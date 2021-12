Las 5 tendencias deco que van a marcar el 2022

“Paiper era un proyecto que tenía hacía muchos años en el tintero, cuando buscaba comprar cosas para mi hogar y no encontraba ninguna plataforma digital que me diera la confianza de comprar todo en un solo lugar. Falabella se estaba yendo y no había nada igual en el país”, cuenta Sol Szpryngier. Licenciada en comunicación, pero amante del mundo deco desde siempre, decidió lanzar su propio Marketplace.

Paiper conglomera en un solo lugar más de 40 tiendas. A diferencia de otros sitios, no cualquiera puede vender sus productos, sino que antes tiene que generar una alianza con la plataforma. De esa manera, se mantienen los estándares de calidad, los precios son los oficiales y se evita el fraude. El emprendimiento apuesta a la innovación y al crecimiento de la industria del diseño en Argentina. Se encuentran primeras marcas, diseñadores emergentes y tiendas de diseño como Tromen, Kikely, Wanama Home, Ries estudio, Garden Life, entre otras.

Foto gentileza de Paiper

¿Cómo lo hizo?

Muchos amigos y conocidos de Sol se mudaron con la pandemia y la contactaron para que los asesorara con la decoración de sus nuevos hogares. “Todos me preguntaban por proveedores y por muebles. Así que vi que ese era el momento para desarrollar la plataforma, porque era donde estaba la demanda. Era todo un mundo nuevo para mí, porque yo nunca me había metido de lleno en lo que son los e-commerce”, relata Sol.

Renunció a su trabajo en una agencia de comunicación y puso su cabeza en Paiper. Hizo un análisis de mercado, pidió presupuestos, averiguó sobre proveedores, tiendas online, buscó inversores y desarrolladores, y en julio del 2021 lanzó la plataforma.

Foto gentileza de Paiper

“Le damos vida a tu mundo”

Con la pandemia las personas pasan mucho más tiempo en el hogar. La casa se convirtió en el lugar de trabajo, de dormir, de compartir en familia. Por eso, las ventas de decoración explotaron en los últimos dos años. Desde percheros, juegos de platos y canastos hasta mesas de luz y sillones, Paiper reúne muebles, textiles, deco y hasta objetos para chicos. “Si comprás en Paiper, te aumentamos tu casa con diseño y le damos esa vida que necesitás para estar en tu hogar”, explica Sol, que apunta a brindar una experiencia Premium a un público joven, sin tiempo para ir a un local físico. “Queremos ayudar a la gente a que no pierda más tiempo a la hora de comprar, que compre con confianza, que compre diseño y a buen precio”, agrega.

Un equipo hace la curaduría de los productos y el foco está en la atención personalizada de los usuarios. “Somos muy exigentes, porque queremos que el cliente tenga una buena experiencia de compra. Es lo más importante. En Whatsapp estamos 24 horas, para que cualquier persona que se quiera conectar a cualquier hora lo pueda hacer”, señala.

Foto gentileza de Paiper

Tendencias 2022

Cada vez que puede, Sol viaja a Milán a empaparse en las nuevas tendencias deco. Hoy nos comparte lo que se viene para el próximo año: