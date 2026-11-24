Puntajes máximos y distinciones de la crítica internacional. Presencia en las cartas de los grandes restaurantes del mundo con estrellas Michelin. Precios en algunos casos muy por encima de los de otras bodegas argentinas e incluso de los de bodegas icónicas del mundo. Así se puede resumir la creciente reputación internacional del vino de Patagonia, que para representar una ínfima fracción de la superficie de viñedos del país hace mucho ruido (del bueno) concentrando la atención de los conocedores y coleccionistas del mundo.

¿Cuál es el secreto? “Si bien hay zonas de Patagonia que tienen más de 100 cosechas detrás, en los últimos 20 años han surgido nuevos proyectos (algunos incluso protagonizados por personalidades del mundo del vino) que eligieron esta región para producir vino de una calidad superior y, por sobre todo, con una identidad única: vinos que cuentan los particulares paisajes naturales de la Patagonia. El Malbec patagónico, por ejemplo, no se parece a ningún otro Malbec, es único”, comento Felipe Menéndez, viticultor que estableció la bodega Ribera del Cuarzo en Valle Azul, localidad que se encuentra en la margen sur del Río Negro.

Felipe Menéndez en la cava de la bodega Ribera del Cuarzo

Allí, Felipe retoma un doble legado familiar. Por un lado, el que lo une a su tatarabuelo, el asturiano José Menéndez, que llegó a Patagonia en 1875 y fue uno de los protagonistas del desarrollo de la región; por la otra rama, a su tatarabuelo Melchor Concha y Toro, que en 1883 fundó en Chile la bodega que lleva su apellido. Felipe eligió Valle Azul como lugar donde llevar adelante su proyecto vitivinícola tras probar en 2008 un vino producido en esta localidad que se encuentra a medio camino entre General Roca y Choele Choel.

“Me impactó ese vino que venía de Valle Azul porque estaba probando algo completamente diferente en términos de sabor”, asegura Felipe, que se formó con Nicolás Catena Zapata, a quien considera su mentor. Hoy Ribera de Cuarzo produce el vino más caro de la Argentina (1700 dólares la botella) y exporta a 15 países, desde Estados Unidos a Islandia, y desde Inglaterra a China. Además, sus etiquetas han llegado a hacerse un lugar en las cartas de restaurantes como el recomendado Michelin Lana, en Madrid, o en vinotecas de ultra lujo como Hedonism, en Londres.

Bodega Ribera del Cuarzo, tras una nevada

Una experiencia similar a la de Felipe fue la que vinculó al italiano Piero Incisa della Rocchetta con un viñedo centenario que se halla en Mainqué, Río Negro, donde fundó Chacra, una de las bodegas “artesanales” más reputadas de la Argentina. Nieto del marqués Mario Incisa della Rocchetta –creador de la ícónica bodega de la Toscana Sassicaia, pionera en la producción de los aspiracionales vinos que hoy se conocen como “súper toscanos”–, Piero también descubrió Patagonia en una copa de vino. En su caso, en el marco de una degustación realizada en Nueva York.

“Fue un momento súper interesante. El vino en sí mismo no era nada extraordinario, pero tenía una característica muy positiva, que era que definía un lugar, un clima, un terruño muy particular. Entonces me tomé un avión para ir a conocer Río Negro. Fui con mucha curiosidad y muchas ganas de entender ese lugar”, recuerda Piero, que tras visitar Mainqué y hallar allí una finca con vides plantadas en 1932 no dudó en adquirirla. “La decisión de quedarme en Río Negro nace de su clima, un viento constante que limpia todos los viñedos, una luminosidad única superior a cualquier otra región vinícola, que te da la perfecta madurez de la uva, sumada a una enorme cantidad de agua limpia y mineral , todo perfecto para poder obtener vinos sutiles, transparentes, energéticos, que representan de verdad un lugar específico”.

El bodeguero italiano Piero Incisa della Rocchetta, fundador de Bodega Chacra

Así nació la bodega Chacra. Tiempo después, Jean-Marc Roulot, un reconocido productor de la Borgoña (Francia) experto en Chardonnay y amigo de Piero, se sumó al proyecto. En los últimos años, la bodega no ha parado de cosechar elogios y premios internacionales. La cosecha 2018 de Chacra Treinta Y Dos Pinot Noir obtuvo 100 puntos del crítico californiano James Suckling, que lo eligió “Vino del Año”; ese mismo puntaje obtuvo del mismo crítico la cosecha 2025 del Treinta Y Dos.

Obviamente, afirma Piero, “en Patagonia hay desafíos. Siempre está latente la posibilidad de que haya una helada en primavera que puede afectar la producción de manera muy negativa. En 2023, de hecho, tuvimos una helada tan fuerte que perdimos casi el 70% de la producción”.

