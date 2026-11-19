Nació como monasterio, fue apropiada por Napoleón y acaba de ser elegida la mejor bodega del mundo
Schloss Johannisberg, en Alemania, ocupa desde ayer el puesto N°1 del ranking The 50 Best Vineyards
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SANTIAGO DE CHILE.- Viña Don Melchor, en las afueras de la ciudad de Santiago, fue el escenario elegido para dar a conocer la edición 2026 del ranking The 50 Best Vineyards, que reúne a las bodegas con propuestas de enoturismo más destacadas del mundo. Este año, el N°1 quedó en manos de Alemania: Schloss Johannisberg, en Rheingau, logró el primer puesto después de varios años de pelear el podio.
“Schloss Johannisberg es un digno ganador del No.1, ya que combina la tradición vitivinícola con una hospitalidad excepcional”, comentó Rikki Tidball, Directora general de Premios y Clasificaciones de The 50 Best Vineyards.
Ubicada cerca de Wiesbaden, la bodega fue fundada por monjes benedictinos, pero aún antes se cultivaba vid en sus laderas: los registros hablan de unos 1200 años de vitivinicultura y sus vides de Riesling son consideradas las más antiguas del mundo. Pasó por diversas manos, incluidas las de Napoleón.
Es además el primer sitio donde se produjo ice wine (variedad de vino que se produce de uvas congeladas naturalmente); según los documentos, eso ocurrió en 1858. Actualmente se encuentra abierta al enoturismo; cuenta además con un reconocido restaurante.
“Los visitantes pueden explorar los terrenos del palacio, los viñedos y las bodegas históricas, incluida la célebre Bibliotheca Subterranea, mientras disfrutan de catas guiadas y de unas vistas panorámicas de la región de Rheingau”, destacó la organización de los 50 Best.
El podio se completó con la bodega Ysios, de Rioja, en España, en el número 2, y número 3 para Montes, ubicada en el Valle de Colchagua, Chile.
La Argentina en el ranking
La Argentina retuvo seis lugares en el ranking, sin ningún ingreso, y con puestos sensiblemente más bajos a los del ranking de 2025.
El puesto más alta alcanzado por la Argentina fue para la mendocina Durigutti Family Winemakers (N°10), que ascendió una posición. Le siguieron Bodegas Salentein (Mendoza) en el N°15, Riccitelli Wine Company (Mendoza) en el N°32, El Enemigo (Mendoza) en el N°33, Viña Cobos (Mendoza) en el N°35 y Bodega Colomé en el N°49.
Un premio especial quedó en manos de una gran figura de la enología mundial, íntimamente vinculado con el vino argentino: Michel Rolland, quien recibió en forma póstuma el premio Icon Award. Según la organización, este premio se basa en las nominaciones de colegas del sector y reconoce a una persona que haya contribuido significativamente al enoturismo.
Seafood y viñedos
El año pasado, la edición 2025 del ranking otorgó el primer puesto a la bodega Viña Vik, ubicada en el Valle de Millahue, a 160 kilómetros al sur de Santiago; al obtener el N°1 ingresa al hall of fame del ranking y ya no puede volver a participar en las ediciones siguientes. Chile cuenta en la actualidad con 219 bodegas abiertas al público, que reciben en promedio unos 1.2 millones de visitantes al año.
“Creo que lo que está pasando estos días en Chile, que es el cruce entre viñedos y seafood, va a ayudar a que la nueva generación de viñateros le de más fuerza al desarrollo del enoturismo en las distintas regiones de Chile, dando a conocer cosas que pocos conocen, como que tenemos viñas muy antiguas, como Malbec de 1860, por ejemplo. Ese golpe de efecto nos va a permitir construir un camino para el futuro“, comentó Max Raide, cabeza del grupo Liderazgo y organizador de The 50 Best Vineyards en Chile.
Cómo se elabora el ranking
El ranking es elaborada por la The 50 Best Vineyards Academy, que se encuentra integrada por más de 700 expertos en vino y turismo de 20 regiones del mundo. Los votantes -entre los que hay sommeliers, periodistas y especialistas en viajes- seleccionan las siete mejores experiencias enoturísticas según criterios como hospitalidad, entorno, actividades y calidad de los vinos.
Para garantizar diversidad de opiniones, al menos el 25% de los jurados se renueva cada año y las votaciones son confidenciales. Desde 2026, además, los viñedos deben recibir votos de al menos dos países distintos para poder integrar el ranking.
Argentina en la lista extendida
Días antes de la ceremonia de premiación, la organización 50 Best dio a conocer la “lista extendida”, que abarca el ranking que va de los puestos 51 al 100, en la que aparecen tres bodegas argentinas. La mejor ubicada es Bodega Kaiken, que alcanzó el puesto 65.
Más abajo aparece la debutante Susana Balbo Wines, que ingresó directamente en el puesto 80, mientras que Sitio La Estocada se ubicó en el puesto 83, además de protagonizar una de las mejoras argentinas más destacadas al escalar ocho posiciones respecto del ranking 2025.Lista 1-50:
La lista completa
|<b>Posición</b>
|<b>Viñedo</b>
|<b>Región</b>
1
Schloss Johannisberg
Rheingau
2
Bodegas Ysios
Rioja
3
Montes
Valle de Colchagua
4
Maison Ruinart
Champaña
5
Creation
Walker Bay
6
Clos Apalta
Valle de Colchagua
7
Klein Constantia
Cabo Occidental
8
Château Smith Haut Lafitte
Burdeos
9
Château d’Yquem
Burdeos
10
Durigutti Family Winemakers
Mendoza
11
Champagne Taittinger
Champaña
12
Pago de Carraovejas
Ribera del Duero
13
Casas del Bosque
Valle de Casablanca
14
Château Pape Clément
Burdeos
15
Bodegas Salentein
Mendoza
16
Quinta do Crasto
Valle del Duero
17
Vasse Felix
Margaret River
18
Château Kefraya
Valle de la Becá
19
Viu Manent
Valle de Colchagua
20
Bodega Garzón
Maldonado
21
Bodegas Tio Pepe
Jerez
22
Ceretto
Piamonte
23
Concha y Toro
Valle del Maipo
24
Gusbourne
Kent
25
Bodegas Muga
Rioja
26
Perelada
Cataluña
27
Jordan Vineyard & Winery
Alexander Valley
28
Almaviva
Valle del Maipo
29
William Chris Vineyards
Texas Hill Country
30
Szepsy Pince
Tokay
31
Cloudy Bay Vineyards
Marlborough
32
Riccitelli Wine Company
Mendoza
33
El Enemigo
Mendoza
34
Shafer Vineyards
Valle de Napa
35
Viña Cobos
Mendoza
36
M. Chapoutier
Rhône Valley
37
Champagne Bollinger
Champaña
38
Aperture Cellars
Sonoma County
39
Craggy Range
Hawke’s Bay
40
Marqués de Murrieta
Rioja
41
Leeuwin Estate
Margaret River
42
Château Pichon Baron
Burdeos
43
Delaire Graff Estate
Stellenbosch
44
Vivanco
Rioja
45
Seppeltsfield
Barossa Valley
46
Tokara Wine Estate
Stellenbosch
47
Champagne Philipponnat
Champaña
48
Santa Rita
Valle del Maipo
49
Gramona
Penedés
50
Bodega Colomé
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