Tocan La Mona y Ulises Bueno: fecha y entradas para el Festival del Cuarteto en Jesús María

Ya está confirmada la fecha del Festival Nacional del Cuarteto: se lleva a cabo el domingo 24 de marzo, en la previa del feriado por el Día de la Revolución de Mayo. La sede en esta edición es el Anfiteatro José Hernández de la ciudad cordobesa Jesús María y propone convocar a miles de seguidores del ritmo más representativo de Córdoba. De esa forma, muchos se preguntan quiénes tocan y cuánto salen las entradas.

Festival Nacional del Cuarteto 2026

Se trata del escenario emblemático del Festival de Doma y Folklore que se lleva a cabo año tras año durante el verano. Una vez más, el tradicional anfiteatro amplía su propuesta cultural e incorpora un evento dedicado íntegramente al cuarteto, género que forma parte de la identidad musical cordobesa.

En un primer momento, la producción había anunciado el traslado del evento al Estadio Julio César Villagra, conocido como “El Gigante de Alberdi”, para mayo de 2026. Sin embargo, el 19 de febrero de 2026 el Club Atlético Belgrano emitió un comunicado oficial informando que las autoridades gubernamentales consideraron inviable la realización de eventos artísticos en ese recinto por razones vinculadas a la seguridad y a la organización, lo que obligó a suspender la posibilidad de que el tradicional festival se desarrollara en esa sede cordobesa.

Fue así que el Festival Nacional del Cuarteto se desdobló en dos fechas: primero se trasladó al Estadio Único de La Plata el pasado 1° de mayo, y ahora queda que se haga en Jesús María.

Grilla de artistas completa del Festival Nacional del Cuarteto 2026

La grilla de artistas completa del Festival Nacional del Cuarteto 2026 en Jesús María Instagram

La grilla estará encabezada por Carlos “La Mona” Jiménez, máxima figura del cuarteto a nivel nacional. También contará con la participación de destacados artistas como El Loco Amato, Ulises Bueno, Damián Córdoba, Desakta2, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre.

Cuánto salen las entradas del Festival Nacional del Cuarteto 2026

Según el sitio Universo Tickets, que está a cargo de la venta de entradas del evento, los precios largan desde los $60.000 y ahora están en la segunda tanda de venta. Estos varían según el sector:

Adrenalina Tanda 2: $300.000

VIP Tanda 2: $180.000

General Tanda 2: $60.000

Vale recordar que estos valores pueden ser más caros a la hora de comprar por el recargo que se hace por el servicio de la ticketera.

Cómo sacar las entradas del Festival Nacional de Cuarteto 2026

Ulises Bueno dará el presente en el Festival Nacional del Cuarteto 2026 Instagram

Ingresar al sitio web oficial de Universo Ticket e iniciar sesión con usuario y contraseña antes de iniciar la compra. En caso de no tener una cuenta, es necesario registrarse.

Buscar “Festival Nacional de Cuarteto 2026 - Jesús María” en la barra de búsqueda o en la sección de eventos.

Seleccionar la fecha (24 de mayo), la cantidad de entradas y el tipo (general, VIP o Adrenalina). Luego, agregar al carrito.

Verificar los datos, ingresar código promocional si tienes (ej. preventa Bancor ya agotada) y elegir método de pago: tarjetas, Mercado Pago u otros habilitados.

Una vez terminada la compra, confirmar la operación vía mail. Por ese medio, se recibirá el e-ticket para imprimir o mostrar en QR en la entrada del Anfiteatro José Hernández.