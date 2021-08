Welcome 2 America: otra joya del arcón de Prince

El verano de 2010, Prince estaba orgulloso de la música que había grabado en su estudio de Paisley Park. Tan feliz, de hecho, que al menos una vez les pidió a sus cantantes que lo acompañaran dando vueltas en el auto por Mineápolis, escuchando a todo volumen canciones como el funk esbelto de “Same Page, Different Book”. “Teníamos las ventanas bajas y la gente nos señalaba cuando pasábamos, preguntándose si ese era Prince”, recuerda la cantante Elisa Fiorillo.

El disco se llamaba Welcome 2 America y Fiorillo y otros que trabajaron en él no veían la hora de editarlo. Pero Prince cajoneó el proyecto y casi no volvió a hablar de él. “No sabemos qué pasó”, dice el bajista Tal Wilkenfeld. “Trabajaba en cuatro proyectos, así que quizás pensó: ‘Después vuelvo a este’. O quizás al final le pareció que no estaba listo”.

Antes de que Prince muriera por una sobredosis de fentanilo hace cinco años, había rumores acerca de la enorme cantidad de material inédito que había descartado. Algunos de esos hallazgos ya emergieron, sobre todo outtakes y versiones alternativas de discos clásicos como “Purple Rain” y “Sign o’ the Times”. Pero el año pasado, mientras recorría el archivo musical de Prince en un depósito en Los Ángeles, el archivista Michael Howe se topó con tres CD-R con un título y una secuencia de temas con la letra de Prince, y se dio cuenta de lo que había encontrado: el perdido Welcome 2 America. Su lanzamiento el 30 del mes pasado es la primera oportunidad para el público de escuchar un disco de Prince completamente inédito, que hasta ahora no fue pirateado ni discutido por sus fans. “Quería ver si existía”, dice Howe. “Estas cosas te rompen la cabeza… Es algo nunca visto ni oído”.

Prince era famoso por crear canciones nuevas a una velocidad extraordinaria, pero Welcome 2 America fue grabado a un ritmo rápido incluso para él. Usando una nueva sección rítmica (el bajista Wilkenfeld y el baterista Chris Coleman) grabó las pistas de power trío clásico en un par de días en marzo de 2010. “Ni siquiera nos decía la estructura de la canción”, dice Wilkenfeld. “No teníamos idea de qué se trataban. Contaba hasta cuatro y decía: ‘A grabar’”. Los meses siguientes, el tecladista y coproductor Morris Hayes grabó algunas pistas y algunos cantantes agregaron armonías. “Las canciones le salían con naturalidad”, dice la vocalista Liv Warfield. “Entraba al estudio con una nueva todos los días”.

La inspiración le vino de varios lugares. “Hot Summer” era un homenaje a “Hot Fun in the Summertime”, de Sly and the Family Stone, uno de los temas preferidos de Prince. El lento y procaz “When She Comes” recordaba tanto su época de Dirty Mind que Prince no se lo mostró a las cantantes mujeres por miedo a ofenderlas, según Warfield. Una noche, con Hayes, Prince preparó “Born 2 Die”, una pieza deliciosa de R&B setentoso, y le dijo que había estado viendo un video de YouTube en el que el Dr. Cornel West decía que Prince era bueno, pero no tanto como Curtis Mayfield. “Prince dijo: ‘Oh, ¿en serio?’”, dice Hayes. “Y dijo: ‘Le tengo que mostrar al Dr. West cómo es la cosa’”.

Las opiniones sobre por qué descartó el disco difieren. ¿Fue porque Wilkenfeld no podía salir de gira con él por compromisos anteriores? ¿Estaba en un momento creativo tan intenso que ya había pasado a otras canciones? Pocos dudan de que iba a ser un disco. “Lo tenía en orden y listo”, dice el ingeniero Jason Agel.

Las discusiones acerca de editar Welcome 2 America se intensificaron luego del asesinato de George Floyd, cuando temas como el del título del disco se volvieron más socialmente relevantes. “Lo que pasaba en Mineápolis agregaba un sentido de urgencia”, dice Howe.

“Same Page, Different Book” se refiere a un país dividido por la cultura y la religión; en “Welcome 2 America”, canta sobre cómo la tecnología puede dominar la vida e invadir la privacidad. “Fue hace 10 años. Es loco lo adelantado que estaba”, dice Hayes.