Bodega Chacra, en Mainqué, Río Negro

En números

En la actualidad, Patagonia posee solo el 1,62% de toda la superficie plantada con vid en la Argentina, según refiere el informe más reciente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En total, son nada más que 2890 las hectáreas plantadas que suman tres provincias: Río Negro, Chubut y Neuquén (Santa Cruz tiene 0,3 hectáreas), contra las 140.682 que se encuentran en la principal provincia productora de vino del país: Mendoza.

Vista del viñedo Araucana al atardecer, con el sol ocultándose detrás de la barda

Y no se trata tampoco de una superficie en expansión. Así como sucede en el resto de la Argentina, donde año tras año se reduce el número de hectáreas plantadas con vid, en Patagonia también es cada vez menor la superficie de viña en producción. En la última década registrada por las estadísticas oficiales (2016-2025), se pasó de 3479 a 2990 hectáreas. “Algo que hoy caracteriza al vino de Patagonia es que apunta a una producción que no es masiva, básicamente porque es muy limitada la superficie de viñedo, lo que da como resultado una cuestión de escasez”, agrega Felipe Menéndez. El avance del vino patagónico se juega ya no en el volumen, sino en la calidad.

Cava de Bodega Chacra

Incluso bodegas de Patagonia que solían tener un foco sustentado en la producción a mayor escala, de vinos de franjas de precio medias y bajas, hoy apuntan a una producción centrada en la alta gama, como la Bodega del Fin del Mundo en San Patricio del Chañar, Neuquén. Y en todo caso, hoy las plantaciones de nuevos viñedos se dan en terruños en los que hasta ahora no se cultivaba la vid. Muchos de ellos, incluso, están en lugares impensados hasta hace no muchos años, en donde los proyectos pioneros corren hacia el sur el límite de la vitivinicultura argentina.

Aspersores tirando agua para congelar las uvas y protegerlas de las heladas, en Bodega Otronia en Sarmiento, Chubut. Al ser congeladas, la temperatura en las uvas no baja de cero, aun cuando la temperatura ambiente sea menor

Vinos extremos

Bodega Otronia, en Chubut, es un claro ejemplo de ello. En la localidad de Sarmiento, a 50 kilómetros de la frontera con Santa Cruz y a orillas del imponente Lago Musters, crecen las vides en uno de los climas más inhóspitos que haya conocido la vitivinicultura argentina: temperaturas que pueden llegar a los 20° bajo cero y vientos que pueden soplar a 100 kilómetros por hora durante todo el día. Hacer vino allí es un desafío en todos los sentidos, pero todos los factores climáticos adversos de este particular terruño son los que hacen únicos a sus vinos.

Vista aérea de los viñedos cubiertos de nieve de Bodega Otronia en Sarmiento, Chubut, a orillas del lago Musters (en la foto, arriba)

“El viento permanente, las bajas temperaturas y un ciclo de maduración largo dan vinos con carácter, de perfil fresco y gran precisión, que reflejan fielmente la Patagonia extrema donde nacen”, afirma Guido Malacalza, enólogo de Otronia, bodega que forma parte de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV), un grupo que reúne a 15 bodegas en grandes regiones del mundo del vino tan distantes unas de otras como Napa Valley en Estados Unidos, Barossa Valley en Australia o Burdeos en Francia.

Guido agrega: “Trabajamos en un terroir donde cada vendimia es distinta a la anterior, y la madurez que van ganando los viñedos nos permite interpretarlos cada año con mayor precisión. Lo que no cambia es la calidad: es lo que distingue a los vinos de la Patagonia, y me gusta definirlo como constancia”.

Racimos de uvas congeladas en Bodega Otronia

Esa constancia es justamente lo que perciben los conocedores y los críticos internacionales. Sus vinos suelen ser puntuados por arriba de los 95 puntos (en una escala de 100), puntajes que los críticos reservan para los vinos que son considerados excepcionales. Incluso el propio Alejandro Pedro Bulgheroni recibió el año pasado el “Lifetime Achivement Award”, que otorga la prestigiosa revista Wine Enthusiast, en gran medida por su carácter pionero.

Pero en lo que respecta al afán pionero, la frontera sur del vino argentino se encuentra aún en expansión. Con Ribera del Cuarzo, Felipe Menéndez proyecta plantar viñedos en Tierra del Fuego, cerca de Ushuaia. En una primera etapa, serán de Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Chardonnay.

Viñedo Araucana

“Sabemos que es un desafío: planeamos plantar 600 vides, pero tenemos creciendo en el invernadero para llevar a Tierra del Fuego 1200 plantas, porque sabemos que muy probablemente las primeras deban ser reemplazadas –cuenta Felipe–. Creemos que hay toda una bibliografía en torno al cultivo de la vid y la elaboración de vino por descubrir allí”.