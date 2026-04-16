BrownMark, bajista de The Revolution, brindó detalles de cómo fueron los últimos meses de Prince: “Algo andaba mal”

A diez años de la muerte de Prince, uno de sus compañeros de banda rompió el silencio y reveló que algo extraño le sucedía al músico en los meses previos a su sobredosis de fentanilo.

“Sabía que algo andaba mal”, declaró BrownMark, bajista de The Revolution entre 1981 y 1986, a Page Six. “Algo no estaba bien con su memoria ni con su comportamiento”, indicó.

A pesar de que hacía años que no estaban en contacto, BrownMark describió su relación con Prince como “una hermandad” que podía volverse volátil. Por eso, no se sorprendió del todo cuando un conocido de ambos, Jim Lundstrom, conserje de Paisley Park, la icónica finca, estudio de grabación y complejo creativo de 6000 del intérprete de “Purple Rain” lo llamó.

“Me dijo: ‘Mark, tengo la sensación de que él te va a contactar, porque no para de hablar de vos’”, recordó BrownMark. Prince, le dijo Lundstrom, estaba arrepentido de sus errores del pasado y dispuesto a enmendarlos.

Poco después, sonó el teléfono de BrownMark. “[Prince] me dice: ‘Quiero que vueles a Minneapolis. Vamos a organizar algunas cosas. Quiero ver si quieres participar’”.

Para BrownMark, eso fue suficiente. Su relación siempre había sido complicada: “Ambos éramos dominantes. ”Siempre fuimos así“, explicó. Sin dudarlo, abandonó y voló a Minneapolis. Pero cuando llegó, se encontró con una situación incomprensible: ”Prince “se olvidó de que me había convocado allí”, relató.

El bajista pasó días sentado en su hotel, solo, esperando hasta que un día se encontró con el baterista John Blackwell Jr. en el vestíbulo. “No tengo el número de teléfono de Prince y no sé cómo contactarlo. He estado aquí sentado. No sé qué está pasando”, recordó haber dicho.

Cuando Blackwell le informó a Prince que BrownMark estaba en el hotel, la respuesta, según el bajista, fue: “¿Qué? ¿Qué hace allí? ¿Lo trajiste vos? ¡Oh, lo olvidé!”.

Sorteado el primer inconveniente, cuando BrownMark finalmente llegó a Paisley Park se dio cuenta de las cosas iban a empeorar. “Ahí fue cuando supe que algo andaba mal. Algo no estaba bien con su memoria y su comportamiento”, precisó.

De todos modos, se pusieron de acuerdo para armar una nueva banda y retomar el sonido de Revolution. Antes, el bajista debía regresar a California para “desarmar” su vida allí. Tardó un par de meses, como habían convenido, en volver a Minneapolis. Y cuando entró en Paisley Park, Prince se quedó paralizado.

“Se le notaba el pánico en la cara porque acababa de recordar lo que había hecho: ‘Oh, no, espera un momento. Lo hice venir aquí’”, asegura BrownMark que pensó su colega. Y agregó: “En ese momento, su memoria estaba completamente perdida”.

El bajista está convencido de que la memoria a corto plazo de Prince fue afectada por el consumo constante de opioides. Y la información que circuló después de su muerte, parece ir en ese sentido: se ha informado que el siete veces ganador del Grammy creía estar comprando Vicodin antes de su fallecimiento el 21 de abril de 2016, sin saber que las pastillas falsificadas contenían fentanilo.

Prince murió en uno de los ascensores de Paisley Park un día antes de la cita que tenía programada con un especialista en adicciones.

“Hombre, las pastillas simplemente nublan la memoria. Y creo que eso era lo que le pasaba a él, porque dependía mucho de los opioides para el dolor de cadera”, revelo BrownMark, y aseguró que Prince nunca habría admitido públicamente que tenía problemas de adicción. “No iba a dejar que nadie lo viera sudar. No iba a contárselo a nadie”, afirmó.

Con respecto a los “errores del pasado” por los que Prince supuestamente quería disculparse, BrownMark le contó a The Post que durante su estadía en The Revolution, el astro de la música mantenía a la banda bajo un estricto control. Tanto, que le había dado un teléfono cuyo número solo él conocía. “Podían ser las cuatro de la mañana y sonaba mi Bat-teléfono”, recordó. Y rememoró: “Si no contestaba, uno de los guardaespaldas de Prince llamaba a mi puerta y me decía que fuera al estudio. Allí estaba Prince, con pinta de estrella de rock, listo para una sesión de fotos, y me hacía improvisar con él sobre una idea durante horas”.

Prince también tenía un mánager de gira que anotaba los errores musicales de los miembros de la banda en una libreta, para luego penalizarlos. “Una vez me multaron con 1200 dólares en un concierto; eso duele cuando ganas 2000 dólares a la semana”, añadió, a modo de ejemplo.