Año del Caballo de Fuego: 10 lugares imperdibles para ir a comer y celebrar en el Barrio Chino de Belgrano

El Barrio Chino de Belgrano cada vez es más grande. En sus comienzos ocupó apenas un par de cuadras, pero con el paso de los años se extendió hacia todos los laterales del arco estilo chino y de la estación de tren Barrancas del Belgrano, transformando la zona en una especie de centro comercial callejero con diferentes propuestas. Hoy en este “nuevo” Barrio Chino encontramos diversidad cultural oriental en un mix con lo occidental, en el que los palitos conviven con el tenedor.

Para todos los paladares y bolsillos, aquí van nuestras sugerencias que invitan a descubrir las últimas novedades de la cultura milenaria oriental y de la gastronomía local. Y les deseamos feliz Año Nuevo Chino del Caballo de Fuego.

COCHINO

Blanco Encalada 1800

De los mismos creadores de Kuro Kuma Noodle Bar, este nuevo espacio dedicado a la comida callejera asiática ofrece platos típicos del oriente preparados con cerdo. El lugar es una especie de stand con sillas en la vereda y casi todas las propuestas están pensadas para comer con la mano mientras uno recorre el barrio o para el take away. Para los que leen chino su nombre en mandarín es “Chanchito” y la panceta crocante es su máxima estrella. Tienen diferentes preparaciones que van desde los hoy clásicos Baos hasta unas creaciones inspiradas en “musubi” (jamón spam y arroz atado con un alga nori), pokes de arroz con tteobokki y asian ribs muy bien preparadas. La carne de cerdo se ofrece muy sabrosa, muy bien marinada. Al momento de ordenar, un buen consejo es solicitar piezas que tengan más carne que grasa. No consultar por opciones veganas y/o vegetarianas: no tienen.

HAKKA

Arribeños 2382

Algo diferente en el Barrio Chino, un reducto donde ofrecen lo mejor de Argentina junto con creaciones milenarias: asado y comida china, vino argentino y té de jazmín. De amplio salón y con una terraza apta para festejos y eventos privados, es usual encontrar público local y extranjero disfrutando en una misma mesa un chaufán de pollo con una parrillada completa, un choripán y un arrolladito primavera. La familia Chang cuenta con experiencia en gastronomía (tuvieron un restaurante-parrilla durante muchos años en Villa Urquiza) y en HAKKA decidieron ofrecer lo que mejor que saben hacer: carne a la parrilla, que aprendieron en estas tierras, y cocina china-taiwanesa que trajeron de su propia cultura. El lugar cuenta con dos menús: el asiático y el de parrilla. Del primero un hit es su Niu Rou Mian (fideos en caldo de res con carne cocida durante 48 horas y verduras); del segundo su parrillada y el mix de achuras, que es simplemente imperdible. Con muchas más propuestas en sus cartas, cada uno puede elegir su propia aventura.

ULTRAMARINOS

Arribeños 1980

De la mano del chef Maximiliano Rossi, Utramarinos es un templo de placer y sofisticación en el Barrio Chino. Con una puerta de grandes dimensiones, el salón es elegante y espacioso. Su carta ofrece verduras, pescados y mariscos, donde detallan las creaciones únicas con los mejores productos del mar argentino. Las cholgas en escabeche son imperdibles, los chicharrones de crustáceos sublimes, y su menú degustación Paseo Marino, es un recorrido con los diferentes platos de cada temporada. Con o sin maridaje de vinos, la experiencia es única y vale la pena. La carta de vino completa, con cosechas de diferentes latitudes y añadas para pedir por copa o una botella completa. Para los que quieren visitarlo por el mediodía, tiene menú fijo de almuerzo. Descubran.

FENG WEI

Av, Juramento 1698

A veces tienen la cortina baja, pero está abierto y hay gente adentro. Otras veces suben la cortina pero no te atienden. No te preocupes: acercate y consultá, porque este es un lugar que vale la pena conocer. El local tiene pocas mesas y su espacio es reducido. El dueño dejó su oficio anterior de peluquero, abrió Feng Wei hace 8 años y no paró de cosechar elogios. Porque como peluquero, era muy buen cocinero. Todo está bueno y los platos son abundante. Entre las entradas, los xiao long bao –caseros, hechos por ellos mismos; a veces podemos ver a una señora mayor preparándolos en vivo y en directo- son los más solicitados. La “carne cocida al agua” y el “pescado cocido al agua” (ambos platos picantes) son los must del lugar; al mediodía ofrecen platos al estilo combo completo de arroz con guarnición. Tienen horario corrido: abren desde el mediodía y cierran a las 20, pero muchas veces no siendo la hora del cierre ya se quedaron sin comida. “Perdón, vuelva otro día, no tenemos más ingredientes para preparar platos”, es una frase que suelen utilizar. Si pasa eso, regresen. Lo recomendamos.

TYTA PÂTISSERIE

11 de septiembre de 1888 2451

En este café de especialidad se respira la elegancia de los detalles y se disfruta la tranquilidad. Ubicado en una esquina, cuenta con amplio ventanal y mesas en la vereda. El lugar es íntimo, luminoso, preparan buen café y tienen muy buena pastelería. Abiertos desde la mañana, al mediodía ofrecen confort food como ensaladas varias, tartas, omelette, milanesas. También tienen opciones de menú ejecutivo de plato + bebida + café. Su Fernández dejó su pasado de abogada y se abocó a pleno al mundo gastronómico, la patisserié es su fuerte y sus creaciones como los madeleines de chocolate, el lingote de pistacho, las cookies, deleitan nuestro paladar. Es un verdadero oasis en medio del ruidoso Barrio Chino.

