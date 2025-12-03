50 Best 2025. Ocho argentinos en el ranking de los mejores restaurantes de América Latina

En una ceremonia realizada anoche en la Plaza de Convenciones de Santo Domingo del Cerro, en Antigua (Guatemala), se dio a conocer el ranking 2025 de The Latin America’s 50 Best Restaurantes, que destacó a Buenos Aires como la ciudad con más restaurantes en esta prestigiosa lista que reconoce a los establecimientos gastronómicos más influyentes de la región.

Con ocho posiciones, Buenos Aires se encuentra a la cabeza del ranking seguida de Lima con siete y Santiago con cinco. En cuanto al podio, el restaurante que ocupa este año el N°1 es El Chato, de Bogotá (Colombia), acompañado por Kjolle de Lima (Perú) en el puesto N°2, y del crédito local Don Julio, en el N°3.

El equipo de El Charo, N°1 de la lista

“Nos complace enormemente celebrar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. xtendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Álvaro Clavijo y a todo su talentoso equipo por crear un espacio tan especial que ha llevado la cocina colombiana al primer plano de la escena internacional”, comentó Craig Hawtin-Butcher, director general de la organización 50 Best.

El año pasado, Don Julio se ubicó en el primer puesto del ranking, en un podio que se completó con Maido (Lima) en el N°2, y con El Chato (Bogotá) en el N°3. El ranking es elaborado a partir de la votación de 300 “expertos independientes”, que incluye a periodistas, cocineros y referentes en materia de turismo.

Los argentinos ganadores

Don Julio, pasión de locales y turistas. agustino.mercado

Don Julio (N°3)

Mejor restaurante de la Argentina para la organización 50 Best, la parrilla palermitana que lidera Pablo Rivero y que tiene a Guido Tassi como chef nuevamente ocupa el lugar más destacado para el país en la lista, a un año de haber ocupado el N°1. Restaurante destacado con una estrella roja por la Guía Michelin, es uno de los mejores exponentes de la cocina porteña, con una de las cartas de vino argentino más relevantes y mejor curadas de la Argentina.

Pedro Peña y Germán Sitz, creadores de Niño Gordo

Niño Gordo (N°21)

“Es un restaurante que se podría visitar en cualquier región de Asia, pero que por casualidad y por una cuestión de gusto y de sabores, nació en Palermo”. Así definieron los creadores de Niño Gordo, los chefs Germán Sitz y Pedro Peña- a su restaurante ubicado en calle Thames, Palermo, una parrilla asiática que combina los sabores coreanos, chinos, vietnamitas y thai con la gastronomía porteña.

El Preferido de Palermo gentileza el preferido

El Preferido de Palermo (N°24)

Rescatado en 2019 por Pablo Rivero y el chef Guido Tassi, El Preferido de Palermo retoma la tradición de los bodegones porteños, pero con el mismo énfasis puesto en la trazabilidad de los productos de Don Julio. Una versión 2.0 en la que el servicio es impecable y todos los detalles están cuidados. Mención especial merece la cava de charcuterie, que se encuentra a un costado del salón, poblada de especialidades elaboradas artesanalmente en la casa.

Salón de El Mercado, en el Faena Hotel Condé Nast Traveler

El Mercado (N°27)

Conducido por el chef Emiliano Yulita y bajo la dirección gastronómica de Pancho Prieto Cané, El Mercado propone una ambientación de tradicional cantina porteña, con una carta que hace base en platos tradicionales de nuestra gastronomía. Los fuegos aportan un condimento extra (la parrilla a leña, el horno de barro, el asador), de donde surge uno de sus plato estrella, la ceja de ojo de bife. Acompaña una extensa carta de vinos, con grandes exponentes argentinos, pero también destacadas etiquetas de grandes regiones productoras, curadas por Maximiliano Pérez, ganador en este certamen del premio a mejor sommelier.

Maximiliano Pérez, Pancho Prieto Cane y Emiliano Yulita, de El Mercado

“Estamos muy felices, agradecidos junto a Emiliano de formar parte de este equipo, y agradecidos a Alan Faena por su confianza de siempre -comentó Pancho Prieto Cané, desde Antigua-. El Mercado Faena es un homenaje a la Argentina: a sus productores, a la tierra y nuestra cultura del fuego. Estamos orgullosos adempas de Maximiliano, por semejante premio por su larga trayectoria y tremendo trabajo en nuestra cava. Mejor sommelier de Latam”.

