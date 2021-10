Pandora Papers: quiénes son los artistas que aparecen en la investigación de paraísos fiscales

Elton John, Ringo Starr y Shakira fueron nombrados en una nueva filtración de documentos financieros privados, conocidos como Pandora Papers, que ofrecen un vistazo a la compleja red de contabilidad offshore y supuestos esquemas de evasión de impuestos utilizados por algunos de los más ricos y poderosos del mundo.

Los Pandora Papers fueron publicados durante el fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que también estuvo detrás de una filtración de documentos similar conocida como los Panama Papers (que también incluían algunos nombres de grandes celebridades, incluidos Jackie Chan y Bono).

Si bien muchos de los documentos exploran los tratos de multimillonarios y líderes mundiales, incluido el rey Abdullah II de Jordania, el exprimer ministro británico Tony Blair y los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, también aparecieron celebridades internacionales, como la modelo Claudia Schiffer y el cantante español Julio Iglesias.

Elton John fue uno de los artistas internacionales mencionado en los Pandora Papers zz/KGC-138/STAR MAX/IPx - STRMX2

Los documentos completos sobre los tratos de estas celebridades no fueron revelados, y ninguno fue acusado de ningún delito o de violar ninguna ley (existen razones legítimas para abrir y utilizar compañías offshore). Un artículo del consorcio internacional de periodistas de investigación señala que Elton John, igual el príncipe Harry y Meghan Markle, por ejemplo, son clientes de las oficinas legales de Tulloch & Co con sede en Londres, que supuestamente ayudaron a asegurar los activos de los millonarios en Rusia. Según The Hollywood Reporter, Shakira, John, Starr y Schiffer, en tanto, establecieron empresas de apartados de correos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o las Bahamas.

Un representante de Shakira compartió una declaración con Rolling Stone diciendo que las compañías de la cantante mencionadas en los Pandora Papers fueron debidamente declaradas a las autoridades fiscales españolas y son “compañías completamente transparentes”. Continuó: “En ese momento, se establecieron para un propósito operativo específico. Hoy no tienen ingresos ni actividad alguna y, de hecho, están en proceso de liquidación”. (Coincidentemente, el lunes 4 de octubre, un tribunal de España falló a favor de Shakira en una demanda fiscal por una serie de recargos que la Agencia Tributaria española “cobró incorrectamente”. El comunicado decía: “Ante el desacuerdo con la recaudación, la defensa de Shakira interpuso una declaración complementaria que fue resuelta por los tribunales, fallando a su favor y requiriendo a la Agencia Tributaria la devolución de las cantidades que se vio obligada a pagar injustamente”).

Los representantes de Starr y John no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Rolling Stone. Mientras tanto, un representante de Schiffer le dijo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ella paga correctamente sus impuestos en el Reino Unido.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.