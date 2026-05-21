Francis Mallmann ofrecerá una cena especial a beneficio de chicos trasplantados

“Voy a cocinar con nuestros fuegos clásicos. Vamos a hacer pollos orgánicos, ojos de bife, pesca en cama de bambú, cordero a la cruz, verduras al rescoldo...”, adelantó el célebre chef Francis Mallmann, que el sábado 23 de mayo estará detrás de los fuegos de El Mercado (restaurante del Faena Hotel Buenos Aires), para ofrecer una cena única y especial a beneficio de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático.

“Esta fundación se ocupa de niños del interior del país que cuando vienen a Buenos Aires a operarse porque están enfermos los alojan hasta que se recuperan -explicó Mallmann-. Reciben a su familia o las personas que lo acompañan, les dan desayuno, almuerzo, comida y una cama limpia para que se queden hasta que estén listos para volver a su casa. Puede ser una semana, puede ser un mes, a veces hasta seis meses. Estos niños necesitan mucha ayuda”.

En el marco de la velada, se subastará entre los presentes una clase de cocina de fuegos dictada por el propio Mallmann.

En los fuegos del patio de El Mercado

Menú de lujo

El menú planeado para esta cena a beneficio ofrece algunos de los platos clásicos de Mallmann, como sus papas dominó o sus pollos asados colgados en un domo que en su centro contiene las brasas. En los postres, el imperdible panqueque de dulce de leche quemado a la pala. Junto a él cocinará el chef anfitrión, Emiliano Yulita. Y los vinos correrán por cuenta de la bodega Catena Zapata.

“Creemos que la gastronomía tiene la capacidad de trascender el acto de compartir una mesa y convertirse en una herramienta de transformación. Esta celebración es una invitación a vivir una experiencia memorable, donde la excelencia culinaria, la solidaridad y el espíritu de encuentro se unen en el corazón de El Mercado con un menú de pasos de la inconfundible cocina de fuegos de Francis Mallmann junto a nuestro chef Emiliano Yulita”, comentó Lucía Giménez, Directora de Gastronomía y Bebida del Faena Hotel Buenos Aires.