Gonzalo Aramburu, en la entrada de su restaurante Fabián Marelli

Aramburu (N°35)

“Emocionante menú de 18 pasos, que pone a los mariscos en el primer lugar. Y el maridaje de vinos, tenga la seguridad que todas las etiquetas viene de argentina”. Así definen los 50 Best a Aramburu, el único restaurante argentino con 2 estrellas Michelin, y uno de los mejores exponentes del fine dining argentino.

Tomás Treschanski, chef creador de Trescha <Lana>

Trescha (N°36)

Formado en Le Cordon Bleu de Londres, con paso por grandes restaurantes europeos como Azurmendi (España), Frantzén (Suecia) o108 (Dinamarca), el joven chef Tomás Treschanski lleva adelante este restaurante establecido en Villa Crespo, cuyo salón solo tiene espacio para 10 comensales. Allí ofrece un original menú de pasos con muchos productos temporada y distintas técnicas (emulsiones, espumas, gelificados, braseados). El año pasado ya fue distinguido en la primera edición de la Guía Michelín para Argentina, con el premio Michelin Joven Chef y con una de las preciadas estrellas.

Gabriel Oggero en la barra de su restaurante Crizia Pilar Camacho

Crizia (N°40)

Vanguardia en la introducción de los productos del mar argentino en la alta gastronomía porteña, el chef Gabriel Oggero dirige la cocina de este fine dining porteño destacado por la Guía Michelin con una estrella roja y una verde (por su compromiso con la sustentabilidad). Su menú de pasos “Puro Mar” permite recorrer a través de los platos la geografía Atlántica argentina en preparaciones que llevan el sello reconocible de su autor.

“Este ha sido un año lleno de reconocimientos -comentó Oggero-. Como digo siempre, es un gran placer pertenecer al grupo de cocineros que deseamos poner a la Argentina y a Latinoamérica en un lugar destacado en la gastronomía mundial a través de nuestros productos y nuestra pasión por la cocina”.

Julio Baez, creador del restaurante Julia. Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Julia (N°50)

Este restaurante que ingresó al ranking en 2022 (en el puesto N°50). Dirigido por el chef Julio Báez, Julia es un pequeño establecimiento de solo 22 cubiertos en el que las reservas todos los meses se agotan en... 10 minutos. En palabras de su creador “un mix entre cocina casual con fine dining”.

Otros destacados

Tomás Kalika, chef de Mishiguene

El mes pasado, la organización 50 Best dio a conocer los restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100 de la lista, entre los que se contaron varios argentinos: los porteños Ness (N°64), Mishiguene (N°69), Gran Dabbang (N°70) y Alo’s (N°77); el cordobés El Papagayo (N°78) y el mendocino Azafrán (N°97).

Además, la gala de los Latin America´s 50 Best Restaurants ofreció el espacio para la entrega de premios individuales, tanto a personas como a establecimientos gastronómicos. El primero en ser anunciado fue el One To Watch, que premia a restaurantes en ascenso en popularidad, que quedó en manos de Ana, restaurante conducido por el chef Nicolás Solanilla, en Guatemala.

El Sustainable Restaurant Award, que premia la sustentabilidad ecológica, fue esta vez para Oda, de Bogotá. El premio a mejor pastelero de la región, el Best Pastry Chef Award, recayó en Bianca Mirabili, del restaurante Evvai, que combina la cocina italiana con acentos brasileños; mientras que el argentino Maximiliano Pérez, de El Mercado, obtuvo el Best Sommelier Award.

El Best Female Chef Award quedó en manos de Tássia Magalhães, y Alejandro Chamorro, de Nuema (Quito), fue el ganador del Chef´s Choice Award, premio que es votado por sus colegas. El Art of Hospitality Award fue para Kjolle (Lima). Finalmente, el Icon Award fue para el Rodolfo Guzmán, propietario de Boragó en Santiago, que recibió la distinción “por su extraordinaria contribución a la gastronomía de la región”.