El control universal es un dispositivo que se puede usar como control remoto para manejar aparatos de uno o varios fabricantes distintos. Este funciona a partir de códigos IR (infrarrojos) que pueden tener almacenadas en una base de datos interna o, en algunos casos, estos tienen la capacidad para aprender los códigos IR del mando original del elemento a controlar. Es así que muchas personas se pueden preguntar cómo programar uno sin código.

El control universal permite hacer varias acciones como cambiar de canal en la televisión, escuchar música o reproducir un DVD. De esta forma se evita la confusión de qué control remoto usar con cada dispositivo de la casa. Los más comunes son los de la marca RCA, pero existen otras opciones en el mercado.

El control universal permite controlar varios dispositivos a la vez Shutterstock - Shutterstock

En caso de no contar con los códigos necesarios para programar el mando a distancia, es posible de hacerlo sin los dígitos. Otra opción es buscarlos para usar un solo control universal para todos los aparatos de la casa.

Cómo programar un control universal sin código

Algunos de estos controles remotos cuentan con el botón “Buscar código”, que deja incluir un código de un aparato al control universal sin este dígito. A partir de este comando, se puede registrar al otro dispositivo y así el control universal aprende su código.

De todos modos, puede que esta opción no funcione porque el aparato receptor es más moderno o el mismo control remoto no cuente con la opción “Buscar código”. A continuación, este es el paso a paso para programarlo:

Primero hace falta asegurarse que el control universal funcione. Para ello, hace falta verificar las pilas que lleva y, en todo caso, cambiarlas por unas nuevas.

Antes de iniciar el proceso para programar el mando a distancia, hay que prender manualmente el dispositivo que se quiere controlar con este. Este puede ser el caso de una televisión, que se debe encender con su botón físico. También es importante estar cerca del aparato y con el control apuntando directo al sensor frontal, sin obstáculos, para que la programación sea exitosa.

Presionar el botón que está en el control remoto con el tipo de dispositivo que se quiere controlas. Normalmente, incluye “TV”, “DVD”, “AUX” y “SAT”. Sin soltar ese botón, mantener apretado también el botón “SET”, “CODE SEARCH” o similar hasta que el LED del control quede fijo o empiece a parpadear rápido. Esto indica que el dispositivo entró en modo programación.

El paso a paso para programar un control universal sin código Shutterstock - Shutterstock

Soltar los botones cuando la luz el aparato quede encendida o parpadeando de forma constante. Ahora apretar el botón de encendido de forma repetida, cada uno o dos segundos, siempre apuntando al dispositivo. Cada vez que se hace esta acción, el control envía un código diferente de su base interna.

Cuando el aparato se apague, significa que encontró un código compatible. A partir de ese momento, se debe dejar de tocar el botón de encendido del control universal y se presiona el botón de confirmación del mando. Este suele ser “Enter”, “Ok” o el mismo botón “Buscar código”. La luz LED normalmente hace un parpadeo final y se apaga: eso indica que el código quedó grabado en la memoria del control.

Para verificar que la programación haya sido exitosa, se recomienda probar varias funciones del control para asegurarse de que todo responda bien. Si solo funciona el encendido, pero otras teclas no, se debe repetir la búsqueda automática desde cero para intentar que el control encuentre otro código del aparato más completo.

Una vez finalizada la programación, es posible usar el control universal para comandar ese dispositivo Shutterstock - Shutterstock

Si aun así no funciona, puede que el control remoto esté desactualizado respecto al dispositivo en cuestión, o que ya se haya alcanzado el límite que tiene el mando para controlar dispositivos. Cada uno de estos tienen un rango de electrodomésticos sobre los cuales puede accionar, y puede variar entre dos y nueve, según cada caso.

En el caso de controles universales de marcas que no son RCA o para los modelos muy recientes de dispositivos, puede ser necesario seguir las instrucciones específicas del fabricante del control para que funcione la programación.