¿Otro final? Por qué los fans de Stranger Things insisten en que este 7 de enero se estrena otro capítulo

Desde que Stranger Things (Netflix) estrenó su final el miércoles 31 de diciembre de 2025, muchos fanáticos se niegan a aceptar que ese es el desenlace definitivo de la ficción que tuvo en vilo a millones de televidentes de todo el mundo durante diez años. A raíz de esto es que surgió la versión de una teoría llamada “Conformity Gate”, la cual sostiene que el capítulo ocho no es el último y que el “verdadero” final estaría por revelarse.

La hipótesis sostiene que existe un episodio secreto -un supuesto noveno de la quinta temporada- que el gigante del streaming habría mantenido oculto. La fecha marcada en rojo por los seguidores es este miércoles 7 de enero. Según los fans, este estreno revelaría que el conflicto central de la serie nunca se resolvió y que el final feliz fue una herramienta narrativa diseñada para generar “conformidad” tanto en los personajes como en el público.

La escena clave que disparó las hipótesis: ¿trampa mental?

El eje central de esta teoría reside en una escena clave que muchos pasaron por alto: el momento en que Will Byers queda inconsciente ante la aparición de Vecna.

A partir de ese instante, los defensores del “Conformity Gate” argumentan que:

Todo lo que ocurre mientras Will está presente es una ilusión de Vecna .

. El espectador está viendo el epílogo desde la perspectiva mental de Will, quien permanece atrapado en un trance.

El villano no fue derrotado, sino que logró encerrar a los protagonistas en una realidad simulada donde “todo está bien”.

A raíz de esto es que el hashtag #ConformityGate es tendencia mundial y son distintas las opiniones que circulan en la red social X.

“¿De verdad creés que habrá un nuevo episodio? Creo que las teorías tienen mucho sentido, pero no sé si los Duffer son tan buenos y creativos como para hacerlo"; “Si la teoría #conformitygate no es real, será la mayor oportunidad perdida en la historia de la televisión” y “Te juro que si lo que la gente se esfuerza tanto en teorizar realmente sucede, es probablemente uno de los mayores golpes de genialidad en la narración de esta generación”, fueron solo algunos de los comentarios.

A pocas horas de que termine el plazo fijado por la teoría, el silencio de Netflix y de los hermanos Duffer no hace más que alimentar el fuego de una comunidad que se resiste a decir adiós.