Centennials. Cuando la educación moderna es financiada, interactiva y experimental

El empleo en nuestro país ya venía presentando un panorama complejo, incluso antes de la llegada de la pandemia de COVID-19. Un dato no menor que deben tener en cuenta aquellos que empiezan a planificar su futuro y a elegir qué estudiar. La vocación y los gustos personales juegan un papel fundamental en esta decisión, pero no hay que minimizar las demandas de la plaza local (y por qué no, la internacional).

Según encuestas realizadas durante el transcurso de este año, los perfiles más cotizados para los directores de recursos humanos de compañías multinacionales y nacionales se enfocan en IT, seguidos por los comerciales y los ingenieros. Por su parte, las empresas creen que los más difíciles de encontrar serán los perfiles tecnológicos (28%), los operativos y de producción (25%) y los directivos/gerenciales (15%).

Pero, ¿cuáles son las inquietudes y expectativas laborales de los ‘líderes del mañana’?

A pesar de su corta edad, los integrantes de la llamada Generación Z (Centennials) “son tomadores de decisiones con un alto pensamiento crítico, orientados a resultados y con una gran capacidad de liderazgo, incluso mejor que la que tienen los dirigentes corporativos actuales”, reza el estudio.

Para estos CEOs en potencia, la educación no tradicional -como cursos online o campamentos de entrenamiento- es una de las opciones más populares a futuro: nuevas formas pedagógicas que enfatizan la experiencia y buscan que sus alumnos tengan a la mano todos los conocimientos necesarios para estar a la altura de las oportunidades.

Inside Studios: una escuela de moda pensada para el público centennial

En 2019, los centennials ya representaban el 32% de la población mundial y se estima que, en los próximos años, ocuparán el 75% de la fuerza laboral global. A la hora de definir sus prioridades, estos “nativos digitales” -capaces de controlar la tecnología de manera intuitiva- buscan un empleo interesante, con posibilidades de crecimiento y ascenso y, por supuesto, una compensación adecuada.

Teniendo en cuenta todas estas variables, Ash Mateu fundó Inside Studios, una escuela de moda que busca democratizar las oportunidades, proporcionándoles a sus alumnos las mejores herramientas, justamente, para que sean ellos mismo quienes las generen.

Ash -emprendedora, productora de moda egresada de la Universidad de Palermo y directora del instituto- fue una de las pioneras a la hora de generar vínculos entre marcas e influencers, y trabajar los contenidos para comunicar entrelazando ambos mundos. Mateu dirige su escuela desde la ciudad de Nueva York, donde se encuentra radicada para fomentar el constante crecimiento de esta comunidad, y así seguir ampliando las chances profesionales a nivel regional, generando nuevos contactos para formar a los jóvenes profesionales del futuro con la mayor excelencia.

"Mi objetivo, cuando inicié con Inside Studios hace siete años, fue enseñar y darles herramientas a los estudiantes para que desarrollen todo el potencial y puedan adquirir los recursos necesarios para insertarse laboralmente y gestionar su futuro dentro de la industria" Ash Mateu

Desde sus inicios, Inside Studios se adecua a las tendencias digitales y las demandas de los jóvenes profesionales. Por ello, actualiza su oferta de cursos, temporada a temporada, siempre con el objetivo de sacar a los alumnos de las aulas e insertarlos en el mercado laboral, convirtiéndolos en recursos indispensables para sus equipos de trabajo.

En su ‘core’ está la constante visibilización de la amplia oferta de oportunidades que presenta la industria de la moda, ayudando a sus jóvenes aspirantes a fomentar esa conexión que existe entre la pasión, el estudio y la salida profesional. Siempre de manera disruptiva e innovadora, creando un ambiente ideal para que los alumnos puedan tejer su propia red de contactos que -gracias a la tecnología- no tiene fronteras geográficas.

Tanto las plataformas desde donde se brindan las capacitaciones como los métodos de enseñanza se ajustan a las herramientas que maneja el público centennial, ya que, como remarca su directora, “había que responder a muchas necesidades de la industria para un estudiante que recién termina y sale al mercado laboral”.

Con el afán de que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades de formación, Inside Studios dispone de programas de financiación. El más reciente es el lanzamiento de una beca al 100% que permite recuperar la inversión refiriendo amigos. En permanente actualización, la escuela suma nuevos cursos a su cartelera para el mes de julio: Introducción a la Moda (inicia el 5 de julio), Ceremonial y Protocolo (12 de julio) e Imagen de Marca (19 de julio) son algunas de las opciones disponibles y que pueden combinarse para armar diferentes packs y diseñar la carrera a gusto, con importantes descuentos.

También se puede optar entre los cursos en vivo online -dictados por referentes de la industria- y los grabados, que te permiten aprender a tu tiempo, sin la necesidad de estar presente a una hora y día determinados. La escuela también ofrece los Inside Viajes, donde se combina el viaje de estudios con las prácticas profesionales en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y París.

Para más información detallada sobre los programas de estudio, las becas y todas las novedades, podés consultar en https://www.insidestudios.co

