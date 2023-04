“Jubilarse es quedar en libertad y eso tiene un costo”, plantea el mentor Ernesto Beibe

escuchar

Pensar en la jubilación puede ser para muchos una fantasía de liberación, la ilusión de ese anhelado día que dará paso a un futuro repleto de descanso y desconexión, sin embargo, como plantea el mentor Ernesto Beibe en la mayoría de los casos ese esperada situación se convierte en una decepción. De un momento a otro llega la lenta caída hacia la depresión. Es por eso a partir de su trabajo con clientes y familiares que atraviesan esta etapa, el libro alerta acerca de la importancia de planificar el día después.

Ser joven hasta el final es el nuevo libro en el cual Ernesto Beibe pone el ojo avizor en la creciente longevidad de las sociedades occidentales.

El nuevo libro del mentor Ernesto Beibe.

“El envejecimiento es el resultado de un proceso de toda la vida y este libro se ocupa de describir lo que llamo la madurez activa. Un concepto que deja afuera la palabra envejecer por tratarse de un estigma de nuestros tiempos”, explica “Por eso, Ser joven hasta el final, propone un sistema de pensamiento que surge a partir de una perspectiva enriquecedora de esta etapa de la vida”

Hace cincuenta años que el mentor internacional se dedica a pensar sobre las nuevas significaciones en las relaciones interpersonales. Pero también es una persona de 80 años que relata sus vivencias y experiencias con sus clientes, donde como mentor tiene un rol activo al intervenir en las problemáticas de quienes piensan en la jubilación.

“La etapa de la vida conocida como madurez activa, es la que refiero como la edad que va más allá de los 60 o 70 años, en la cual las personas tienen la oportunidad de vivir con plenitud y buscar nuevos intereses que les brinden felicidad”. El educador y estratega, aborda la idea que la vejez ya no debe ser vista como una enfermedad que necesita ser curada, sino como un estado que puede ser vivido con las herramientas adecuadas y las potencialidades propias de cada individuo.

De eso se trata su nuevo libro, de guiar y preparar a quien completó su etapa laboral para poder recorrer nuevos caminos con esperanza y entusiasmo. “Este libro está dedicado a aquellos que no se animan a armar un nuevo proyecto, porque creen que ya han vivido demasiado; pero también está dirigido para quienes que se sienten jóvenes a una edad madura y enfocan su energía hacia nuevos horizontes”, dice Beibe y aclara que el libro relata historias, proporciona ideas y ofrece un nuevo horizonte para que los lectores que cursan esta etapa puedan reflexionar y caminar con una sabiduría.

“Quienes atesoran esta vivencia de ser longevos, deben comprender que hasta que no trabajen con su genograma y sus miedos, no podrán gozar de la sensación de plenitud que le conceden los años vividos", propone Ernesto Beibe en Ser joven hasta el final.

Ernesto Beibe fue el primero que navegó por las intrínsecas redes generacionales de una familia para poner de manifiesto un sistema que ayuda a tratar y resolver las problemáticas de las empresas familiares; puntapié para el desarrollo sobre la teoría del Genograma que se convirtió años después en el libro Genograma y Mentoring (2015) y que este año acaba de ser reeditado y ampliado con más herramientas.

“Quienes atesoran esta vivencia de ser longevos, deben comprender que hasta que no trabajen con su genograma y sus miedos, no podrán gozar de la sensación de plenitud que le conceden los años vividos. No importa si son hombres o mujeres, empresarios, autónomos, cuentapropistas o si están en relación de dependencia. De la boca para afuera suelen mentar la dicha de jubilarse, en uno o dos año. Pero esa dicha es una ilusión en diferida, fogoneada por la presunta conquista de la libertad. En el fondo intuyen que las promesas de libre albedrío no son otra cosa que una zanahoria interpuesta en el calendario”, dice Beibe y agrega que esto pasa porque ya se han encontrado con una cantidad de ex compañeros de ruta, que al día siguiente de su pase a retiro comenzaron a deambular solos, a enfermarse o a buscar ocupaciones alternativas. “Eso les pasa porque no tomaron conciencia que quedar afuera del sistema productivo tradicional, no significa que se les termina la vida”.

El planteo del libro es acompañar el cambio que afecta las relaciones con familiares, con amigos o con colegas para engendrar un nuevo sistema que mejore su calidad de vida.

Como ya nos tiene acostumbrados Beibe, Ser joven hasta el final nos ofrece una lectura ágil, entretenida, educativa y sobre todo expresada sin censuras.

Es un libro que abre caminos hacia una vida sana, al tratar el concepto de las personas “sin edad”. Aquellos quienes creen que podrán llegar jóvenes hasta el final, y para darles esperanza a los que ya bajaron los brazos. “La esperanza de vivir plenamente cada jornada, y de aprender a gozar el despertar de cada día que le tocará vivir”, resume el mentor.

