Kim Kardashian: entre los escándalos, las críticas y el universo fashionista

En 2020 estrenó en YouTube el documental “This Is Paris” en donde -además de contar los abusos sufridos por la heredera de los Hiltons en una institución educativa en que fue internada por sus papás- plantea una idea bastante curiosa: Paris es la primera influencer y es ella quien abrió la puerta a la movida de “personajes que son famosos solo por ser famosos”. Una categoría en la que Kim Kardashian (y todo el clan) parece lucirse y hasta liderar.

Mientras que en los últimos 10 años el mundo cambió muchísimo y, cada vez más, los modelos de belleza apuntan a la diversidad y aceptación de los cuerpos naturales ¿Cómo encaja Kim Kardashian en esta movida? ¿Cuál es el impacto de People’s Choice Awards reconociéndola como “Fashio Icon”? ¿Hasta dónde el consumo irónico construye ídolos que plantean modelos poco saludables?

Modelos de belleza y los escándalos que la rodearon

Ninguno de los miembros del clan Kardashian se salvó de protagonizar varios escándalos mediáticos y, de hecho, algunos de ellos hasta parecen diseñados como campañas de marketing para los productos que promocionan. Mientras que la vida personal de la familia es -sin lugar a dudas- cosa de ellos, sí es importante hacer un llamado de atención alrededor de los modelos de belleza que promueven, así como los productos que intentan vender entre sus seguidores.

Hagamos un pequeño repaso sobre algunos de los hechos más cuestionados:

Oscurecer su piel como una estrategia de venta

Conocida como la “blackface controversy”, lo que pasó fue lo siguiente: como parte de la campaña para promocionar su línea de belleza KKW Beauty, Kim realizó una sesión de fotos que -para el resultado final- le oscurecieron la piel. Con un tono muy diferente al suyo natural, sus seguidores notaron el cambio de inmediato y la acusaron de faltarle el respeto a la comunidad afroamericana e invisibilizar sus luchas. Una crítica que volvió a revivir con el escándalo de los “boxer braids” y las “cornrow”, cuando la influencer publicó varias fotos con este peinado.

Mujeres de diseño: la transformación del cuerpo natural

Dejemos algo en claro: cada uno de nosotros tiene la independencia y autonomía de decidir qué deseamos hacer. Pero también es verdad que esto cambia mucho cuando hablamos de los modelos corporales y estándares de belleza que las marcas e influencers promueven. Es decir, la fórmula es diferente cuando evaluamos cuentas con millones de seguidores, que poseen un impacto altísimo y que promueven peligrosos ideales de belleza.

Desde lo digital con los infinitos retoques, hasta lo analógico con cirugías plásticas, capas de maquillaje y hasta accesorios para modelar la figura del cuerpo. Kim Kardashian ha estado varias veces en el foco de la tormenta (¡hasta existen timelines que muestran su transformación a lo largo de los años!) por promover un bienestar poco saludable y peligroso para las mujeres que la siguen o toman como referente. Y -si no queremos ir tan lejos- al menos vender una imagen falsa sin darle entiedad a todo el trabajo detrás de cada foto que comparte.

La promoción de productos poco saludables...

Mayormente liderado por la actriz y conductora británica, Jameela Jamil (”The Good Place”), existe un fuerte movimiento que eleva su voz frente a la preocupación de los productos que son promovidos y esponsoreados por las Kardashian. Desde la compañía QuickTrim (pastillas para adelgazar) hasta las nuevas gomitas para bajar de peso, la maquinaria de este clan parece no tener límites morales y solo intereses económicos.

...y que no construyen en positivo

Tanto que, el año pasado, Kim Kardashian volvió a ser cuestionada por un nuevo producto que lanzó al mercado: Skims Solutionwear. A pesar de que la influencer salió a decir que se trataban de las clásicas fajas para dar apoyo, muchos salieron horrorizados a criticar este producto y cuestionar su promoción. Una crítica que se sumó a cuando, en 2015, Kim promocionaba unas píldoras para las náuseas durante el embarazo sin comunicar los riesgos de tomarlas.

¿Cuáles son nuestras conclusiones?

Ya sea tanto que te sientas identificado (¡o te divierta!) o que no encuentres nada por rescatar de la familia Kardashian, no hay dudas que es un trabajo de todos romper con los estereotipos, los ideales de belleza y un bienestar poco saludable. Respetarnos, amar los cuerpos reales y naturales, así como estar en la búsqueda del bienestar y no tanto de una belleza enlatada, no es un camino fácil pero sí uno importante por recorrer de manera individual y como sociedad. En este sentido, no se trata tanto de lo que hace Kim Kardashian, sino de que podamos tener las herramientas para diferenciar qué es real y qué no ¿A qué nos referimos? Educarnos y educar a las generaciones más jóvenes para que -frente a figuras como las del clan Kardashian- podamos entender el proceso de producción que hay detrás de cada foto, cada posteo y cada entrevista. Reconocer ese disfraz repleto de cientos de elementos súper calculados que buscan dar una imagen de algo que no es real, sino eso: una puesta en escena para un show con interese comerciales por detrás.