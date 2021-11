¿Qué es el squirt femenino y en qué se diferencia con la eyaculación?

A medida que ciertos debates se empiezan a dar con más normalidad y que, tanto hombres como mujeres, se animan a hablar de sus propias experiencias sin tapujos, algunas consultas o hasta temas toman mayor relevancia. El squirt femenino es uno de los ejemplos perfectos de este fenómeno.

Transformándose en una conversación que es tendencia en redes, foros sobre sexo y en las revistas femeninas, también existe una gran desinformación a su alrededor. Una vez más nos sentamos a charlar con Vilma Rosciszewski -sexóloga y ginecóloga- para que nos responda las cinco preguntas más frecuentes sobre este tipo de eyaculación femenina.

1. ¿Qué es el squirt femenino? ¿Se diferencia en algo con la eyaculación?

“Por definición el squirt es la salida de un fluido a través de la uretra en el momento del orgasmo”, nos explica Vilma y agrega: “Muchas veces esto tiene que ver con que -el pene, el juguete o mismo los dedos- tocan lo que se llama el ‘Punto G’, el cual está muy cercano al trigono vesical que es una zona de vejiga que es una zona muy vacularizada. Entonces hay un llenado rápido de la vejiga y en el momento del orgasmo se abre el esfínter de la uretra, através del cual sale ese líquido en forma de chorro que es orina -porque tiene los componentes de la orina-, pero no tiene olor porque es un líquido acuoso”.

En relación a su diferencia con la eyaculación, Vilma nos explica: “La eyaculación femenina se produce por la salida de un líquido que es vicoso, un poquito más blanco, que se libera por las glándulas de skene que se ubican junto a la uretra. Entonces, es cercano el lugar pero son dos cosas diferentes: puede haber squirt, puede haber eyaculación femenina o hasta puede haber ambas cosas a la vez”.

2. ¿Es igual para todas las mujeres?

“Como regla general, nada es igual en todas las mujeres”, nos aclara y detalla: “No hay un orgasmo igual a otro. No todos los orgasmos son iguales. No todos los squirt son iguales, así como no todas las eyaculaciones son iguales. Esto depende muchísimo de la situación en la que estás, tus fantasías, dónde tocó el pene, juguete o los dedos. Así que acá los más importante de todo es que es necesario bajar la expectativa del squirt que ahora se puso un poco de moda”.

3. ¿Está relacionado a un mayor placer sexual?

“Los estudios y estadísticas dicen que la liberación del squirt está calificado como el orgasmo de mayor placer. Y acá el por qué se volvió tendencia esto de buscar llegar al squirt”, nos explica y suma: ”Pero ojo. El orgasmo no es un squirt así como tampoco es la eyaculación femenina. Uno puede disfrutar del orgasmo -que es la sensación de placer- sin haber tenido ni uno o el otro. Esto es muy importante de dejarlo en claro porque lo que es fundamental es permitirnos disfrutar del camino, del encuentro sexual, sin estar pensando en la búsqueda de estas cosas a través de paso 1, paso 2 y paso 3... ya que la realidad es que no existe un método para alcanzarlo”.

4. ¿Existe un ‘método’ para alcanzarlo?

“Como venimos diciendo: no hay un 1, 2 y 3 para llegar al squirt. Por supuesto que se sabe que si uno puede llegar a tocar el ‘Punto G’, cercano al trigono vesical, está la posibilidad. Ahora -como todo- también existe el escenario de que uno toque ese punto y no tenga el squirt”.

En este punto, Vilma nos invita a una reflexión muy importante: “Es fundamental explicar que no hay un método así como que no es algo que ‘debe’ pasar. Esto es algo involuntario que una no maneja. Relacionado con esto hay dos cosas que surgen mucho en las consultas: por un lado hombres que -al pasar- su comentario es ‘Qué asco. Sos una asquerosa. Qué es esto’ y por el otro recibo mensajes al estilo de ‘Mi novio quiere que tenga un squirt’. Las mujeres no somos robots, no es que una decide ‘Bueno, hoy voy a tener un squirt’. Que pase tiene que ver con el placer, con el autoconocimiento y no debería que convertirse en otra exigencia para las mujeres”.

5. ¿Está ‘mal ‘nunca experimentarlo’?

“Desde que se ha puesto de ‘moda’ el squirt, este es otro de los puntos que más me llama la atención en la consulta. Por supuesto que no está mal nunca experimentarlo”, afirma Vilma y nos explica: “Es como ¿es importante tener un orgasmo en cada encuentro sexual? No, por supuesto que no. Lo importante es el camino que uno tiene y no el final. Uno puede tener relaciones sexuales perfectas, divinas, divertidas y súper eróticas sin llegar al orgasmo. Eso también es disfrutable.”

Tenemos que bajar las exigencias y las expectativas. Si viene, viene. Si no viene, no viene. Pero tampoco tenemos que tener vergüenza ni asustarse, hay que tomarlo con sabiduría y con humor.

