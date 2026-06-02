La novia de Keanu Reeves reveló el secreto para mantener una relación sólida con el actor de Hollywood

Se conocieron hace más de 15 años cuando ella ilustró Ode to Happiness (Oda a la felicidad), el libro que él escribió y publicó en 2011. Tiempo después, se convirtieron en socios al fundar la editorial X Artists’ Books, a través de la cual publicaron otro título más, Sombras, en 2016. Tres años más tarde, hicieron público su romance cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de un evento en Los Ángeles. Y si bien nadie apostaba demasiado por este amor, Keanu Reeves y Alexandra Grant han sabido construir una de las relaciones más sólidas y reservadas de Hollywood. En las últimas horas, la artista habló de este vínculo con el actor y confesó cuál es la clave para perdurar a lo largo de los años.

La diseñadora y el actor primero fueron socios y amigos, luego pareja Backgrid UK/The Grosby Group

Fue en el marco del lanzamiento de su nueva marca de vinos en Los Ángeles que Grant habló abiertamente sobre su presente laboral y sentimental. Tras revelar que su nueva bebida está inspirada en su iniciativa artística grantLOVE y en conjunto con la bodega californiana J Vineyards and Winery, la artista de 53 años abrió las puertas de su intimidad para revelar detalles de su vínculo cotidiano con el actor de Matrix. “Muchos de los valores que ambos aportamos a nuestro trabajo como individuos, a nuestro trabajo juntos, a las cosas en las que colaboramos, a nuestro disfrute de la vida, a nuestro respeto constante por el otro, tienen que ver con ese deseo de estar verdaderamente vivos y llenos de vida”, expresó Alexandra en diálogo con People.

En esa misma línea, la creadora visual remarcó que el éxito de su relación se debe “al respeto mutuo”. “Siempre hay que ser respetuoso y dejar que la otra persona haga lo suyo. Y además, vamos, es un juego, ¿no? Es un juego que podemos jugar de forma creativa”, dijo. “Tenemos la capacidad de escuchar todo lo que necesitamos en el mundo, sabemos que podríamos hablar de cualquier problema, desafío o idea creativa y hablar de ello eternamente si fuera necesario, y también respetar la necesidad individual de profundizar y tener un proceso que tal vez sea más tranquilo o en colaboración con otra persona”, explicó.

Grant aseguró que "el respeto mutuo" es la gran clave de su amor DPA Gruppe/The Grosby Group

“Compartir, comunicarse”

En diferentes ocasiones, Reeves también habló abiertamente sobre su relación y contó cuáles eran los pilares de un vínculo saludable. “Compartir, comunicarse, apoyarse mutuamente”, le reveló a E! News durante la presentación de la serie Visionaries. A su vez, aseguró que los viajes en moto que comparte con Grant se convirtieron en recuerdos inolvidables para él.

Si bien a lo largo de estos años Reeves y Grant se han caracterizado por cultivar el perfil bajo, la pareja suele acompañarse en cada proyecto que emprende. Así ocurrió el pasado 6 de abril cuando la ilustradora acompañó al actor al estreno de su nueva película para Apple TV, Outcome. Por eso, en esta oportunidad llamó la atención que el intérprete no haya sido de la partida de este lanzamiento vinícola. Sin embargo, la gran anfitriona explicó que la ausencia de su novio se debió a que este estaba actuando con su banda Dogstar, con la que está lanzando un nuevo álbum.”Él sabe que sus dos vidas creativas son independientes y a la vez están juntas. Así que esta noche lo apoyo. ¡Qué genial es esto! Yo lanzo un vino y él un álbum”, remató, entre risas.

¡No nos casamos!

El año pasado, la pareja se vio envuelta en rumores de boda. Las especulaciones sobre un posible matrimonio comenzaron cuando un medio internacional afirmó que la pareja había celebrado una boda privada durante un reciente viaje a Europa. La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de felicitaciones de parte de los admiradores del actor y la artista, aunque ninguno de los dos se pronunció en ese momento.

El año pasado, la pareja desmintió haberse casado durante un viaje a Europa GROSBY GROUP - LA NACION

Días después, el representante de Reeves negó formalmente las afirmaciones en una declaración a la revista People. “No es cierto, no están casados”, dijo de manera tajante el vocero dejando en claro que la información era falsa. Semanas después, la propia Grant habló de lo sucedido a través de un irónico posteo en sus redes sociales. Junto a una fotografía donde se la ve besándose con Reeves en Roden Crater, un observatorio de luz y obra de arte de James Turrell ubicado en Arizona, la artista aclaró: “Esta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA… ¡Simplemente es un beso! Aunque quizá justo antes o después de él, dadas las expresiones un poco graciosas en nuestros rostros”.

Luego se dirigió directamente a quienes creyeron en las versiones de su enlace secreto. “La comparto acá para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda, salvo que no nos casamos”, aclaró de manera contundente. La artista finalizó su mensaje con una reflexión sobre la autenticidad en la era digital. “¡Así que acá va un poco de felicidad real!”, ironizó.