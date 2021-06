Indio Solari: “Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos”

En una larga entrevista con Marcelo Figueras en Radio Provincia, Indio Solari habló de su futuro artístico. “Seguir cantando es la única promesa que hago últimamente, porque es lo que me gusta: cantar. Me gusta mucho decir mis letras con música, soy más un rapsoda que un poeta”, dijo Solari. “Sigo haciendo canciones, todos los días hay una por lo menos”.

A dos meses del show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Epecuén, el ex líder de los Redondos anunció que está formando otro proyecto con los mismos integrantes: “Se va a llamar El míster y los marsupiales extintos, y voy a hacer la música más elaborada que tengo, que no es tanto el rock de guitarra. La voy a hacer para la gente más grande, no es tanto para bailar, es más lenta”.

Enfocarse en el trabajo artística, según explicó en la charla, le sirve para acompañar su tratamiento contra el Mal de Parkinson. “Tengo cosas para entretenerme y si no, tengo que buscarlas, porque es lo que me abstrae del problemita que tengo con el señor Parkinson, que está avanzando de a poquito el tipo, mientras no venga de golpe”, dijo.

El principal motivo de la entrevista fue el lanzamiento de La vida es una misión secreta, su nuevo libro, lanzado junto al ilustrador Pablo Serafín, quien le puso imágenes a las canciones más emblemáticas de la carrera de Solari, hasta la más reciente como “Encuentro con un ángel amateur”. Esta fue una idea a la que el Indio primero le dijo que no, porque él tenía otro criterio estético para el proyecto, pero Serafín insistió. “Se ve que el tipo tenía hambre de trabajar”, dijo, " de hacer cosas más conocidas y cambió para conmigo, aunque me dijo que había cambiado en general, hizo personajes más reales dentro de la locura que es el texto. Parecen los fotomontajes que hago yo, como las ilustraciones que hago yo”.

La vida es una mision secreta, de Indio Solari e ilustrado por Serafín

“Yo elegí las canciones, luego lo dejé a Serafín liberado a que haga su interpretación, algunas son cercanas porque lo guie y en otras no, pero va en la línea de lo que yo pregono, la mayoría de las cosas las charlamos, él leyó mucho las letras, le gustaba lo que yo hacía y así era más fácil”, explicó sobre el proceso de trabajo.

Nuevo libro de Indio Solari, ilustrado por Serafín (foto) Gentileza Serafín

La charla también tocó temas de la actualidad política de la Argentina. El Indio apoyó las medidas tomadas por el oficialismo desde que comenzó la pandemia y el plan de vacunación, y está sorprendido por los cuestionamientos a las restricciones sanitarias. “Hay un montón de gente implicada en delirio, son casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas”, sostuvo. También cuestionó a Mauricio Macri y a los integrantes de su partido: “No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana”.

LA NACION