Eric Clapton anunció que no dará shows en espacios que exijan a los asistentes estar vacunados

Eric Clapton dijo que no actuará en ningún lugar que requiera que los asistentes demuestren haber sido vacunados contra el Covid-19.

Clapton emitió su declaración en respuesta al anuncio del primer ministro Boris Johnson del lunes 19 de julio en el que anunció que se requerirán pases de vacunación para ingresar a clubes nocturnos y venues. La declaración de Clapton fue compartida a través de la cuenta de Telegram del productor de cine y arquitecto Robin Monotti, quien también se mostró escéptico respecto de la vacuna contra el coronavirus y expresó otras dudas sobre la respuesta del Gobierno del Reino Unido a la pandemia. (Clapton había compartido previamente un mensaje sobre su “desastrosa” experiencia después de recibir la vacuna contra el Covid-19 en la página de Telegram de Monotti).

“Tras el anuncio del primer ministro el lunes 19 de julio de 2021, me siento obligado a hacer mi propio anuncio”, dijo Clapton. “Quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada presente. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo“. El mensaje iba acompañado de un enlace a la canción anti-confinamiento de Clapton con Van Morrison, “Stand and Deliver”. Los representantes de Clapton no respondieron a la solicitud de declaraciones de ROLLING STONE.

En mayo, un portavoz de la MHRA (la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios), el organismo gubernamental del Reino Unido que supervisa la campaña de vacunación, reiteró a este medio que “más de 56 millones de dosis de vacunas contra Covid-19 ahora fueron aplicadas en el Reino Unido, salvando miles de vidas a través del mayor programa de vacunación que se haya llevado a cabo en este país”. Y agregaron: “Nuestra posición es que los beneficios de la vacuna contra el Covid-19 elaborada por AstraZeneca superan los riesgos en la mayoría de las personas. Sigue siendo de vital importancia que las personas se presenten para su vacunación cuando se les convoque para hacerlo“.

Los próximos espectáculos programados de Clapton en el Reino Unido tienen fecha para mayo de 2022, cuando dará dos conciertos programados en el Royal Albert Hall de Londres. Además, el artista tiene un puñado de conciertos en Estados Unidos confirmados para el próximo mes de septiembre.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.

