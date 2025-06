50 Best 2025: un restaurante porteño en el top ten de los mejores del mundo

Turín, en Italia, fue la ciudad elegida este año para la ceremonia de entrega de premios del esperado ranking The World’s 50 Best Restaurants, que en esta edición conformó su podio con Maido (Lima) en el N°1, Asador Etxebarry (España) en el N°2, y Quintonil (Ciudad de México) en el N°3. Una vez más, solo un establecimiento argentino figuró en el ranking: Don Julio, que alcanzó el puesto N°10.

El año pasado, esta clásica parrilla palermitana ubicada en la esquina de Guatemala y Gurruchaga ocupó el mismo puesto del ranking que elabora la organización 50 Best.

Puesto N°10 para Don Julio en la ceremonia de los 50 Best

Desde entonces, sumó otros reconocimientos, entre los que se destacan haber obtenido por tercer año consecutivo el puesto N°1 del ranking 2025 The 101 World’s Best Steak Restaurants, así como también haber retenido este 2025 la estrella roja y la estrella verde de la Guía Michelin para la Argentina.

Lo que destacaron los 50 Best

Pablo Rivero, creador de Don Julio Florencia Daniel

“Pablo Rivero abrió Don Julio en 1999 como una parrilla de barrio cuando tenía poco más de 20 años. Hoy, el restaurante familiar representa a la Argentina en los escenarios gastronómicos más importantes con la incomparable pasión de Rivero por la agricultura orgánica y los productos locales”, destaca la descripción que la organización 50 Best hizo sobre la parrilla.

Además, destacaron el trabajo de su chef ejecutivo, Guido Tassi, “diseñando el menú en torno a la semilla, centrándose en la disponibilidad estacional y los cultivos locales, y eligiendo solo ganado Aberdeen Angus y Hereford”, lo que produce, a su criterio, las mejores carnes y una “increíble” charcutería artesanal.

Salón principal de Don Julio Florencia Daniel

Y agregaron: “Don Julio se enorgullece de ofrecer una amplia gama de vinos de primera calidad: la bodega del restaurante cuenta con más de 14.000 etiquetas argentinas. Esta pasión ayudó a Rivero a ganar el premio Beronia al Mejor Sommelier del Mundo 2024 en The World’s 50 Best Restaurants”.

Top ten

La lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo resultad de los votos de más de 1100 expertos culinarios globales anónimos, que cada año deben elegir sus 10 experiencias gastronómicas favoritas de los últimos 18 meses. “Con la votación y los resultados verificados de forma independiente por Deloitte, el ranking se ha convertido en el reconocimiento más prestigioso para los principales establecimientos de hospitalidad del mundo”, sostienen desde la organización del evento.

El año pasado, el ranking The World´s 50 Best Restaurants estuvo liderado por Disfrutar (Barcelona, España), y el podio se completaba con Asador Etxebarri (Atoxondo, España) en el número 2 y en el número 3 aparecía Table by Bruno Verjus (París, Francia).

Ahora, en la ceremonia realizada en el centro de convenciones Lingotto Fiere, de la ciudad de Turín, el nuevo top ten quedó conformado de la siguiente forma:

Maido (Lima)

(Lima) Asador Etxebarry (España)

(España) Quintonil (Ciudad de México)

(Ciudad de México) Diverxo (Madrid)

(Madrid) Alchemist (Copenhague)

(Copenhague) Gaggan (Bangkok)

(Bangkok) Sézanne (Tokio)

(Tokio) Table By Bruno Verjus (París)

(París) Kjolle (Lima)

(Lima) Don Julio (Buenos Aires)

Mauro Colagreco entregó el premio a sustantabilidad a Celele, de Colombia

En los premios individuales, el One to Watch 2025 que destaca establecimientos con futuro en la gastronomía quedó en manos de Khufu’s, en El Cairo (Egipto). El Sustainable Restaurant Award que destaca el compromiso con la sustentabilidad quedó en manos de Celele, en Cartagena (Colombia).

El World Best Pastry Chef, premio al mejor pastelero del mundo, fue para Maxime Frédéric. El World Best Sommelier quedó en manos de Mohamed Benabdallah, de Asadot Extxebarry (España). Pichaya ‘Pam’ Soontornyanakij, del restaurante Poking, en Bagkok (Tailandia), ganó el World Best Female Chef, que destaca a las mejores mujeres cocineras.

El chef Albert Adriá, al recibir el premio de los chefs

El Chef Choice Award, que resulta del voto de los chefs que integran la lista, lo obtuvo este año Albert Adría. Finalmente, el Art of Hospitality Award, que premia la hospitalidad y el servicio de un restaurante, fue para Wing, en Hong Kong, y el Icon Award para Massimo Bottura y Lara Gilmore, de Osteria Francescana (Italia)