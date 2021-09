Elton John anunció que Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder y otros artistas participarán en su próximo álbum

Elton John anunció que su nuevo álbum The Lockdown Sessions (disponible el 22 de octubre) consiste en una serie de colaboraciones con un grupo diverso de artistas como Dua Lipa, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Lil Nas X, Charlie Puth, Gorillaz, Stevie Wonder, Stevie Nicks, Young Thug y Nicki Minaj. Con muchos de estos músicos se conoció mientras trabajaba en su programa de Apple Music Rocket Hour, y trabajaron juntos en el LP durante los últimos 18 meses de la pandemia.

El single inicial “Cold Heart (PNAU Remix)”, en el que participa Dua Lipa, ya está disponible. La canción combina elementos de la canción “Sacrifice” de John de 1989, su éxito de 1972 “Rocket Man”, su versión profunda de 1976 “Where’s The Shoorah?” y su sencillo de 1983 “Kiss The Bride”.

“Lo último que esperaba hacer durante el confinamiento era grabar un álbum”, dijo John en un comunicado. “Pero, a medida que avanzaba la pandemia, siguieron apareciendo proyectos puntuales. Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse de forma remota, a través de Zoom, lo que obviamente nunca había hecho antes. Algunas de las sesiones fueron grabadas bajo normas de seguridad muy estrictas: trabajando con otro artista, pero separados por pantallas de vidrio“.

“Pero todas las pistas en las que trabajé eran realmente interesantes y diversas, cosas que eran completamente diferentes a cualquier cosa por la que soy conocido, cosas que me sacaron de mi zona de confort a un territorio completamente nuevo”, continuó. “Y me di cuenta de que había algo extrañamente familiar en trabajar así. Al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, trabajé como músico sesionista. Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me recordó eso. Había cerrado el círculo: volvía a ser músico sesionista. Y aún así fue una maravilla“.

John estaba en la mitad de su gira Farewell Yellow Brick Road cuando la pandemia comenzó. Regresó a la ruta el 28 de septiembre en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca. Los conciertos en Estados Unidos comenzarán el 19 de enero de 2022 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Elton John – The Lockdown Sessions

1. Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Elton John, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Elton John – Learn To Fly

4. Elton John & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Elton John – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Elton John & 6LACK – The Pink Phantom

7. Elton John & Years & Years – It’s a sin

8. Miley Cyrus feat. WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Elton John & SG Lewis – Orbit

10. Elton John & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Elton John – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Elton John – One Of Me

13. Elton John & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Elton John & Stevie Wonder – Finish Line

15. Elton John & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Elton John – I’m Not Gonna Miss You

Este artículo fue originalmente publicado en Rolling Stone Estados Unidos.