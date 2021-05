Bob Dylan cumple 80: un repaso por sus 20 clásicos menos populares

“You’re No Good” (Bob Dylan, 1962)

De su debut folk, a menudo pasado por alto, una explosión profética de rockabilly. Incluso en esta etapa inicial, esforzándose por hacerse un nombre en la escena, Dylan ya demostraba tener el rock & roll en sus huesos.

“Going, Going, Gone” (Planet Waves, 1974)

Una de sus últimas grandes actuaciones en estudio con la banda, y también una de sus canciones más pegadizas sobre la muerte.

“Black Diamond Bay” (Desire, 1976)

Una historia de amor prohibido, violencia, traición, además de un giro final en el que resulta que Dylan está en casa viendo las noticias en la televisión, tomando una cerveza. Ah, los setenta.

“Where Are You Tonight? (Journey Through Dark Heat)” (Street Legal, 1978)

Unas cervezas más tarde, aquí está al final de Street Legal, con sus últimas palabras antes del colapso de los años cristianos y su malestar de los ochenta. Hace la misma pregunta que solía hacerle a Sweet Marie, pero este es definitivamente el sonido de un hombre al borde de un quiebre cósmico.

“Pressing On” (Saved, 1980)

El período cristiano de Dylan tuvo algunos de sus errores más evidentes, pero también este conmovedor himno gospel sobre el pecado original. Con un tinte de déjà vu, les dice a los paganos de su rebaño: “No mires atrás”.

“I and I” (Infidels, 1983)

“Ha pasado tanto tiempo desde que una mujer extraña durmió en mi cama”, canta en la línea de apertura. ¿Será por todo eso del llamado superior del Señor? El pulido ritmo del reggae, con una gran batería caricaturesca, defiende a Mark Knopfler como uno de sus productores más simpáticos.

“Sweetheart Like You” (Infidels, 1983)

Lo mejor de sus baladas canosas de mediana edad. Básicamente, esta canción se convirtió en la plantilla para el último cuarto de siglo de la carrera de Leonard Cohen, por lo que todos deberíamos estar agradecidos.

“Dark Eyes” (Empire Burlesque, 1985)

Mientras Dylan estaba perdido en sintetizadores, sin mencionar los videos de baile en línea, volvió a la guitarra acústica para este nebuloso canto folk. A juzgar por la letra, había estado escuchando en secreto mucho a U2.

“The Groom’s Still Waiting At The Altar” (Biograph, 1985)

La más aterradora de todas las canciones apocalípticas de Dylan. “Ciudades en llamas, teléfonos fuera de servicio, están matando monjas y soldados, hay peleas en la frontera” y, para empeorar las cosas, Dylan no puede conseguir una cita.

“Tight Connection to My Heart (Has Anybody Seen My Love)” (Empire Burlesque, 1985)

En lo profundo de los años salvajes de los ochenta, Dylan desata un poderoso aullido de desesperación, su mejor canción de la época. Cuando dice: “Tranquilo, cariño, no hay nada que valga la pena robar aquí”, es el graznido zen nocturno de un sabio de pedestal. Además, un video en el que intenta bailar en línea. El hombre tenía muchas ideas locas en esos días.

“Pretty Boy Floyd” (Folkways: A Vision Shared — A Tribute to Woody Guthrie and Leadbelly, 1988)

Dylan le dio muchos reconocimientos a Woody Guthrie a lo largo de los años, más directamente en esta portada del álbum tributo Folkways: A Vision Shared, reviviendo la historia de forajidos que ayudó a inspirar clásicos como “John Wesley Harding” y “Drifter’s Escape”.

“Tweeter and the Monkey Man” (The Traveling Wilburys, Traveling Wilburys-Vol. 1, 1988)

Si tan solo hubiera hecho un álbum completo de estos, en lugar de los álbumes reales que estaba haciendo en ese momento. Este cuento hippie de perro peludo (del álbum Travelling Wilburys) tiene todo el humor salvaje de Vineland de Thomas Pynchon, haciendo chistes sobre Bruce Springsteen, Neil Young, los años sesenta y, sobre todo, Bob Dylan.

“Born In Time” (Under the Red Sky, 1990)

Otro outtake de Oh Mercy. Buscó a tientas la canción en el atroz Under the Red Sky, pero esta versión definitivamente valiente finalmente salió en Tell Tale Signs.

“Blood In My Eyes” (World Gone Wrong, 1993)

El punto culminante de su proyecto fundamental de recuperación de la voz de principios de los noventa, convirtiendo el blues y el folk en el sonido de un nuevo gruñido de Dylan. Captura el ingenio de los Mississippi Sheiks de 1931, pero agrega su propia amenaza astuta mientras ronronea: “Oye, cariño, tengo sangre en los ojos por ti”.

“Series of Dreams” (The Bootleg Series, Vol. 1-3, 1991)

La pieza central conceptual de Oh Mercy. Excepto en la tradición de “Blind Willie McTell” y “Caribbean Wind”, Dylan solía dejar la pieza central del álbum afuera.

“She’s Your Lover Now” (The Bootleg Series Vol. 1-3, 1991)

“El dolor sin duda saca lo mejor de las personas, ¿no es así?”. Claro que sí, Bob. Mr. Charm muestra su personalidad brillante con seis minutos de humillaciones frente a la reina del hielo, arrojando suficiente veneno como para hacer que la escena de Andy Warhol’s Factory parezca sarcasmo para aficionados. Incluso los chicos de la Banda deben haberse sentido un poco incómodos en el momento en que Dylan se burla, “Simplemente te sentás y pedís ceniceros. ¿No los podés alcanzar?”.

“Standing in the Doorway” (Time Out of Mind, 1997)

Es fácil de olvidar, debido a todos los otros millones de cosas que hace Dylan, pero sí que escribe grandes canciones inquietantes sobre la pérdida de mujeres. Su voz aquí suena incluso más desolada que el órgano de Auggie Meyers.

“Nettie Moore” (Modern Times, 2006)

Un cambio de ritmo en Modern Times: un majestuoso tributo a las baladas de piano de salón del siglo XIX, más Stephen Foster que Muddy Waters, con Dylan afirmando: “Soy el hijo mayor de un loco / Estoy en una banda de vaqueros.”

“Dreamin’ of You” (The Bootleg Series, Vol. 8: Tell Tale Signs, 2008)

Otro destacado de Tell Tale Signs, este corte para Time Out of Mind, reciclando la letra de “Standing in the Doorway”. Dylan interpreta a un fugitivo solitario, siguiendo a una mujer que es un fugitivo aún más astuto que él.

“Huck’s Tune” (The Bootleg Series, Vol. 8: Tell Tale Signs, 2008)

De la banda sonora de la apenas notada película de Drew Barrymore Lucky You, guardada para la posteridad en Tell Tale Signs. Es un blues romántico de combustión lenta: “Cuando beso tus labios, la miel gotea / Pero voy a tener que dejarte por un tiempo”.

Este artículo fue publicado originalmente en Rolling Stone Estados Unidos.