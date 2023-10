escuchar

Después de vivir unos años fuera de los escenarios a causa de haber perdido el control absoluto de su carrera, Paulo Londra volvió con todo al ruedo y de la mejor manera. El cordobés se instaló unos días en Miami por un proyecto laboral y aunque está muy feliz por su presente, en las últimas horas, se accidentó y generó preocupación entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, en la que lo siguen poco más de 13 millones de personas, el intérprete de “Adán y Eva” publicó una serie de imágenes donde se lo ve disfrutar de una tarde en las aguas de la ciudad de Florida sobre una moto de agua. “Acompáñenme a ver una lírica historia, jeh”, escribió en la descripción del posteo, con el que obtuvo casi medio millón de Me gusta.

Paulo Londra se accidentó con una moto de agua en Miami (Foto: Instagram/@paulolondra)

En la última fotografía se lo ve con un fuerte golpe en la cabeza, motivo por el que tuvo que ser asistido y alarmó a sus fanáticos. “Todo bien hasta que vi la cuarta foto, ¿estás bien?”; “Cuidate Pablo que no he ido a un concierto tuyo. Me parece que ahora sí, la moto no aguantó tanto flow; “Mucho flow lyrics, pero se me cuida rey, por favor”; “Qué le pasó a Paulito díganme por favoooor”; “Cuidate mucho, Paulito que aún estoy esperando el nuevo tema”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Paulo Londra se accidentó con una moto de agua en Miami (Foto: Instagram/@paulolondra)

Además, Londra compartió la semana pasada imágenes en un estudio de grabación junto a dos reconocidos productores argentinos radicados en Miami, Federico Vindver y Mr. NaisGai. “Calentando motores”, expresó en su feed. Activo en la red social, el cordobés de 25 años abrió su canal privado en Instagram, medio por el cual sus fanáticos pueden compartir mensajes, audios e imágenes.

“¿Qué onda mis locos? Nada, bueno, quería contar que gracias a Dios pude hacer un campamento en Miami, hice una banda de música con el loco Fede, Fede Vindver, NaisGai. Nos juntamos ponele que seis días, hicimos un montón de canciones y estoy chocho”, informó.

Otro de los momentos felices de Paulo en Estados Unidos se dio de la mano de Lionel Messi. El artista mostró el encuentro con el campeón del mundo, a quien vio por tercera vez en julio de este año. La publicación tuvo tanta repercusión que recibió más de dos millones de likes. “Ufff qué contento que estoy. Por el 10 y todo lo que significa. La primera vez que te vi fue en Barcelona, la segunda vez en Qatar, hoy en Miami”, comenzó diciendo el artista.

Paulo Londra se accidentó con una moto de agua en Miami (Foto: Instagram/@paulolondra)

Y continuó: “Ya se puede decir que soy tu amigo ahre jajajaja. A todos lados con vos. Gracias por todo lo que enseñas. Conectás al mundo con lo grande y simple que sos. Se lo dedico a mis dos angelitos (sus hijas, Isabella y Naomi)”.

Paulo Londra le entregó el premio de mejor jugador del partido a Lionel Messi Instagram @paulolondra

En Qatar, el rapero tuvo el honor de premiar a Messi tras la victoria 2-1 ante Australia. El capitán de la albiceleste recibió el premio a mejor jugador del partido de las manos del reconocido cantante. “Sos luz, Leo. Un ejemplo de jugador y de persona, te amo y Dios bendiga esa zurda siempre. El balón al diez para que se arme otro lío”, le dijo.