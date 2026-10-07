Cuáles son los argentinos entre los 50 Mejores Bares del Mundo

En una ceremonia realizada esta tarde en el Palazzo del Ghiaccio, en Milán (Italia), se difundió el ranking 2026 de los premios The 50 Best Bars, en el que la Argentina obtuvo dos puestos, al que se suma un tercero en la lista extendida que recorre los peldaños que van del 51 al 100. Los tres bares premiados se encuentran en Palermo, en un radio de 10 cuadras, lo cual invita a un recorrido que se puede hacer a pie.

Este año, el podio se repartió entre Bar Leone, de Hong Kong, en el primer puesto; Moebius Milano, de Milán (Italia), en el segundo; y Alquímico, de Cartagena (Colombia), en el tercero. A continuación, el ranking completo:

El ranking del 1 al 50

Tres Monos N°21

Salón de Tres Monos, en Palermo IVAN JARAZO

Ya un clásico de la nueva coctelería porteña, Tres Monos -el bar creado por Sebastián Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke- ocupa el lugar más destacado este año en el ranking The 50 Best Bars para la Argentina. Se encuentra en la esquina de Guatemala y Thames, en Palermo, y desde su apertura se convirtió en un destino internacional para los fanáticos de la coctelería.

“Tres Monos nació con una idea tan simple como ambiciosa: construir un bar alrededor de la hospitalidad, con una propuesta de coctelería que pudiera combinar técnica, creatividad y productos locales sin perder espontaneidad”, cuentan sus creadores.

Después de alcanzar el puesto N°33 en 2021, el N°11 en 2023, el N°7 en 2024 y el N°10 en 2025, Tres Monos vuelve a formar parte de la lista en el puesto 21, manteniéndose entre los bares de referencia de la escena mundial.

Entre los bares más premiados del mundo, Tres Monos propone excelencia en los tragos

Víctor Audio Bar N°31

Coctelería clásica, “comfort food” de inspiración norteamericana y música analógica de alta fidelidad. Esos son los tres ejes sobre los que se construyó el concepto que sostiene a Víctor Audio Bar, que el año pasado, a poco de su apertura ingresó al ranking en el puesto N°87, y que ahora trepa al N°31.

Desarrollado por una sociedad integrada por los creadores del bar Tres Monos y el restaurante Niño Gordo, este listening bar de Palermo (Soler 5130) hace foco en el Martini, con una carta basada en cocktails atemporales y un menú vintage en sintonía, con ítems como el cocktail de langostinos.

Además de contar con una estética que remite a la era dorada del audio analógico, el bar cuenta con un sistema de sonido especialmente diseñado para el uso de vinilos, de ahí que las sesiones semanales de DJ’s sean uno de sus grandes atractivos.

Víctor Audio Bar marcelo_Setton

Víctor Audio Bar y Tres Monos pertenecen al mismo grupo de bares, el primero de Latinoamérica en colocar dos de sus proyectos entre los 50 mejores bares del mundo.

“Siempre es lindo representar a la Argentina y más hoy, con dos bares dentro de los 50 mejores del mundo. Que el trabajo de nuestros equipos sea reconocido por gente tan importante de nuestra industria a nivel global nos llena de fuerza y nos da ganas de seguir haciendo cada vez más”, comentó Sebastián Atienza.

“También creemos que es muy valioso para la ciudad que Buenos Aires siga siendo reconocida como una de las capitales de la coctelería mundial”, agregó el destacado bartender.

La Argentina en la lista extendida

Salón y barra de Cochinchina, en Palermo

En la lista extendida, que recorre los puestos 51 al 100, también hay argentinos. Allí figura Cochinchina, en el puesto N°56. Este bar palermitano ubicado en el número 1540 de la calle Armenia, tiene detrás de su propuesta de coctelería a la destacada Inés de los Santos.

¿Por qué fue seleccionado en el ranking? “Cochinchina ofrece una deslumbrante fusión de influencias francesas, vietnamitas y latinoamericanas en el moderno barrio porteño de Palermo. Una impactante propuesta de iluminación crea el escenario perfecto para la elegante y desenvuelta carta de cócteles de Inés de los Santos, centrada en los perfiles de sabor compartidos por las tres regiones que inspiran el concepto del bar”, describe la organización 50 Best.

En la edición 2025 del ranking, Cochinchina se ubicó en el puesto N°26.

A continuación, el ranking completo 51-100.