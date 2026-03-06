Guía Michelin de Buenos Aires y Mendoza 2026: cuándo se conocerá la nueva selección de restaurantes argentinos

La Guía Michelin ya definió la fecha de su próxima escala en la Argentina. La selección 2026 de Buenos Aires y Mendoza se dará a conocer a mediados de año a través de los canales digitales de la guía, en una edición que volverá a poner bajo la lupa a las dos plazas que integran hoy su recorrido local. A diferencia de las dos primeras ediciones, en esta la publicación comunicará de manera online sus estrellas y premios, mientras los restaurantes seleccionados recibirán luego su placa Michelin.

El anuncio llega después de una edición 2025 que mostró continuidad en la cima y expansión en el resto del mapa. La segunda ceremonia argentina se realizó en Mendoza, en la bodega Susana Balbo, con cerca de 400 invitados, y dejó un saldo de nuevos ingresos en distintas categorías, pero sin cambios entre los restaurantes que ya estaban distinguidos con estrellas. Aramburu mantuvo sus dos estrellas y todos los locales que ya tenían una conservaron su lugar.

La guía Michelin se edita desde hace más de 100 años

Con ese antecedente, la revelación del 13 de julio no se leerá solo por los posibles nuevos nombres. También servirá para ver si la guía profundiza la línea que mostró en 2025: sostener a sus restaurantes más consolidados, ampliar la escena de Buenos Aires y Mendoza y seguir reconociendo proyectos con perfiles muy distintos, desde la alta cocina hasta las propuestas de mejor relación precio-calidad.

El acuerdo entre Buenos Aires, Mendoza y Michelin

En la ciudad de Mendoza y en el marco de la Fiesta de la Vendimia, participaron del anuncio el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, durante el anuncio de la nueva selección de la Guía Michelin en los distritos que gobiernan Prensa/GCBA

“Tenemos un objetivo claro, que es seguir consolidando a la ciudad como capital gastronómica, donde la experiencia de cada persona que se sienta a comer, argentina o extranjera, sea única. Este acuerdo es clave para seguir mejorando. Es un orgullo para nosotros pertenecer a la Guía Michelin junto a ciudades globales como París, Madrid y Roma”, dijo Macri.

Por su parte, Cornejo destacó la relevancia de sostener la presencia de Mendoza en la prestigiosa publicación: “Formar parte de la Guía Michelin nos coloca en una vidriera internacional como referentes gastronómicos. Es un reconocimiento al trabajo sostenido que viene realizando Mendoza desde hace años, con una fuerte articulación entre el sector público y el privado”.

Cómo quedó la edición 2025

En la edición 2025, Aramburu siguió como el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin. Entre los locales con una estrella, hubo tres incorporaciones nuevas: Angélica Cocina Maestra, Crizia y Riccitelli Bistró. A la vez, conservaron su distinción Don Julio, Zonda Cocina de Paisaje, Casa Vigil, Brindillas, Azafrán y Trescha.

Estrellas Michelin

Aramburu mantuvo sus dos estrellas y todos los locales que ya tenían una conservaron su lugar

Dos estrellas

Aramburu (Buenos Aires)

Una estrella

Angélica Cocina Maestra (Mendoza)

Azafrán (Mendoza)

Brindillas (Mendoza)

Casa Vigil (Mendoza)

Crizia (Buenos Aires)

Restaurante Crizia, chef Gabriel Oggero, en Palermo, Buenos Aires Pilar Camacho

Don Julio (Buenos Aires)

Riccitelli Bistró (Mendoza)

Trescha (Buenos Aires)

Zonda Cocina de Paisaje (Mendoza)

Estrellas Verdes

La categoría de sustentabilidad llegó a 10 restaurantes en 2025:

Alcanfor (Buenos Aires)

Angélica Cocina Maestra (Mendoza)

Osadía de Crear (Mendoza)

Casa Vigil (Mendoza)

Anchoita (Buenos Aires)

Angélica Cocina Maestra, en la Bodega Catena Zapata, Mendoza Gentileza

Zonda (Mendoza)

El Preferido de Palermo (Buenos Aires)

Riccitelli Bistró (Mendoza)

Don Julio (Buenos Aires)

Crizia (Buenos Aires)

Bib Gourmand

En Bib Gourmand, la categoría que distingue propuestas de muy buena relación precio-calidad, la guía sumó tres nuevos restaurantes porteños:

Ácido (Buenos Aires)

Ajo Negro - Mar de Tapas (Buenos Aires)

Santa Inés (Buenos Aires)

Anafe (Buenos Aires)

Bis Bistró (Buenos Aires)

Jazmín Marturet chef y dueña del restaurante Santa Inés, en Buenos Aires fabian-marelli-11419 - LA NACION

Caseros (Buenos Aires)

La Alacena Trattoria (Buenos Aires)

Mengano (Buenos Aires)

Reliquia (Buenos Aires)

República del Fuego (Buenos Aires)

Recomendados 2025

La sección de recomendados, que distingue restaurantes con “cocina de calidad”, incorporó 16 nuevos nombres en la edición 2025: diez de Buenos Aires y seis de Mendoza.

Buenos Aires

Alcanfor

Evelia

Fico

Han

Pablo Park, chef del restaurante Han Fabián Marelli

Horta

La Cabaña

Michel Rolland Grill & Wine

Osaka Concepción

Raíx

Ultramarinos

Mendoza

Anna Bistró

Assemblage

Brutal

La Vid – Bodega Norton

Los Bocheros

Martino Wines

Premios individuales

La ceremonia 2025 también incluyó reconocimientos personales. El premio Michelin al Joven Chef fue para Nicolás Tykocki, de Ácido, mientras que el galardón al Mejor Sommelier quedó para Elena Fernanda Cabrera y Leonel Ismael Castro Ruiz, ambos de Trescha.

El premio Michelin al Joven Chef fue para Nicolás Tykocki, de Ácido Damian Liviciche

Con esa foto reciente, el 13 de julio aparecerá como una nueva medición del momento que atraviesa la gastronomía argentina bajo la mirada Michelin. Buenos Aires y Mendoza volverán a concentrar la atención en una guía que, por ahora, sigue leyendo al país desde esos dos grandes polos.

Cómo funciona la Guía

La Guía Michelin nació en 1900, creada por los hermanos André y Edouard Michelin, también fundadores de la empresa de neumáticos. En sus orígenes era una publicación pensada para acompañar a los automovilistas, con mapas, datos prácticos para viajar y recomendaciones de lugares para comer y alojarse. Con el tiempo, ese costado gastronómico ganó peso: en 1923 empezó a incluir restaurantes fuera de hoteles y, en 1926, aparecieron las estrellas.

A diferencia de otros premios o rankings, la guía no se define por votación. Michelin trabaja con inspectores anónimos, formados bajo un mismo método en todo el mundo, que visitan los restaurantes como cualquier cliente, pagan la cuenta y luego elaboran su evaluación. Según la organización, solo se juzga la calidad de la cocina a partir de cinco criterios internacionales:

La calidad de los productos

El dominio de las técnicas de cocina

La armonía de los sabores

La personalidad del chef representada en la cocina

La consistencia tanto a lo largo del tiempo como en todo el menú

Sobre esa base, Michelin otorga una estrella a los restaurantes con una cocina de alta calidad que vale la pena una parada, dos a los que justifican un desvío y tres a los que ofrecen una experiencia excepcional que merece un viaje especial.