SURA

Blanco Encalada 1800

La comida coreana se puso de moda y los BBQ coreanos empezaron a proliferar por toda la ciudad, dejando atrás su concentración exclusiva en los barrios donde vive la mayoría de la colectividad. Y SURA es uno de los lugares más nuevos que nos invita a conocer el sabor, la tradición y toda la ceremonia de la parrilla coreana. El local es muy coqueto, con muebles del estilo real antiguo, y en cada mesa se puede vivir la experiencia de cocinar la carne a las brasas y disfrutar la comida junto con diferentes banchan (pequeños platitos que elaboran a diario). Ofrecen diferentes cortes de carne vacuna y de cerdo. Además del menú parrilla, también tienen otras propuestas como Bulgogi (carne de res marinada en salsa de soja; es levemente dulce), Bibimbab (arroz, verduras, huevo, etcétera; ofrecen diferentes variedades). El soufflé de huevo al vapor es simplemente hermoso, y la sopa de Doenjang (pasta de soja fermentada) es poderosa. Servicio atento, ambiente agradable. Puro placer.

DOKDO

Blanco Encalada 1820

El auténtico Street Food coreano se impone de la mano de Lee Ho Jae, que junto con su familia decidió emprender un nuevo camino instalándose en el Barrio Chino de Belgrano ofreciendo sabores “han” con mucha tradición. De oficio pastelero, sus creaciones ya deleitaron durante años dentro de la colectividad: muchos recuerdan aún su Panadería León, que funcionaba en Flores. Hoy no produce más tortas y panes, pero nos asombran con las comidas callejeras de su infancia. Todo elaborado a diario por él mismo y su señora; el amor que le da a cada comida se encuentra a la vista y en cada bocado. Además del famoso K-Dog (el pancho coreano, con salchicha solo o con queso), los pinchos de Teobokki (de arroz glutinado picante) y los Kimbab (el sushi coreano), la especialidad de la casa son los Gorogue, unas croquetas de masa frita con relleno de verduras y carne picada que son super populares en Corea, que también ofrecen versión con queso muzzarella para los que prefieren sin carne. Súper recomendado todo. Imperdible.

MA LA TANG

Mendoza 1583

El restaurante parece salido de una película del director Wong Kar Wai: el cocinero suele estar en musculosa, pantalón corto y ojotas; la señora china que atiende casi no habla español y el salón es digno de ser una escenografía de la obra Madame Butterfly. En MA LA TANG (el nombre hace referencia a una de las sopas más populares de China), la comida es “por peso”. Con más de 30 opciones para elegir entre mar y tierra (y otras cosas que hay que consultar qué son porque no identificamos su cara), cada uno elige lo que quiere, lo que le tienta, lo que tiene ganas en el bowl, que luego se entrega al cajero. Luego de pesar y cobrar, este envía el plato a cocinar en caldo (se puede elegir sin picante, picante leve, muy picante). Como el precio de cada plato es por peso, la sabiduría milenaria indica que eligiendo bien uno puede comer muy rico pagando muy poco. El lugar es, definitivamente, un best buy, y los sabores muy buenos, con ingredientes muy frescos. Ofrecen langostinos, calamares, ostras, hongos, carne vacuna, cerdo, pollo, tofu, verduras chinas, fideos de arroz, entre otros. El lugar es “tan chino” que muchos se enamoran de la propuesta y se convierten en comensales frecuentes. Hay que ir.

SHANGHAI EXPRESS

Av. Del Libertador 6023

Recientemente inaugurado en el Barrio Chino, es la versión “comida rápida” del restaurante Gourmet de Shanghai. Su formato es de autoservicio, donde uno elige, pide, paga, espera y retira. Su comida china es del estilo “american chinese cuisine”, platos sabrosos, populares, abundantes, muy de lo que se ve en las series americanas: pollo con almendras, pollo agridulce, cerdo agripicante, chaofan, chao mien, arrolladito primavera, entre otras propuestas. Cuenta con un piso superior, espacio de venta de productos para niños, snaks orientales y mesas en el desk que da a la calle. Es frecuentado por familias. Los platos son aptos para todo tipo de paladares y los precios son muy accesibles. Coloridamente ambientado, realizan delivery en la zona. Atienden hasta las 2 de la mañana.

LIANG LIANG

Montañeses 2221

El restaurante es de pinchos, pero no es de aquellos en los que uno tiene que cocinar, sino que vienen hechos. El salón es pequeño, con mesas con calentador para comer hot pot en invierno; no tienen carta física, solo digital, a la que se accede en forma exclusiva desde la aplicación china WE CHA T (si no tienen la aplicación, la moza puede mostrar la carta desde su celular). Los platos incluso se piden desde esa aplicación y, de nuevo, puede hacerlo el personal si uno no tiene la app. Los pinchos son todos muy buenos, hay de cordero, carne vacuna, cerdo, tofu, etcétera. Para paladares avanzados o personas que quieren vivir una experiencia única es recomendable pedir el de anguila, el de hongos con panceta, el de tripa gorda, el de aorta y el de “toro” (averigüen que es...). En el piso superior tienen salones de karaoke, destilados y licores chinos, y para los que no disfrutan los pinchos, hay opciones como arroz salteado, carnes, pescados y otros platos más tradicionales en su menú. Abren a partir de las 15; sábados y domingos a partir de las 13.