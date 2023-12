Una clave, considerar los beneficios promovidos por el gobierno uruguayo, como bajas impositivas y devolución de tributos al consumo, de cara a una temporada “con expectativas prudentes”

Nelson Fernández Corresponsal en Uruguay

escuchar

Como en la etapa previa a una fiesta, el balneario estrella del este uruguayo se prepara para una temporada que se asegura reluciente para el fin de 2023 y las primeras dos semanas de 2024. Eso sí; no hay certezas, todavía, de si el empuje de demanda que se insinúa estas semanas tendrá fuerza real como para concretar una buena temporada...

Por empezar, podemos decir que las reservas de primera línea frente al mar, de las residencias grandes y de los departamentos con amenities de lujo, están completas para las fiestas de fin de año y los primeros días de enero. En el resto, el panorama es diverso y en muchos casos son los propios uruguayos los que se aseguran un lugar en el extenso este playero.

El ministro de turismo, Tabaré Viera, se mostró confiado. Dijo a la nacion que la estrategia de campaña busca reforzar los beneficios dispuestos por el gobierno en materia de rebajas impositivas o devolución de tributos al consumo. En hotelería, alquiler de automóviles y alojamientos así como en gastronomía, dice Viera, “la quita impositiva es total”. A eso, además, se suma la devolución de impuestos en las compras al salir del país (tax free).

Por su parte, Martín Laventure, Director de Turismo de Maldonado, comentó que además de las baterías de medidas impositivas dispuestas por el gobierno, “el sector privado presenta una oferta en los diferentes rubros con una excelente relación precio-calidad para todas las posibilidades económicas”.

Consultado por los porcentajes de ocupación, Javier Azcurra, Director de Relaciones Institucionales & Ventas en Enjoy Punta del Este, aseguró que las reservas son más fuertes que el año pasado: “Para diciembre, tenemos un 85% de ocupación, en enero llegamos a 93% y para febrero contamos con reservas por 84% de la capacidad hotelera”, declaró a LA NACION.

En el hotel Enjoy, las reservas son más fuertes que el año pasado Gentileza

En esta dirección, vale aclarar que los precios de alojamiento de este hotel presentan una tarifa promedio de US$400 que va de la más baja de US$260 (para días de entre semana de febrero) y la más alta, que es de US$700 para el primer fin de semana de enero. El spa day cuesta US$40 y un masaje en el centro del Enjoy está US$110.

Para quienes vayan con auto, conviene saber que el precio de litro de nafta Súper 95 está en US$1,90 mientras que cada peaje en ruta cuesta unos US$3,35 con el sistema de “tag” para pasar automáticamente o US$4,25 para pagar en cabina.

En cuanto a la oferta gastronómica, la realidad es que es muy amplia en toda la costa y tiene opciones de precios top en la playa y otros más accesibles en locales y bares. El menú en La Huella de José Ignacio, por ejemplo, es un clásico de verano. Para el comienzo de un almuerzo o cena, pueden pedirse tragos como Aperol Spritz a US$11,75, Mojito a US$9,75, o simplemente un agua saborizada a US$5,25

A modo de entrada o como plato único puede ser la pizza Margarita a US$15,75, la torta de cebolla a US$19,75 o las miniaturas de pescado a US$19,50. Entre los platos principales están los tradicionales de La Huella como pejerrey frito a US$16, ensalada de pollo a US$10,75, y algunas especialidades como las mollejas a la parrilla a US$19,75 o las remolachas asadas a US$20,25.

La Huella, en José Ignacio, es un clásico para los almuerzos de verano Natalia Ayala

Los amantes del lugar sin dudas conocen el atractivo de la corvina curada a US$19,75, la clásica milanesa a US$21,25, la brótola fresca grillé a US$21,25, o el manjar del rack de cordero a US$33,00.

En la zona de La Barra, además, hay un alto consumo del plato uruguayo por excelencia, el chivito, que puede estar alrededor de US$15.

En La Huella la corvina curada cuesta US$19,75, la milanesa US$21,25, la brótola fresca grillé US$21,25 y el rack de cordero US$33 archivo

Hecho en casa

Otra tradición del verano son los asados en jardines de casas de verano o en terrazas de departamentos. No hay alojamiento de esta última categoría que no tenga una terraza con parrillero. En esta línea, la boutique de carnes El Novillo Alegre o el local Gourmeat del centro chico de Pedragosa Sierra ofrecen cortes especiales como asado de tira de novillo a US$13, asado corte inglés a US$17, o el lujo de asado de tira de wagyu a US$23,50 (precios por kilo). En época de playa se vende mucho el bife de chorizo que está US$13 o la bola de lomo, a US$ 12,50. Otros cortes buenos y sabrosos, a precios más bajos, son el asado de cerdo o la clásica bondiola de cerdo que cuesta US$7 el kilo. No puede faltar la picada parrillera con chorizo casero a US$ 11 o el chorizo especial a US$15,30, así como las morcillas a US$ 9, saladas o dulces.

