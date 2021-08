A favor de la lactancia. Adaptan el vestuario de Sophia Di Martino en “Loki” para que pueda amamantar a su hijo

Ya sea porque son fanáticas del mundo de los superhéroes o si simplemente porque tienen la costumbre navegar por las diferentes redes sociales en búsqueda de contenidos, seguramente lo que les vamos a contar no las va a sorprender: en estos últimos años se han generado una gran cantidad de videos que reúnen algunas de las preguntas más sexistas que las actrices de Hollywood tienen que escuchar en las conferencias de prensa. Situación que se potencia aún más cuando se trata de aquellas que dan vida a personajes de las franquicias de MARVEL y DC en donde, el tema del traje o la preparación física, se convierte en un disparador recurrente.

Desde Scarlett Johansson cansada de escuchar que le pregunten cómo iba al baño con el vestuario de Black Widow hasta Anne Hathaway llamándole la atención al tercer periodista que le consultó si había bajado de peso para lucir el traje de Catwoman en “The Dark Knight Rises”.

Quizá es por esto que cuando Sophia Di Martino, una de las protagonistas de “Loki” de Disney+, compartió que la diseñadora Christine Wada había customizado su traje para que pudiera amamantar a su recién nacido durante el rodaje de la serie, no solo las redes sociales se llenaron de positividad, sino que también abrió un debate más que importante sobre las mujeres, la maternidad y cómo combinarlo todo con el desarrollo profesional.

Charlamos 1 a 1 con Christine Wada

Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de charlar en exclusiva con Christine Wada y, entre otras cosas, nos contó un poco más sobre esta noticia y lo que generó.

¿Por qué pensás que el posteo de Sophia Di Martino generó tanto revuelo?

Creo que tuvo tanto impacto porque, ahora mismo, el mundo necesita ver que existe ese tipo de empatía en todos los aspectos de la vida. Que nos cuidamos el uno al otro. Que nos preocupamos el uno por el otro y esperamos lo mejor de cada uno de nosotros. Realmente espero que esa sea la razón de por qué logró ser viral, que sea signo de que el mundo está listo para volver a preocuparse y ayudarnos el uno al otro.

Tenés una carrera alucinante y creaste los vestuarios de muchísimas películas y series, muy diferentes entre sí ¿Qué tuvo de particular tu experiencia con “Loki”?

Para mí “Loki” fue diferente por el hecho de entrar al universo cinematográfico de MARVEL y, al mismo tiempo, meternos en un mundo que está por fuera del MCU (Marvel Cinematic Universe). Así que busqué honrar eso y traer algo nuevo a la mesa porque, en otros proyectos, un poco arranco de cero ¿No? Pero con MARVEL nunca arrancás de cero.

Y, en ese sentido, también tenés el fandom que es súper detallista en los trajes de los personajes y conocen cada mínima variación ¿Cómo es trabajar con eso en mente?

Tengo que admitir que hay una parte de mí que es muy inocente frente al megauniverso de las novelas gráficas. Cuando empecé a hacer mi investigación y ver lo emocionados que estaban los fanáticos, me contagiaron y yo misma me ví mucho más entusiasmada. Pero también me hizo pensar en que debía traer mucho más de mí en la creación del vestuario para este proyecto. Algo así como una ‘mirada fresca’ en la construcción de estos personajes y sus historias. Sobre todo porque todo este mundo TVA (Time Variance Authority) es realmente algo nuevo y tiene algo de ‘Mad Men’ ¿No?

Foto: Disney+

El diseño de vestuario ayuda a construir la identidad de los personajes. Juguemos un poco con esta idea ¿Qué color o elemento dirías que son los que más representan a Loki?

Todo arrancó en recrear este mundo que parecía estar anclado en un mix entre ‘Mad Max’ y ‘Mad Men’, tomar y resignificar aquellos elementos que son reconocibles de esos períodos. Así que para las telas, elegimos sharkskin, muy presentes en los trajes de los años 50. En tanto la paleta de colores busqué que el equipo de TVA resultara amigable, un poquito de ese ‘lugar feliz’ en donde sentí que el color marrón era bastante neutral en ese sentido. Para mí fue importante mantener cierto misterio y que el vestuario no opacara las historias, así que hubo un trabajo muy a conciencia entre el diseño de los vestuarios y la producción de los escenarios y escenografías a cargo de Kasra Farahani.

Foto: Disney+

En tanto que para Tom [Hiddleston], buscamos específicamente que terminara con esa camisa, porque creemos que ese ítem cuenta su propia historia ¿No? Cómo se la arremanga, cómo se ensucia, qué se saca, qué elige mantener, por qué usa esa corbata.

La primera temporada de “Loki” ya está disponible en Disney+ ¡No te la pierdas!