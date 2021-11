Paulo Londra y Big Ligas resolvieron su batalla legal millonaria

Cuando faltaban tres días para que iniciara el juicio entre el cordobés Paulo Londra y la productora Big Ligas, con la que firmó contrato en 2017, la disputa judicial que llevaban adelante se resolvió en buenos términos en una audiencia llevada a cabo en Miami.

“Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias”, dice el comunicado firmado por James Sammataro, abogado de Londra, y Jesús Cuza, de Big Ligas, y entregado a Billboard. Además, aseguraron que habrá “un comunicado de prensa en el futuro”.

El año pasado, Londra contó que había terminado su relación laboral con Big Ligas y acusó a sus colaboradores el productor colombiano Ovy on the Drums y el puertorriqueño Kristo de “fraude y representación negligente”. El cordobés aseguró que nunca se le aclaró que estaba firmando un acuerdo y que luego fue presionado por los abogados de Big Ligas para cumplirlo. Por su parte, Ovy on the Drums y Kristo acusaron a Londra de ruptura de contrato.

Minutos después de que trascendiera la noticia del acuerdo judicial entre ambas partes, Londra, que viajó a Miami para estar presente en la audiencia, subió una foto a su cuenta oficial de Instagram vestido de camisa y saco y pelo corto. Desde la cuenta de Big Ligas, en sus stories también se publicó una imagen de la previa de la cita en la justicia.

No se conocieron detalles precisos del acuerdo ni tampoco se informó cuándo se va a publicar nueva música de Londra.

Noticia en desarrollo.