.No hay alojamiento que no tenga una terraza con parrillero, dicen desde las inmobiliarias

Para los asadores, la bolsa de carbón está en US$4,9, pero incluso los porteños que vienen acostumbrados a cocinar así usan en el este uruguayo la leña, y hay diferentes precios según la cantidad que se compre.

La playa es una franja extensa que va de Montevideo a Rocha, y ahí las familias van con su heladerita y cargamento para pasar el día: almuerzos, merienda y la puesta del sol frente a la Mansa. Los clásicos “helados de palito” en la playa van en precios de dos a dos dólares y medio. El que quiere llevar de postre para la casa o en heladerita a la playa, tiene en el tradicional local de los italianos de Gorlero, Helados Arlechino, el pote de kilo con tres sabores a elección a US$19,50.

En el tradicional local de Gorlero, Helados Arlechino, el pote de kilo con tres sabores a elección cuesta US$19,50

Una clase de surf en La Barra o en otras playas con muchas olas va de US$30 a US$100 con profesores especializados.

Los precios de una cerveza de litro en el supermercado oscilan según la cadena y la zona, pero puede estar la rubia de un litro a US$4 y la lata individual en algo más de 2.

En la salida de las tardecitas por Gorlero un atractivo es la churrería Manolo que vende el churro común a un dólar y el relleno (crema, chocolate o dulce de leche) a 2,50.

Para desayunos, meriendas o en cualquier hora del día, en la entrada de La Barra (y también en Solanas) está el local de Medialunas Calentitas, que en verano tiene bandas de rock en vivo en la plataforma al aire libre. Ahí, la docena de medialunas cuesta US$ 17,50 y la medialuna rellena de jamón y queso US$ 2,50.

En Medialunas Calentitas, la docena se vende a US$ 17,50 instagram

La Pasiva ofrece hamburguesa canadiense con papas fritas a US$11,30, chivito al pan con papas fritas a US$8,75 y chivito canadiense completo, al plato, para dos personas, a US$ 32.

En espectáculos de teatro, lo más fuerte del verano será sin dudas la despedida de Susana Giménez de las tablas con la comedia Piel de Judas, cuya entrada cuesta US$ 60. También estará presente Enjoy Live: recitales en el parking a US$ 50.

Susana Giménez se despide de las tablas en "Piel de Judas" Pablo Montagna

Las salidas nocturnas tienen una variedad de precios tan amplia como locales hay. Una entrada a un boliche puede oscilar entre los US$ 20 y US$ 30, con tragos a US$ 14.

El cine es ideal para días sin playa o para un descanso entre tanto vértigo de enero, y la entrada cuesta US$ 12,50.

Por otra parte, la tradición de café se ha generalizado en locales en la península, en la zona gourmet de Pedragosa Sierra, así como en La Barra, Manantiales o José Ignacio. La cafetería La Dulcería ofrece el espresso a US$3,75, el capuchino a US$5,25, un tostado a US$9,75, y una merienda a US$37.

Luego, los restaurantes tienen precios que varían según la zona. Una opción básica de restaurante del puerto sobre la rambla es un menú turístico con opciones a US$ 22 que incluyen una entrada, un plato principal y un postre.

En definitiva, hay precios para todos los gustos, pero dentro del rango de un país que está caro en dólares. Actualmente, el dólar está “planchado” en 40 pesos uruguayos o menos, mientras que la inflación está en 4,3% anual: eso genera una estabilidad que no obliga a remarcar precios. Punta del Este se prepara así para una temporada con expectativas prudentes, cruzando los dedos para que Argentina logre un shock de confianza que repercuta en la zona de los balnearios uruguayos.

Beneficios a turistas

Los no residentes que se encuentran en Uruguay cuentan con los siguientes beneficios:

•IVA cero en hoteles y alojamientos. Es un beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA, por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución. Vigencia: todo el año.

•Devolución del 9 % del IVA sobre servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje. Vigencia: hasta el 30 de abril de 2024.

•Devolución del 9 % del IVA en arrendamientos de vehículos sin chofer. Vigencia: hasta el 30 de abril de 2024.

•Devolución del 9 % del IVA en servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico. Vigencia: hasta el 30 de abril de 2024.

La aplicación de estos beneficios fiscales corresponde a servicios prestados a consumidores finales, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito.

Otras ventajas

•Régimen de Tax Free. Válido para compras de productos incluidos en el régimen, realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro. Vigencia: todo el año.

•Descuento del 30% en combustible (naftas) en pago con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones en un radio de 20 km desde los siguientes puestos de paso de frontera con la República Argentina: Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón, Salto – Concordia.

•Descuento del 24% en combustible (naftas) en pago con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones en un radio de 20 Km desde los siguientes puestos de paso de frontera de Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

•Atención a las promociones de tarjetas de cada banco.

NDR: La cotización utilizada para la conversión fue de 40 pesos uruguayos por 1 dólar, precio en el que ha oscilado el tipo de cambio durante las útimas semanas

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project