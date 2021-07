Estados Unidos: cómo fue el primer show masivo y sin restricciones desde que comenzó la pandemia

¿Pandemia? ¿Qué pandemia? Ese parecía ser el humor entre las 68.000 personas que asistieron al concierto del artista de música country Garth Brooks en el Allegiant Stadium de Las Vegas el sábado por la noche, el primer concierto en un gran estadio organizado en los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

¿Distanciamiento social? Nada de eso. ¿Barbijos? Quizás algunos los usaban. De hecho, Brooks llegó a compartir M&M con la multitud en un momento de la noche.

Si bien es cierto que todavía existe cierta inquietud acerca de los eventos masivos en interiores en este momento, especialmente con la aparición de la variante delta más transmisible, la sensación de “normalidad” superó todo lo el sábado por la noche.

“Para todos los músicos, todo lo que puedo decir es que vuelvan a tocar porque es el sentimiento más grande del mundo”, dijo Brooks, admitiendo que estaba “nervioso” por regresar al escenario después de más de 500 días de descanso. Sin embargo, la multitud estaba muy agradecida y cantaron cada palabra al catálogo de éxitos country de Brooks, desde “Friends in Low Places” y “The Dance” hasta “Rodeo” y el cierre del espectáculo “Standing Outside the Fire“ durante más de dos horas.

Garth Brooks tocó el sábado en lo que fue el primer show masivo y sin restricciones en Estados Unidos 8 Ten, Inc*

“Cada vez que te ausentás por mucho tiempo y volvés, especialmente cuando llevás tanto tiempo como nosotros, pensás que se va a terminar”, dijo Brooks en el escenario. “Gracias por hacerme sentir así“. A decir verdad, Brooks mostró pocos signos de óxido mientras recorría su lista de casi 30 canciones. Recompensó a la multitud con todos los éxitos y lanzó algunas versiones de George Strait, Keith Whitley y Nitty Gritty Dirt Band. Podría decirse que el punto culminante de la noche ocurrió hacia el final, cuando Trisha Yearwood, la esposa de Brooks, salió a dúo en “Shallow” de A Star Is Born con su esposo. Luego cantaron “Walkaway Joe”, el éxito de Yearwood en 1992. “Nunca me habían hecho sentir como en casa tan rápido como ustedes me hicieron sentir”, dijo Brooks.

El concierto de Brooks fue una especie de cápsula del tiempo, ya que se veía y se sentía como conciertos pre-Covid. Si eso es lo que realmente pueden ser los conciertos, aún está por verse, ya que la variante delta se convierte en la cepa más dominante del virus en los EE. UU. Y las vacunas se retrasan. La semana pasada, Nevada informó el tercer recuento más alto de nuevos casos de coronavirus per cápita, detrás de los puntos calientes actuales de Missouri y Arkansas.

Al reunirse con periodistas el viernes -un día antes del show-, el propio Brooks admitió que cuatro semanas atrás no sabía “oficialmente” si el show seguía en pie y relató cómo él y su equipo estaban “esperando que el gobernador [de Nevada] declarara si Vegas estaba abierto o no“. Las Vegas reabrió por completo y eliminó todas las restricciones de Covid-19 el 1 de junio.

Para la gran mayoría de los asistentes al concierto que agotó entradas, lo más probable es que fuera la primera vez que pisaron el Allegiant Stadium, que se inauguró durante la agonía de la pandemia en julio de 2020. Brooks estaba inicialmente programado para bautizar el estadio de fútbol -una estructura cerrada con aire acondicionado para protegerse del calor de Las Vegas- en agosto pasado, pero el espectáculo se pospuso (y volvió a hacerlo por segunda vez en febrero).

Debido a las demoras, Brooks se perdió la oportunidad de presumir de ser el primero en tocar en la casa de los Raiders de Las Vegas: la estrella de EDM Illenium actuó allí una semana antes frente a 35.000 personas. Brooks, sin embargo, casi dobló esa cifra tocando frente a 68.000.

El hecho de que Brooks sea el primer artista importante en traer a los fanáticos de regreso a los estadios no se le escapa. Habló extensamente sobre esa “responsabilidad” durante la conferencia de prensa del viernes. “Creo que lo que tenés que hacer aquí es mostrar algún tipo de maldita responsabilidad, ¿verdad? Ahora tenés la obligación para con el resto de esta industria de decir: “Esto es lo que estamos haciendo, esto funciona para nosotros. ¿Qué hay de ustedes, chicos?’”, dijo. “Estamos tomando todas las precauciones posibles para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte. Luego, el resto lo dejás al destino y al sentido común de las personas para las que estás tocando, y realmente espero que ese mensaje se transmita, que si vas a hacerlo, hacelo responsablemente hasta que podamos volver a ser verdaderos músicos y no tener que ser responsables“.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.

Mark Gray