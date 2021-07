Indio Solari recibirá el Premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular. La distinción que será entregada al músico por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) destacará al ex Redondos como un “referente indiscutible de la música, la cultura, la política y la comunicación” por su “responsabilidad con la palabra y los procesos sociales y su compromiso con la defensa de los derechos humanos”.

Según informó Télam, en la propuesta que impulsó la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh y aprobó el Consejo Directivo de la facultad platense, se plantea la necesidad de reconocer a Solari por su “grandeza y sensibilidad para expresar los sentidos, las voluntades, las miserias y las emociones colectivas, y su determinación para involucrarse en la defensa de los intereses y el bienestar del pueblo”.

Además, la agrupación justificó su propuesta por la capacidad del músico de “sentar posturas claras y coherentes frente a problemáticas y debates de la sociedad, invitando a la reflexión y a tomar partido”. En ese sentido, el planteo define la obra de Solari como “un valiente acto de responsabilidad, más aún cuando eso implica cuestionar y confrontar las voces monopólicas y hegemónicas antipopulares”.

Semanas atrás, en una larga entrevista con Marcelo Figueras en Radio Provincia, el músico habló de su futuro artístico. “Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar. Me gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta”, dijo Solari. “Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos”. El ex líder de los Redondos anunció que está formando otro proyecto con los mismos integrantes: “Se va a llamar El míster y los marsupiales extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra. La voy a hacer para la gente más grande, no es tanto para bailar, es más lenta”.

LA NACION