Service95 es el nombre de la plataforma editorial y de cultura global creada por la cantante Dua Lipa en 2022, cuyo nombre nace de la idea de ofrecer un servicio a los lectores con el año de nacimiento de la artista (1995). Días atrás, la plataforma subió un artículo en que propone un recorrido por los bares, restaurantes y espacios de arte de uno de los barrios porteños que más ha crecido en los últimos años: Chacarita.

¿Por qué ahora?, se pregunta la autora del artículo y se responde: “Palermo, el extenso barrio de parques, boutiques y bares de cócteles, ha sido durante mucho tiempo el centro de la vida creativa de la ciudad. Sin embargo, el aumento de los alquileres y las largas filas en sus locales más populares han llevado a los porteños a buscar nuevas opciones más allá de sus límites. Justo al oeste, Chacarita y la vecina Colegiales se consolidaron como la alternativa de moda”.

Anchoíta es uno de los restaurantes recomendados en el artículo de Service 95 Daniela Squarisi

Bienvenidos a Chacagiales

“La frontera entre ambos barrios es tan difusa que, de manera informal, se los conoce como Chacagiales -continúa el artículo publicado en Service 95-. Mientras que Colegiales se caracteriza por su perfil más residencial y su atractivo clásico, Chacarita conserva un espíritu más industrial y bohemio, con muchos de sus nuevos espacios instalados en antiguos galpones reciclados”.

Tras esa introducción, el artículo (breve, de tan solo siete párrafos) pasa revista a sitios que considera recomendables visitar. Allí se lista una combinación de restaurantes y bares -como La Fuerza, Anchoíta, Ácido, Naranjo Bar, Lardito, ArtLab, Don Gato y Chuí, aunque este último no se encuentra en Chacarita, sino en Villa Crespo-, con alguna librería (Medio Pan y Un Libro), algún hotel (La Noire Petit Hotel) e incluso una galería de arte (Ruth Benzacar), entre otros sitios atractivos a juicio de las personas (influencers o los propios dueños de locales) consultados por la autora del artículo, que no es Dua Lipa.

Salón de Chuí, en Villa Crespo Noelia Marcia Guevara - La Nacin

El recorrido propuesto no difiere mucho del recomendado meses atrás por la publicación TimeOut. Su edición global dio a conocer su ranking de los barrios “más cool” del mundo, en el que la ciudad de Buenos Aires ocupa un escalón en el puesto N°22. Allí no solo Chacarita, sino su unión con Colegiales (Chacagiales) como el actual barrio “más cool” de Buenos Aires.

“La llegada de cafés de especialidad, bares de vinos, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia barrial de la zona: hoy Chacagiales combina la vida de siempre con propuestas nuevas, en calles arboladas y con plazas cerca para hacer una pausa”, reseñaba la edición local de Time Out.