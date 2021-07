Loki: la evolución del antihéroe, las sorpresas de la serie y el inesperado final del que todos hablan

Luego de WandaVision y de Falcon y el Soldado del invierno, Loki es la tercera serie de Marvel, producida para la plataforma Disney+. Con un punto de partida muy original, esta ficción cuenta qué sucede cuando, luego de los hechos ocurridos en Avengers: Endgame, la versión 2012 de Loki (Tom Hiddleston) escapa del grupo de héroes, alterando así el transcurrir normal de los eventos que debían culminar con su muerte. De ese modo, el villano se sumerge en una nueva aventura, que lo lleva a conocer otras versiones de sí mismo, y a combatir nuevas amenazas.

Kate Herron, directora responsable de Loki, dialogó con LA NACION acerca del modo en que se construyó este villano devenido en antihéroe para el streaming.

La evolución de un antihéroe

A lo largo de todas las películas de las que participó, Loki llevó adelante una evolución constante. En su debut en Thor (2011), él era el villano de la historia, el celoso hermano de Thor (Chris Hemsworth) que miraba con recelo cómo el dios del trueno se erigía como el gran guerrero de Asgard. Luego de sufrir una aplastante derrota, Loki regresó en Los Vengadores (2012), como líder de una invasión a la Tierra, que derivó en la creación del súper grupo capitaneado por Iron Man (Robert Downey Jr.) y Capitán América (Chris Evans). A partir de ese momento, la aparición de rivales muy poderosos, lo llevó a establecer frágiles alianzas con su hermano, hasta que entre ambos se desarrolló un vínculo sincero, en el que los viejos rencores quedaron atrás. El final del dios del engaño se produce en Avenegers: Infiniy War, cuando es asesinado a manos de Thanos (Josh Brolin). Pero el Loki de esta serie no vivió esas situaciones: aquí él aún es un villano que escapa del 2012, y que debe convertirse en héroe a la fuerza.

Trailer de "Loki" - Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial

La posibilidad de ver una evolución distinta de un personaje ya conocido es uno de los principales atractivos de esta ficción, y así lo reconoce Herron: “Me encantan los villanos, y me gusta que con ellos no necesitás apoyar sus acciones, sino comprenderlas. A lo largo de la última década, la interpretación de Tom como Loki generó una gran empatía en el público. En Thor entendés que proviene de un lugar de mucho dolor, y lo vemos pasar de ser un villano a convertirse en un antihéroe. La verdad es que hay algo muy satisfactorio en observar a alguien superando sus errores del pasado, y logrando paz consigo mismo. Creo que eso es algo con lo que yo pude conectar, como así también los fans. Lo excitante de esta historia es que estamos frente al Loki de Los Vengadores, él todavía se encuentra en un camino muy distinto, y todavía hay cosas que no le pasaron. Y en este rol, Tom es fantástico”.

De villano a antihéroe, Loki descubre que su misión es desbaratar una agencia temporal que presuntamente se dedica a defender la existencia de las múltiples líneas temporales. Pero pronto, él descubre que la AVT (Autoridad de Variación Temporal) puede que en realidad, sea responsable de todo tipo de manipulaciones que necesitan salir a la luz.

Un mundo de oficinas

Adelanto de "Loki" - Fuente: Disney+ / Marvel Latinoamérica Oficial

En una trama que se extiende a lo largo del tiempo y del espacio, en donde los protagonistas saltan de un universo al otro, aterrizando en planetas cercanos y otros muy lejanos, la AVT se convierte en el gran marco de la historia. Ese lugar, que se ocupa de corregir la aparición de fenómenos que tuercen el orden natural de las cosas, se enfrenta a una villana que solo puede ser atrapada con la ayuda de Loki. Pero el protagonista no tarda en deducir que esa amenaza en realidad es una versión alternativa de él mismo, un descubrimiento que lo lleva a conocer a otros “Lokis de universos paralelos”, hombres mujeres y animales de distintas edades y orígenes, cada uno con su historia y sus guerras pasadas, y solo un pequeño ejército de ellos parece capaz de hacerle frente a la AVT.

Tom Hiddleston y Owen Wilson en Loki

Con un look retro que navega entre los recuerdos de Mad Men, y una pesadilla kafkiana de archiveros infinitos, la AVT es una paradoja en sí misma, una oficina que simboliza sobre cómo en esa ficción, hay que esperar lo inesperado . Para la directora, darle a esa agencia una estética vintage fue una decisión clave en la construcción de una identidad estética y narrativa, y también una forma de rendirle culto a clásicos del género.

