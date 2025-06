Daniela Urzi comparte los secretos de un guardarropas top

Con una carrera que la convirtió en una de las top models más reconocidas de la Argentina, Daniela Urzi ha construido un estilo personal que va más allá de las tendencias. Su frescura y sencillez siguen siendo su sello, y nos invita a conocer no solo sus gustos, sino también su forma de entender la moda como un reflejo de la personalidad y el estado de ánimo. Una voz genuina que sigue pisando fuerte.

¿Qué es lo que más te gusta de la moda?

Me gusta el cambio constante de gama de colores, elementos, tiempos y climas. Me inspiran a la hora de vestirme.

¿Y lo que menos te gusta?

Las microtrends y el fast fashion. Me parece aburrido e irrelevante.

Nunca salís de tu casa sin...

Una buena cartera.

Si pudieras adoptar un estilo de otra década, ¿cuál elegirías y por qué?

Los 90 fueron mi década favorita porque estaba en borcegos todo el día. Como lo hago hoy.

En los 90 se enamoró de los borcegos y los usa hasta el día de hoy

¿Tu diseñador favorito?

Alejandro Blanco.

¿Lo último que te compraste?

Unas medias de encaje.

¿Lo más polémico que usaste porque te encantaba?

Un culotte de Dolce & Gabbana con botas y bucaneras.

¿Una tendencia que no pasa de moda?

Salir con un buen peinado, con el pelo suelto y ondas.

¿Un lugar en el mundo?

París en invierno e Ibiza en verano.

¿Una personalidad de la moda con la que te gustaría cenar?

Yves Saint Laurent.

Yves Saint Laurent, una personalidad del mundo de la moda con quien le gustaría cenar

¿Esa prenda que tenés en tu placard hace tiempo y no podés dejar ir?

Un vestido corto, hecho a medida por mi amigo Alejandro Blanco, para mi cumple 24 en Nueva York.

¿Coleccionás algo?

Lámparas.Siempre me compro una cuando viajo.

¿Qué es lo que no puede quedar afuera de tu valija?

La musculosa perfecta.

Una musculosa de cabecera, ese básico que no falla

¿El color que nunca usás?

Coral.

¿La mujer más elegante de la argentina?

Mariana Arias.

¿Un accesorio infaltable?

Un buen collar y anillos.

¿Un ícono de moda?

Kate Moss.

Para Urzi, Kate Moss es un ícono fashion por excelencia

¿Un outfit que no podes creer que usaste?

Un vestido de la colección de Yves Saint Laurent inspirado en los años 40, para el comercial del perfume París, filmado en la Torre Eiffel.

¿Alguna vez seguiste una tendencia y después te arrepentiste?

Usaba unos tacos aguja de 16 centímetros, que no entiendo cómo hacía. De Giuseppe Zanotti tengo muchos pares que ya no puedo usar.

En la actualidad no entiende cómo hacía para usar tacos de 16 centímetros

¿Cómo elegís tu look cada mañana? ¿Tardás mucho?

No tardo nada. Me gusta sentirme cómoda, y la verdad, creo que de los jeans oversize no hay vuelta atrás [risas].

¿Una prenda que te recuerde un momento feliz?

El pijama que usaba cuando mi hijo, de bebé, dormía la siesta en mi pecho.

Si pudieras robarle el placard a alguien por un día: ¿a quién y por qué?

A Naomi Campbell, porque me encanta cómo se viste.