Disfrutar del Mundial con una copa en la mano: las bodegas mendocinas proyectarán los partidos de la selección y ofrecerán promociones especiales

MENDOZA.- A la distancia, lejos de la cancha y adentro de una bodega. Levantar la copa en pleno Mundial y brindar por la albiceleste con un buen Malbec. Los establecimientos vitivinícolas de Mendoza se convertirán en estadios para ver a la selección argentina de fútbol o para vivir de cerca alguna experiencia sensorial vinculada al Mundial 2026.

Esa es la propuesta del llamativo programa “Mansa Pasión” del gobierno cuyano, que invita al público local y a turistas a ser parte de cada instancia del equipo argentino en su paso por la cita futbolística que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

La provincia ofrecerá una agenda enoturística otoño-invierno que fusiona la pasión futbolera con el vino, con promociones especiales y menús accesibles, con un valor de hasta $35.000 por persona. Las bodegas también abrirán sus puertas para almuerzos y cenas para ver los partidos y para realizar degustaciones inmersivas que hacen alusión a la albiceleste.

El programa “Mansa Pasión”, que se encuentra dentro de la órbita de la anterior y exitosa campaña “Mendoza, Manso Destino”, propone una evolución conceptual que conecta la identidad local con el fervor que despierta la selección. La iniciativa, que tiene fuerte anclaje en las redes, fue presentada días atrás por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), junto a diferentes autoridades y representantes del sector privado.

Los videos promocionales están protagonizados por la pareja de actores y humoristas conformada por Jose de Cabo y Jero Freixas y el humorista Mike Chouhy, lo que permite fortalecer la marca Mendoza desde la gracia, la ironía y el fanatismo. Cornejo apeló a “tocar una fibra en el público” y despertar la pasión por celebrar el evento mundial con una copa en la mano. “El objetivo es invitar a mendocinos y turistas a disfrutar el Mundial en restaurantes, hoteles y bodegas”, sumó Testa.

Entre las distintas propuestas se encuentra la de Trapiche, que permitirá hacer recorridas por las principales bodegas y ver partidos en un ambiente mundialista Trapiche

La iniciativa, vinculada al Mundial, surge de los datos que manejan los especialistas del sector acerca de la demanda turística para la fecha. “El análisis muestra una composición diversa de visitantes, con predominio de grupos de amigos, parejas y familias, además de un porcentaje creciente de personas que viajan solas”, explicó la funcionaria. Se trata de una campaña que combina elementos culturales y deportivos, con referencias visuales y musicales reconocibles, y que “apela al humor junto a la participación de influencers, en el marco de un gran esfuerzo publicitario de la provincia”.

Cómo funcionará

Desde el Gobierno local indicaron que la iniciativa incluye la continuidad de promociones en gastronomía, bodegas y hotelería, sumando la posibilidad de que establecimientos ofrezcan espacios para ver los partidos, fomentando así la experiencia colectiva tanto para turistas como para residentes.

En tanto, se están articulando las tareas con los directores municipales de Turismo para ampliar la propuesta con espacios públicos, aunque eso dependerá de las autorizaciones correspondientes. Lo que se busca es desplegar acciones simultáneas orientadas a generar movimiento económico, fortalecer el consumo local y multiplicar la visibilidad de Mendoza como destino.

Para pubilcitar el programa, contrataron a influencers y humoristas con fuerte injerencia en redes sociales

“El eje central es la creación de espacios de encuentro para la transmisión de los partidos de la selección, transformando plazas, parques, polideportivos, auditorios, centros culturales, bares, restaurantes y hasta bodegas en puntos de reunión para mendocinos y turistas”, comentaron desde el ejecutivo local, aclarando que los espacios podrán ser tanto abiertos, con infraestructura adaptada al invierno, como calefacción exterior, áreas cubiertas, food trucks y servicios, como cerrados, para garantizar condiciones óptimas de confort, sonido y visibilidad.

