charla con amigos durante un asado lo incentivó a armar las valijas e instalarse junto a su familia en Valencia, España, donde vive desde hace ya cinco años.

Manuel Navarrete pisó las pistas del reliaty de Tinelli en 2012 (Foto: Manuel Navarrete)

Su decisión no fue casual y hubo un hecho que lo marcó. Mientras su presencia mediática aumentaba, en 2012 sufrió un violento robo cuando se encontraba arriba del auto junto a su hijo, en el barrio porteño de Caballito. Si bien este hecho no fue el desencadenante de su elección de emigrar, sí formó parte de los múltiples motivos que lo impulsaron a buscar una mejor calidad de vida.

“Elegimos en aquel momento Valencia porque era una ciudad mucho más relajada que Madrid y Barcelona y con mayor proyección, y por sobre todo porque era (y hoy lo sigue siendo) la tercera ciudad en importancia en España”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Manuel Navarrete junto a Tinelli, en su época de productor de TV (Foto: Manuel Navarrete)

Aunque la decisión no fue complicada, sí fue muy pensada. “María, mi esposa, era una empresaria del calzado y contaba con seis locales dedicados a eso. Y yo estaba en un lugar de privilegio, que me había ganado con esfuerzo y dedicación”, aseveró. Es que si bien Manuel es Martillero Público, siempre quiso pertenecer al medio e hizo lo posible para cumplir su anhelo. “Por intermedio de un amigo le vendí a Campi su primer departamento, a eso me dedicaba, tenía mi oficina a la vuelta de Telefe”, reveló.

En ese sentido, destacó la ayuda que le brindó el reconocido humorista, quien le presentó a varias personas que oficiaron como eslabón para su desembarco en televisión. “Me ayudó muchísimo, presentándome a los chicos de La tribuna de Nico, también me abrió las puertas de VideoMatch y de casualidad conocí al que en ese momento era el Director de Arte del canal, Miguel Ángel Pérez Alfaro, hoy uno de mis mejores amigos”, añadió.

Manuel Navarrete y Emilio Disi trabajaron juntos en teatro en la comedia veraniega "La noche de las pistolas frías", durante la temporada de verano de 2013 (Foto: Manuel Navarrete)

Decime cuál cuál cuál es tu nombre

Se podría decir que, a ciencia cierta, el primero en darle una oportunidad fue Pablo Codevilla, quien lo convocó para la segunda temporada de Decime cuál cuál cuál es tu nombre, el ciclo que entretenía al público en 1996 con juegos interactivos y sketches.

“Un día en un vivo del programa le di una respuesta certera y Codevilla preguntó quién era yo y qué hacía en el estudio”, reveló sobre aquella intervención por la que tiempo después le ofrecieron un puesto de productor para Feliz Domingo (Canal 9).

Luego del reconocido formato que entretenía a los televidentes con “El Cofre de la Felicidad”, el “Ping Pong de preguntas y respuestas” y el premio del viaje a Bariloche para los estudiantes de secundario, siguió con la producción de Cosa de locos (Canal 26) hasta que finalmente llegó el llamado que lo llevó a Ideas del Sur. Allí hizo Totalmente -con la conducción de Miguel del Sel-, y La venganza de José María. Sin imaginarlo, aquella productora de medios se convertiría en su casa durante 27 años.

Manuel Navarrete emprendió su viaje a Europa hace cinco años (Foto: Manuel Navarrete)

Hola, Valencia: cómo fue su desembarco en España

La decisión estaba tomada: Manuel, junto a su familia, dejaba atrás aquellos pasillos conocidos para embarcarse en una nueva aventura, pero no por eso con pasos menos firmes.

Así fue que ni bien se instaló junto a su familia en el Viejo Continente, abrieron dos negocios de venta de pizzas y empanadas. “El emprendimiento gastronómico fue motivo inicial para no descapitalizarnos y para conocer el sistema impositivo, comercial y económico de España. Pero mi idea de base era invertir en propiedades una vez que estuviéramos instalados. Sabía que era una muy buena opción de negocio”, aseguró.

