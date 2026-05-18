Los Martín Fierro 2026 son hoy, lunes 18 de mayo, a la noche. La entrega es a partir de las 19 y contará, como es de costumbre, con la clásica transmisión de la alfombra roja con la presencia de distintas celebridades del mundo del espectáculo. En este sentido, muchos desean saber cómo seguir en vivo los premios por Telefe.

Santiago del Moro será el conductor de los Martín Fierro 2026

La premiación, que se realizará en el Hotel Hilton y será conducida por Santiago del Moro, reconocerá a los ganadores de cada una de las 35 categorías en la que se divide la gala.

Día y horario de los Martín Fierro 2026

Los Martín Fierro 2026 se llevan a cabo este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, con la previa de la ceremonia desde las 19 horas, y con la premiación a partir de las 21 horas.

Como ya es costumbre, la clásica alfombra roja recibe a los invitados y ternados con breves entrevistas y todos los looks en la llegada al Hotel Hilton.

Ver online Telefe: cómo seguir en vivo los Premios Martín Fierro 2026

Este lunes 18 de mayo son los Martín Fierro 2026

La entrega de los Martín Fierro se puede ver en vivo por televisión en Telefe este lunes 18 de mayo a las 21 horas. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

Los Martín Fierro 2026 se podrán ver en vivo por Telefe Telefe

Todos los nominados a los Martín Fierro 2026

A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Noticiero Nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Interés General

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece)

Reality

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

Marcela Feudale (LAM– América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actor

César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

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Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

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