Lluvias, nubes y una máxima debajo de los 30° C: así estará el clima este sábado, según el último informe del SMN

El organismo meteorológico anticipó una jornada inestable con poco sol; cómo estará el tiempo durante el domingo y los primeros días de la semana
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se presentará como el día más inestable del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad con temperaturas debajo de los 30°C y altas probabilidades de lluvias.
El organismo prevé una jornada con temperatura mínima de 20°C y máxima de 25°C. En ese sentido, pronosticó hasta 40 por ciento de posibilidades de chaparrones y ráfagas de viento que superarán los 50 kilómetros por hora.
Cómo estará el clima durante el domingo y los primeros días de la semana
El domingo se estima una temperatura mínima de 19°C y máxima de 25°C, al igual que el sábado. Se prevé sol durante todo el día, sin probabilidades de precipitaciones. Las ráfagas de viento superarán los 50 kilómetros por hora.
El lunes se presentará con condiciones climáticas similares a las del día anterior aunque con algo más de nubosidad. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 18°C mientras que la máxima alcanzará los 25°C hacia la mitad de la jornada. Se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El martes, en tanto, amanecerá con la misma temperatura del inicio de la semana con 18°C. La máxima llegará a los 26°C y el sol se mantendrá detrás de las nubes todo el día.
El miércoles, en tanto, se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
El jueves se estima una mínima de 20°C y una máxima de 28°C. La jornada estará marcada por posibles chaparrones hacia la tarde, que se extenderán hacia la noche.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Lunes 9
Mín. 18°C - Máx. 25°C
0 %
23 - 31 km/h
Martes 10
Mín. 18°C - Máx. 26°C
0 %
23 - 31 km/h
Miércoles 11
Mín. 20°C - Máx. 27°C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Jueves 12
Mín. 22°C - Máx. 28°C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