“Yo quería que esta serie fuera una gran carta de amor a la ciencia ficción, a piezas como Metrópolis, Brasil, La guía del autoestopista galáctico, Blade Runner y Los supersónicos. De esos títulos sacamos muchas ideas para la AVT. También hay referencias a mi propia experiencia. Yo trabajé en una oficina durante mucho tiempo, era un lugar que tenía tecnología muy vieja. Recuerdo estar ahí, y pensar: ‘¿Por qué trabajo con esto?’. Y esa idea me resultaba muy auténtica”, asegura Herron. “La AVT está en control de destino, pero eso no significa que tengan una tecnología de punta. Y eso tiene que ver con que la agencia no está en el pasado ni en el futuro, sin embargo tienen detalles de nuestra propia cultura sobre cómo debe ser una oficina. Hay algo de eso que me gusta”.

La mejor dupla

Sin lugar a dudas, la presencia de Owen Wilson en la serie es uno de sus mayores aciertos. El actor de Los excéntricos Tenenbaums interpreta aquí a Mobius, un agente que se ocupa de controlar a Loki en su misión, procurando que el dios del engaño no escape ni lo haga caer en ninguna trampa. Y aunque se encuentran en veredas opuestas, entre ambos surge una improbable amistad basada en un código ético similar . Para Herron y su equipo, uno de los principales desafíos fue construir el vínculo entre estos protagonistas, y cómo a pesar de estar en casilleros opuestos, paulatinamente se terminan alineando detrás de una misma causa. En ese sentido, fue muy importante establecer una dinámica no solo entre Loki y Mobius, sino también entre Hiddleston y Wilson.

“En el primer capítulo, la escena del interrogatorio fue clave, y por eso la ensayamos mucho. Para mí era un momento muy importante, porque ahí Loki ve imágenes de su vida pasada, y de una vida que no vivió”, dice la directora. “Yo soy muy fan de Minority Report, y la escena en la que el personaje de Tom Cruise ve la proyección de su esposa, como si la tuviera adelante suyo, me inspiró con respecto a cómo Loki se acerca a sus memorias. Quería mostrarlo viendo una representación teatral de su vida, los momentos con su madre, con Thor, en los que parecía que casi podía tocarlos. Es un momento increíble, porque nosotros estamos en esa habitación con nuestro Loki, viendo junto a él esa proyección con todas las cosas que le sucedieron. Y todo el tiempo, Tom y Owen hablaron mucho sobre cómo trabajar, y terminaron por lograr una química extraordinaria ”.

Un final que abre puertas (y dimensiones)

El cierre de Loki, a diferencia de las otras dos ficciones televisivas de Marvel, deja más preguntas que respuestas. Se trata de un final amargo, absolutamente anticlimático y que abandona al antihéroe frente a un riesgo aún mayor del que sufría cuando empezó su aventura. Y por muy contradictorio que parezca, ahí radica el encanto de la idea. En el último episodio, Loki y Silvie (Sophia Di Martino) finalmente descubren quién se encuentra detrás de la AVT, y reciben una oferta muy peligrosa: o bien matan a esa persona y permiten que las múltiples realidades tengan libre albedrío (lo cual llevaría al universo a un caos irremediable), o asumen ellos el control de las realidades.

El capítulo está dominado por un diálogo entre esos tres personajes, en un duelo verbal que rompe con los clímax de todas las historias Marvel, que suelen culminar con batallas a gran escala . Sin embargo, ese desenlace desprovisto de fuegos artificiales y apoyándose en el carisma de la dupla protagónica, habla sobre el espíritu de esta ficción.

Con un sello sobre su expediente Disney+ anunció la segunda temporada de la serie Loki Loki: episodio 6/ Disney+

A lo largo de sus seis episodios, Loki propuso un camino poco transitado para una historia de superhéroes, poniendo el acento en la evolución de un personaje complejo y en cómo aprende a relacionarse con sus compañeros de una forma nueva. De ese modo, y a pesar de ser un protagonista al que vimos en cinco películas, este Loki resulta alguien totalmente nuevo.

Según confirmaron los créditos finales, el título ya tiene en marcha una segunda temporada (es la única ficción televisiva de Marvel con una continuación asegurada, al menos de momento). Por suerte para los fans, y para aquellos que se asoman al universo Marvel a través de esta figura, hay dios del engaño para rato.

Loki se encuentra disponible en Disney+