Bigi, el hijo menor de Michael Jackson, volvió a sorprender en Berlín al mostrarse en un evento

El domingo por la noche Berlín se convirtió en el escenario del gran estreno mundial de Michael, la nueva biopic sobre el Rey del Pop, y Bigi ”Blanket" Jackson volvió a convertirse en el centro de la escena. La imagen del menor de los herederos del célebre músico —quien participó del evento junto a Prince Jackson, el mayor— de inmediato se hizo viral. Pese a las expectativas del público que deseaba ver a la familia reunida, Paris brilló por su ausencia.

Los hermanos sean unidos. Prince y Bigi Jackson juntos en la avant-première del film que retrata la vida de su padre Andreas Rentz - Getty Images Europe

Si bien son contadas las ocasiones en las que Bigi se deja ver en público, en esta oportunidad el joven de 24 años decidió asistir con su familia a la promoción del film producido por Graham King. Para la ocasión, tanto él como Prince decidieron homenajear a su padre con brazaletes alusivos. Además, los dos lucieron una corona dorada en el pecho, cocida sobre los sacos negros de sus trajes.

Con su presencia, tanto Bigi como Prince dejaron en claro su apoyo a la película. Paris, en cambio, no estuvo en ninguno de los eventos promocionales de Michael y dejó así en evidencia su intención de no formar parte del proyecto.

La vida del Rey de pop, en la gran pantalla

Tráiler oficial de la película de Michael

Dirigida por Antoine Fuqua, Michael tiene como protagonista a su sobrino Jaafar Jackson. La película se adentra en la historia personal y profesional del cantante y comienza por su infancia y el fuerte impulso familiar que tuvo para que triunfara en la música.

En el trailer, que vio la luz el 3 de febrero de este año, aparece primero junto a sus hermanos como parte de los Jackson Five, el mítico grupo que revolucionó la música funk en los 70. Con el correr del tiempo, el relato muestra cómo Michael se transforma en una estrella mundial, decide emprender su carrera solista y se separa del grupo familiar, donde tenía total influencia su padre, Joseph Jackson.

La película hace un repaso de los primeros años de carrera del cantante

El trailer también incluye cuidadas recreaciones del artista en el estudio de grabación, escenas de ensayos y sus emblemáticos shows frente a multitudes, que marcaron distintas etapas de su carrera. Además, se destacan por su exactitud los particulares looks que usaba el artista como ícono de la música pop.

También se presenta el recorrido ascendente de la carrera de Jackson, su trabajo junto al histórico productor Quincy Jones, la filmación del icónico videoclip de Thriller, sus primeros recitales en estadios y numerosos momentos de creación musical.

La biopic se estrenará el 24 de abril en los cines de Estados Unidos. Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo son algunas de las figuras que integran el elenco. El guion estuvo a cargo de John Logan, mientras que la producción es de Graham King, John Branca y John McClain.

Lo que se sabe de la vida de Bigi

Bigi Jackson

Prince Michael Jackson II, nacido en 2002 y conocido mundialmente como Blanket, tomó la decisión de cambiar su nombre a Bigi en 2015, una elección que reflejó su deseo de distanciarse de la sombra de su infancia y de ese apodo que lo acompañó durante tanto tiempo. Asimismo, aunque no rechaza el legado de la gran figura que fue su papá, su camino está marcado por la conservación ambiental.

El cambio de nombre no fue solo un acto simbólico, sino una muestra del deseo de Bigi por redefinir su identidad. En una entrevista realizada en 2021 por Bright Side, Bigi expresó su preocupación por el cambio climático y su compromiso para generar conciencia sobre este problema global. “Quiero hacer cosas que la gente disfrute, pero que también mejoren sus vidas”, declaró, mostrando su deseo de influir positivamente en el mundo. Este anhelo, por un lado, lo alejó del espectáculo y, por el otro, lo acercó a un camino de activismo social.

Michael Jackson y su familia

Luego de la muerte de Michael Jackson en 2009, Bigi fue criado junto con sus hermanos, Prince Michael Jackson I y Paris Jackson, por su abuela Katherine Jackson. A pesar de las dificultades que enfrentaron tras la pérdida, él demostró resiliencia y determinación al construir una vida independiente. Actualmente, vive en una mansión en California.