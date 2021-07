Kanye West adelantó una canción de su nuevo álbum ‘Donda’ durante las finales de la NBA

Kanye West mostró un adelanto de Donda, su próximo álbum y el primero que publica desde 2019. En un intervalo del partido en el que se enfrentaron Milwaukee Bucks y Phoenix Suns durante el Juego 6 de las finales de la NBA, el rapero les dio a sus seguidores la posibilidad de conocer un poco de lo que será ese material. Así, los fanáticos pudieron escuchar un teaser de “No Child Left Behind” que fue emitido durante un comercial de Beats By Dre. En ese marco, el artista confirmó que la publicación de Donda llegará el próximo viernes.

El anuncio comercial en el que se pudo escuchar la canción presenta a la carismática atleta Sha’Carri Richardson y llega luego del anticipo que se mostró el lunes para invitar a la fiesta de escucha que se llevará adelante en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y que está programado para el jueves a las 8 PM (horario local).

El evento de escucha anunciado está alineado con la manera en la que West encaró sus más recientes lanzamientos de álbumes. El músico usó un famoso desfile de modas en el Madison Square Garden para estrenar The Life of Pablo en 2016. Luego, en 2018, llevó a numerosos periodistas y celebridades a Wyoming para la fiesta de escucha de Ye.

Donda es el primer álbum de West desde Jesus Is King de 2019, un LP inspirado en el gospel que grabó junto a su Sunday Service Choir. En diciembre pasado, Kanye West lanzó Emmanuel, un EP de cinco canciones. Por el momento, no está claro si Donda será otra colaboración del Sunday Service o un regreso al hip-hop.

En el último tiempo., West también produjo la nueva canción de Lil Nas X, “Industry Baby”, que también se lanzará el viernes.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.

Althea Legaspi