El menú “Mansa Pasión”

De esta manera, los restaurantes, bodegas y hoteles se sumarán como sedes oficiales de transmisión, ofreciendo propuestas especiales como el menú “Mansa Pasión”, que se consigue por un valor promedio de $35.000, e incluirá entrada, plato principal, postre y una copa de vino, además de promociones temáticas y experiencias exclusivas para los partidos.

Más allá de la agenda que tendrá cada bodega durante el Mundial, que debe consultarse, principalmente en redes sociales, tanto para almuerzos y cenas, comienzan a aparecer propuestas llamativas, que permiten “levantar la copa como un campeón”. Una de ellas es la experiencia que ofrece la reconocida bodega Finca La Anita: disfrutar del vino y de las memorias que dejó la gloriosa Selección del fútbol de 1986 con sus vinos “Héroes” y “La Final”. Se trata de una particular cata a ciegas que aúna el vino y el fútbol, que ya está disponible los jueves y sábados por $40.000.

Cata a ciegas en Finca La Anita

“Ofrecemos una experiencia inmersiva con diferentes elementos sensoriales en la sala de barricas de la bodega donde el visitante podrá catar a ciegas los vinos de Los Campeones, al tiempo que sonidos, texturas y aromas estimulan los sentidos”, contó Paula Suárez, encargada de Turismo de la empresa. Esta misma cata fue presentada en Miami a clientes e importadores de la marca con la presencia de miembros de la selección del ´86 como Checho Batista y Gringo Giusti, quien participó días atrás de la presentación de la experiencia en Mendoza.

El “almuerzo de Los Campeones”, con un valor de 49.000 pesos por persona, incluye un asado con empanadas y verduras al rescoldo, y de postre panqueques con dulce de leche, como los que hacía el papá de Maradona cada vez que jugaban un partido. Los vinos se piden aparte. Estará disponible todos los fines de semana, siempre con reserva previa.

Asado en Finca La Anita

También se destacan otras propuestas como la que realiza Bodega Trapiche, con su premiado espacio “Estación 83” o el Bus Vitivinícola, que permitirá hacer recorridas por las principales bodegas y ver partidos en un ambiente mundialista. Asimismo, ya hay experiencias “para compartir” en las bodegas Penedo Borges, Cruzat, Andeluna y Antigal, entre muchas otras.

Los empresarios del sector turístico ponen en valor la iniciativa para apuntalar el movimiento en plena cita mundialista. Ignacio Bordón, vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y miembro de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), indicó que la propuesta responde a la necesidad de previsibilidad en el gasto, especialmente en el turismo interno: “La gente busca no solo precio, sino saber cuánto va a gastar”, señaló el empresario y destacó que hay un alto nivel de consultas, lo que evidencia el interés del público.

"Mansa pasión" fue presentada días atrás por el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), junto a diferentes autoridades y representantes del sector privado

Desde Bodegas de Argentina (BA), que nuclea a más de 200 establecimientos, Walter Pavón, gerente de Relaciones Institucionales, ponderó la acción promocional y aseguró que funciona como complemento de otras acciones y como incentivo para el consumo. “Es un disparador, un llamador realmente, con capacidad de llegar a distintos segmentos”, aportó.

Todos los actores que desarrollarán la iniciativa consideran que se trata de una “oportunidad estratégica”. En este sentido, destacaron que el Mundial representa un hecho único para dinamizar la economía provincial a través de una propuesta que integra turismo, deporte, gastronomía y cultura.

“Mansa Pasión busca transformar cada rincón de la provincia en un espacio de celebración colectiva, reforzando el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional y consolidando su identidad como un lugar ideal para vivir grandes eventos”, señalaron desde el Emetur. “Con una estrategia articulada y federal, Mendoza se prepara para latir al ritmo del fútbol, combinando su oferta turística con una de las pasiones más profundas de los argentinos”, concluyeron desde el sector turístico.