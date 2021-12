¿Quién es Georgia Pritchett, la mujer detrás de Succession y Veep de HBO?

Mientras que el fenómeno de la televisión marca -a lo largo de su historia- diferentes hitos, uno de los más interesantes es la gran curiosidad que hoy existe sobre el detrás de escena de las ficciones que amamos ¿Quién es el showrunner? ¿Quiénes forman parte del grupo de guionistas? ¿Tenemos a un rockstar como encargado de la banda de sonido? ¿Hay historiadores, científicos, médicos o algún otro especialista involucrado? Y fue haciendo estas preguntas que tuvimos real noción de la falta de diversidad que existía en los equipos de producción o, lo que es igual de malo, cómo las mujeres estaban sesgadas a ciertos roles en el set.

Con un antes y después gracias a “Orange Is The New Black” (una de los primeros shows que tenía un equipo en donde la mayoría de las profesionales eran mujeres), cada vez más nos encontramos con series que suman la mirada femenina en roles que tradicionalmente eran masculinos. En este contexto, el nombre de Georgia Pritchett es uno que suena con muchísima fuerza y una persona que también ha hablado abiertamente sobre el costado sexista de la industria.

Una de las creativas detrás de “Succession” y “Veep”

Originaria de Inglaterra, Georgia Pritchett es considerada como una de las guionistas británicas más exitosas de su generación. Un título que no es difícil de creer: no solo es una de las creativas detrás de dos de las series más exitosas y disruptivas de HBO, sino que además su trabajo ha sido premiado muchísimas veces.

Con una pluma que se caracteriza por su mirada ácida, situaciones cómicas y gran dramatismo, todo nace -según sus propias palabras- de una personalidad neurótica, ansiosa y algo vengativa. Pero así como otras mujeres dentro de la maquinaria del entretenimiento, tuvo que enfrentar el sexismo de esta industria. Tanto que, y para dar solo un ejemplo entre tantos, durante sus primeras colaboraciones con Week Ending ella aparecía como George Pritchett ya que la producción había asumido que -como el resto de los colaboradores- ella era hombre.

“Realmente no consigo trabajo en Ingaterra. Mientras que mis equivalentes masculinos que trabajaron en ‘Veep’ y ‘Succession’, todos tienen sus propios programas; la combinación de sugerir cosas con protagonistas femeninas, que no suele caer bien, y hombres socialmente inadecuados murmurando que solo quieren trabajar con otros hombres masculinos socialmente inadecuados murmurando. Creo que Estados Unidos ha demostrado ser un lugar horriblemente racista y sexista en los últimos años. Y, sin embargo, en el mundo de la televisión, definitivamente es más diverso” - Georgia Pritchett en una entrevista a The Guardian

Ya con una carrera increíble, exitosos títulos en su portfolio, 2021 sin duda fue un año brillante para ella: estrenó la tercera temporada de ‘Succession’ (considerada por muchos especialistas como la mejor de toda la serie) publicó su libro autobiográfico y co-creó ‘The Shrink Next Door’, una increíble ficción de AppleTv+.

Autora de “My Mess Is a Bit of a Life: Adventures in Anxiety”

Tanto si son fanáticos de sus series como si aman las autobiografías, el libro de Georgia Pritchett es una de esas lecturas con la cual no podés dejar de reír y sorprendente por sus anécdotas. Tan chiquitas como la vida diaria lo permite pero contadas con la astucia que solo Pritchett puede tener, se trata de una publicación con la cual es muy fácil sentirse conectado e interpelado con lo que cuenta: desde sus primeros recuerdos infantiles hasta los desafíos que significa trabajar en la industria del entretenimiento, para llegar a lo que ella misma dice que es “terror exquisito (y la alegría incomparable) de criar hijos”.

Su nuevo proyecto: “The Shrink Next Door”

Durante la presentación de esta nueva ficción, tuvimos la oportunidad de charlar con Georgia Pritchett y esto fue lo que nos contó:

“The Shrink Next Door” está basada en personas reales ¿Es diferente escribir este tipo de historias, versus aquellas series 100% ficcionales?

Sí, creo que es un poquito diferente. Siento cierta responsabilidad frente a mis personajes, sean ellos 100% ficcionales o basados en personas reales. Pero sí se sintió distinto el hecho de conocer a Marty [Markowitz] y a Phyllis [Shapiro]. Lo que me emocionó después de escuchar el podcast es que ahí conocemos el punto de vista de Marty y yo tenía la posibilidad de explorar la perspectiva de ambos hombres, examinar su relación e intentar comprender cómo llegó a pasar lo que pasó.

Esta serie está definida como una ‘comedia negra’ ¿Por qué pensás que este género es el ideal para contar esta historia?

Estaba muy decidida en no crear solo una comedia, algo que sin duda hubiese sido genial porque Will [Farrell] y Paul [Rudd] son muy graciosos, pero no quería reírme de ninguno de estos personajes. No quería que nadie estuviese riéndose de Marty y pensando que era un tonto, así como tampoco quería que se rían de Ike y pensaran que era un monstruo. Como en cualquier relación, pueden existir tantos momentos muy difíciles y oscuros, como aquellos maravillosos. Así que realmente quería explorar la verdad detrás de esa conexión e intentar entender qué fue lo que -en estos hombres- faltaba o que ellos sentían que necesitaban.

Sos parte de series súper exitosas y que, como si eso fuese poco, además son consideradas ficciones disruptivas ¿Qué crees que “The Shrink Next Door” trae a la escena?

Amo trabajar en ‘Veep’ y ‘Succession’. Amo explorar personajes que -en la superficie- parecen odiosos o con quienes crees que no te podés conectar. Pero mientras pienso que los universos de esas series son, sobre todo, universos repletos de cinismo; [con “The Shrink Next Door”] estaba muy entusiasmada por escribir sobre un mundo repleto de emociones y con dos personajes que inician un viaje que los cambia. Sin dudas se trata de una historia bastante triste, también es una que debería elevarnos y hacernos valorar la vida.

En tu última entrevista para The Guardian hablas sobre cómo es ser mujer en la industria del entretenimiento ¿Cuáles crees que hoy son los mayores desafíos?

Creo que todavía se trata de lograr que nuestras voces se escuchen. Si bien es verdad que hubo ciertas mejoras, pasos hacia el lado correcto, si vos solo vas a escuchar las voces de hombres blancos de clase media... vas a escuchar las mismas historias todo el tiempo. Siempre va a ser mucho más rico y entretenido escuchar las historias de personas con diferentes recorridos, distintas edades, diferentes orígenes. Es mucho más entretenido, mucho más enriquecedor y hasta más emocionante.