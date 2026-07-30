Cuando la montaña se convierte en un festival: así fue el debut latinoamericano de The North Face Mountain MIX Patagonia

La montaña sigue siendo el escenario por excelencia para el ski y el snowboard. Pero cada vez suma más propuestas que amplían la experiencia más allá de las pistas. Música, arte, encuentros y cultura outdoor fueron parte de MTN MIX Patagonia, el festival de invierno de The North Face que debutó en Latinoamérica los días 25 y 26 de julio en el Parque Robles de Cerro Catedral, en Bariloche.

Durante dos jornadas, el encuentro reunió a atletas, riders, creadores de contenido, medios especializados y fanáticos de los deportes de nieve en una propuesta que buscó ampliar la experiencia clásica de la montaña y acercarla a una nueva generación.

El clima, incluso, aportó su propia cuota de suspenso. Hasta último momento, los pronósticos no aseguraban las condiciones necesarias para montar el circuito principal. Sin embargo, una intensa nevada en las horas previas transformó el paisaje y dejó al cerro con una de las postales más esperadas del invierno.

Con ese escenario, el festival abrió sus puertas con un Base Camp que funcionó como punto de encuentro durante toda la jornada. Activaciones de marca, intervenciones artísticas, música en vivo y espacios para compartir experiencias mantuvieron el movimiento constante mientras la expectativa crecía alrededor de la competencia central.

El BarAndes Pro Invitational reunió a referentes del ski y snowboard street sobre un circuito especialmente diseñado con escaleras y barandas, inspirado en el lenguaje del freestyle urbano. D500

El street llegó a la montaña

Uno de los momentos más esperados fue el BarAndes Pro Invitational 2026, una competencia de freestyle que reunió a 40 referentes del ski y snowboard street argentino, sobre un circuito construido especialmente para la ocasión.

Inspirado en el lenguaje del street, el módulo combinó una escalera de 15 escalones con tres barandas de diferentes formatos, trasladando a la montaña una estética habitual del entorno urbano. Allí, más que la velocidad, fueron el estilo, la creatividad, la fluidez y la técnica los aspectos que definieron cada pasada.

El Base Camp funcionó como el punto de encuentro del festival, con activaciones, música en vivo, intervenciones artísticas y un après-ski que extendió la experiencia más allá de la competencia.

Las clasificaciones se desarrollaron bajo el formato jam session, primero para ski y luego para snowboard, hasta definir a los ocho finalistas de cada disciplina. Y cuando llegó el momento decisivo, el paisaje volvió a jugar a favor: el sol apareció entre las nubes justo antes de las finales, iluminando los trucos y ofreciendo una de las imágenes más celebradas del fin de semana.

Mucho más que una competencia

La propuesta de MTN MIX fue pensada como una experiencia integral. Entre competencia y competencia hubo sesiones de DJs, sorteos, encuentros con atletas y un après-ski que extendió la actividad cuando terminó la premiación.

La segunda jornada tuvo un perfil diferente, más enfocado en la comunidad. Riders y asistentes participaron de un Community Riding con Cristobal Colombo, atleta de The North Face Argentina y esquiador olímpico de freestyle, fue parte de MTN MIX Patagonia 2026, sumándose a la propuesta del festival con su experiencia en la disciplina también la snowboarder Catalina Petersen, embajadora de The North Face.

La segunda jornada estuvo dedicada a la comunidad, con un Community Riding junto a atletas y embajadores de The North Face que convocó a esquiadores y snowboarders a compartir una jornada en la montaña.

El recorrido se completó con una charla técnica, un almuerzo compartido, la proyección de producciones audiovisuales de la marca y nuevas intervenciones artísticas sobre tablas y equipamiento.

En total, cerca de 500 personas participaron de la jornada principal del festival, una convocatoria que consolidó esta primera edición como una nueva cita para quienes viven la montaña más allá del deporte.

Festivales de nieve: una tendencia que crece

Lejos del formato tradicional de los eventos deportivos, MTN MIX refleja una tendencia que gana espacio en los principales centros de esquí del mundo: encuentros donde la competencia convive con la música, el diseño, el arte y la cultura outdoor.

En ese cruce entre freestyle, comunidad y lifestyle, la montaña deja de ser únicamente un escenario natural para convertirse en un espacio de encuentro. Una forma distinta de vivir el invierno, donde la experiencia importa tanto como el descenso.

Cristóbal Colombo, atleta de The North Face Argentina y esquiador olímpico de freestyle, participó de la competencia de freestyle.

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