SANTIAGO DE CHILE.- Viña Don Melchor, en las afueras de la ciudad de Santiago, fue el escenario elegido para dar a conocer la edición 2026 del ranking The 50 Best Vineyards, que reúne a las bodegas con propuestas de enoturismo más destacadas del mundo. Este año, el N°1 quedó en manos de Alemania: Schloss Johannisberg, en Rheingau, logró el primer puesto después de varios años de pelear el podio.

“Schloss Johannisberg es un digno ganador del No.1, ya que combina la tradición vitivinícola con una hospitalidad excepcional”, comentó Rikki Tidball, Directora general de Premios y Clasificaciones de The 50 Best Vineyards.

Ubicada cerca de Wiesbaden, la bodega fue fundada por monjes benedictinos, pero aún antes se cultivaba vid en sus laderas: los registros hablan de unos 1200 años de vitivinicultura y sus vides de Riesling son consideradas las más antiguas del mundo. Pasó por diversas manos, incluidas las de Napoleón.

Es además el primer sitio donde se produjo ice wine (variedad de vino que se produce de uvas congeladas naturalmente); según los documentos, eso ocurrió en 1858. Actualmente se encuentra abierta al enoturismo; cuenta además con un reconocido restaurante.

“Los visitantes pueden explorar los terrenos del palacio, los viñedos y las bodegas históricas, incluida la célebre Bibliotheca Subterranea, mientras disfrutan de catas guiadas y de unas vistas panorámicas de la región de Rheingau”, destacó la organización de los 50 Best.

El podio se completó con la bodega Ysios, de Rioja, en España, en el número 2, y número 3 para Montes, ubicada en el Valle de Colchagua, Chile.

Todos los ganadores en el escenario montado en la bodega Concha y Toro, Chile

La Argentina en el ranking

La Argentina retuvo seis lugares en el ranking, sin ningún ingreso, y con puestos sensiblemente más bajos a los del ranking de 2025.

El puesto más alta alcanzado por la Argentina fue para la mendocina Durigutti Family Winemakers (N°10), que ascendió una posición. Le siguieron Bodegas Salentein (Mendoza) en el N°15, Riccitelli Wine Company (Mendoza) en el N°32, El Enemigo (Mendoza) en el N°33, Viña Cobos (Mendoza) en el N°35 y Bodega Colomé en el N°49.

Finca Victoria, donde se encuentra Durigutti Family Winemakers Lisandro Borra

Sala de barricas de Bodegas Salentein Juan Francisco Sánchez

Uno de los salones de Casa Vigil Ines Clusellas/ Revista Jardin

Bodega Colomé

Viña Cobos SENA Sebastian

Un premio especial quedó en manos de una gran figura de la enología mundial, íntimamente vinculado con el vino argentino: Michel Rolland, quien recibió en forma póstuma el premio Icon Award. Según la organización, este premio se basa en las nominaciones de colegas del sector y reconoce a una persona que haya contribuido significativamente al enoturismo.

Michel Rolland, Icon Award

Seafood y viñedos

El año pasado, la edición 2025 del ranking otorgó el primer puesto a la bodega Viña Vik, ubicada en el Valle de Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago; al obtener el N°1 ingresa al hall of fame del ranking y ya no puede volver a participar en las ediciones siguientes. Chile cuenta en la actualidad con 219 bodegas abiertas al público, que reciben en promedio unos 1.2 millones de visitantes al año.

“Creo que lo que está pasando estos días en Chile, que es el cruce entre viñedos y seafood, va a ayudar a que la nueva generación de viñateros le de más fuerza al desarrollo del enoturismo en las distintas regiones de Chile, dando a conocer cosas que pocos conocen, como que tenemos viñas muy antiguas, como Malbec de 1860, por ejemplo. Ese golpe de efecto nos va a permitir construir un camino para el futuro“, comentó Max Raide, cabeza del grupo Liderazgo y organizador de The 50 Best Vineyards en Chile.

Max Raide (izq.) junto al enólogo argentino Alejandro Vigil (centro) durante la cena de bienvenida de los 50 Best en Casa Las Cujas

Cómo se elabora el ranking

El ranking es elaborada por la The 50 Best Vineyards Academy, que se encuentra integrada por más de 700 expertos en vino y turismo de 20 regiones del mundo. Los votantes -entre los que hay sommeliers, periodistas y especialistas en viajes- seleccionan las siete mejores experiencias enoturísticas según criterios como hospitalidad, entorno, actividades y calidad de los vinos.

Para garantizar diversidad de opiniones, al menos el 25% de los jurados se renueva cada año y las votaciones son confidenciales. Desde 2026, además, los viñedos deben recibir votos de al menos dos países distintos para poder integrar el ranking.

Picnic al aire libre en el restaurante Ramos Generales, de la bodega Kaiken Maira Garcia

Argentina en la lista extendida

Días antes de la ceremonia de premiación, la organización 50 Best dio a conocer la “lista extendida”, que abarca el ranking que va de los puestos 51 al 100, en la que aparecen tres bodegas argentinas. La mejor ubicada es Bodega Kaiken, que alcanzó el puesto 65.

Bodega Susana Balbo Gentileza

Más abajo aparece la debutante Susana Balbo Wines, que ingresó directamente en el puesto 80, mientras que Sitio La Estocada se ubicó en el puesto 83, además de protagonizar una de las mejoras argentinas más destacadas al escalar ocho posiciones respecto del ranking 2025.Lista 1-50:

La lista completa

<b>Posición</b> <b>Viñedo</b> <b>Región</b> 1 Schloss Johannisberg Rheingau 2 Bodegas Ysios Rioja 3 Montes Valle de Colchagua 4 Maison Ruinart Champaña 5 Creation Walker Bay 6 Clos Apalta Valle de Colchagua 7 Klein Constantia Cabo Occidental 8 Château Smith Haut Lafitte Burdeos 9 Château d’Yquem Burdeos 10 Durigutti Family Winemakers Mendoza 11 Champagne Taittinger Champaña 12 Pago de Carraovejas Ribera del Duero 13 Casas del Bosque Valle de Casablanca 14 Château Pape Clément Burdeos 15 Bodegas Salentein Mendoza 16 Quinta do Crasto Valle del Duero 17 Vasse Felix Margaret River 18 Château Kefraya Valle de la Becá 19 Viu Manent Valle de Colchagua 20 Bodega Garzón Maldonado 21 Bodegas Tio Pepe Jerez 22 Ceretto Piamonte 23 Concha y Toro Valle del Maipo 24 Gusbourne Kent 25 Bodegas Muga Rioja 26 Perelada Cataluña 27 Jordan Vineyard & Winery Alexander Valley 28 Almaviva Valle del Maipo 29 William Chris Vineyards Texas Hill Country 30 Szepsy Pince Tokay 31 Cloudy Bay Vineyards Marlborough 32 Riccitelli Wine Company Mendoza 33 El Enemigo Mendoza 34 Shafer Vineyards Valle de Napa 35 Viña Cobos Mendoza 36 M. Chapoutier Rhône Valley 37 Champagne Bollinger Champaña 38 Aperture Cellars Sonoma County 39 Craggy Range Hawke’s Bay 40 Marqués de Murrieta Rioja 41 Leeuwin Estate Margaret River 42 Château Pichon Baron Burdeos 43 Delaire Graff Estate Stellenbosch 44 Vivanco Rioja 45 Seppeltsfield Barossa Valley 46 Tokara Wine Estate Stellenbosch 47 Champagne Philipponnat Champaña 48 Santa Rita Valle del Maipo 49 Gramona Penedés 50 Bodega Colomé Salta