En la actualidad, Manuel Navarrete se dedica a buscar inversiones que le permitan generar renta segura (Foto: Manuel Navarrete)

En ese sentido, comentó que, como la inversión se había triplicado, aprovecharon para vender la franquicia. “Yo soy un convencido de que los negocios se venden cuando funcionan”, subrayó al mismo tiempo que dio detalles de su actual trabajo: “Hoy mi ocupación es buscar inversiones que me permitan generar renta segura. A lo que me dedico en España, en EE.UU. se denomina Flipping House, dicho de otra forma, se trata de comprar una propiedad deteriorada a un precio por debajo del valor de marcado, reformarla para aumentar su valor y luego venderla para obtener un beneficio o alquilarla rápidamente para generar renta”.

En cuanto a las ventajas que encontró para invertir en España, destacó los valores de las propiedades y la posibilidad crediticia que da la estabilidad. “Hoy la Argentina está en un camino de recuperación y creo que va a lograr recomponer muchas de las cosas que se habían perdido por muy malas administraciones a lo largo de muchos años”, añadió.

Manuel Navarrete en París junto a María, su esposa (Foto: Manuel Navarrete)

Navarrete: “Uno nunca sabe lo que te depara el destino”

Sin embargo, él no es el único empresario en la familia. María, su esposa, tenía seis zapaterías en Argentina y hoy sigue su emprendimiento del otro lado del charco. “Es muy emprendedora y conoce a la perfección el negocio del calzado. Reconstruyó su camino con base en su profesionalismo y al estudio de las tendencias europeas, las cuales son muy distintas a las de Argentina”, puntualizó.

Manuel y María no están solos. Su hijo Lorenzo, quien hoy tiene 19 años, los acompaña. “Está muy afianzado, vino con 14 años, era una criatura... Hoy con 19 está enfocado en sus estudios, creó vínculos e hizo amigos, y con mi esposa estamos muy convencidos de que este es el camino”, dijo.

María y Manuel junto a Lorenzo, su hijo de 19 años (Foto: Manuel Navarrete)

Para los seguidores del clásico programa de Tinelli, el rostro de Navarrete es familiar, incluso en España, donde los argentinos abundan. “Las personas que emigraron no hace mucho me saludan, saben quién soy. El reconocimiento es más para Marcelo que fue el hacedor de mi popularidad... digo que fui popular, no famoso, famoso es Guillermo Francella, Marcelo (Tinelli), Ricardo Darín... Yo fui más mediático que otra cosa”, reconoció.

Los mates con sus padres, el arroz con leche de su madre, los asados con amigos y el ir a ver a San Lorenzo a la cancha son las pequeñas grandes cosas que extraña. No obstante, cada vez que puede pisa suelo argentino. “Es muy reconfortante cargar las baterías con tus raíces”, comentó al mismo tiempo que se sinceró sobre un posible regreso: “Lo veo muy lejano... sería muy difícil. Pero uno nunca sabe lo que le puede deparar el destino”.

Para los seguidores del clásico programa de Tinelli, el rostro de Navarrete es familiar, incluso en España, donde los argentinos abundan (Foto: Manuel Navarrete)

Aunque está metido de lleno en el mundo de las inversiones, no descarta la posibilidad de sumergirse nuevamente en los pasillos de alguna que otra productora y, por qué no, en el Viejo Continente. “No dudaría ni un segundo en volver a sentir esa adrenalina, que solamente conocemos quienes amamos hacer televisión y producir en vivo”, subrayó.

“¿Cuáles son tus proyectos en carpeta?”, fue la última pregunta de la entrevista. Así, casi como un mantra que repite todos los días a primera hora de la mañana y cuando apoya la cabeza en la almohada, respondió: “Disfrutar que la vida son solo dos segundos. El que lo dijo no se equivocó, yo me lo tomé siempre muy en serio, y no pienso dejar de hacerlo”.