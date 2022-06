De Peaky Blinders a Game of Thrones. Ediciones limitadas de whisky que rinden homenaje a las series más populares

En sintonía con el reciente estreno de la sexta y última temporada de Peaky Blinders, la firma irlandesa Bushmills lanzó una edición especial de su tradicional whiskey con un guiño a todos los fans de esta popular serie que retrata el ascenso del gangster Thomas Shelby en el Birmingham de los años 20: en su etiqueta puede leerse la frase “By orden of the Shelby Co. Limited” (”a pedido de Shelby Co. Limited).

Bushmills no es la única destilería que se suma al éxito de una serie o una película. Johnny Walker, por ejemplo, cuenta con numerosas ediciones especiales que tunean su etiqueta o incluso su botella para mimetizarse con Blade Runner o Game of Thrones; e incluso existen casas de espirituosas que se dedican casi exclusivamente al desarrollo de bebidas para acompañar a series y films, como es el caso de Silver Screen Bottling Company, que cuenta en su portfolio bebidas inspiradas en Ray Donovan o en el capitán de Star Trek James T. Kirk.

La edición especial de Johnny Walker de Blade Runner 2049 propone una botella de whisky del futuro

Vamos entonces con un top five de bebidas inspiradas en series famosas o en sus personajes, con la aclaración de que solo algunas de ellas se consiguen en la Argentina.

Publicidad que acompañó al lanzamiento del whiskey de Peaky Blinders

Peaky Blinders

El flamante Bushmills Prohibition Recipe Irish Whiskey -ese es su nombre completo- se propone como la versión más cercana al spirit que bebe Thomas Shelby, declarado fan del whiskey irlandés, en el legendario Small Heath Pub de Birmingham a comienzos del siglo XX. Esta edición especial es un blend 45% whisky de malta y 55% de whisky de grano de 3, 4 y 5 años, filtrado sin frío (como se hacía a principios del siglo XX) y añejado en barrica de Bourbon.

“No podríamos estar más emocionados de haber establecido una asociación tan adecuada entre nuestro programa, Peaky Blinders y Bushmills”, comentó Caryn Mandabach, productora de Peaky Blinders, en un comunicado. “Estamos encantados de que los fanáticos de EE. UU. puedan brindar por el lanzamiento de esta última temporada histórica en Netflix con este whisky de asociación de edición limitada”, agregó.

Bushmills Prohibition Recipe Irish whiskey, elaborado "a pedido de Shelby Co."

El precio del Bushmills Prohibition Recipe Irish whiskey es 43 dólares, y por el momento solo se consigue en los Estados Unidos.

La botella del Johnny Walker La Casa de Papel tiene "mensajes ocultos" que se ven en la oscuridad y ante luz ultravioleta

La Casa de Papel

Como mencionamos, Johnnie Walker no deja pasar oportunidad de reformular su etiqueta en sintonía con los éxitos de la pantalla (la grande, pero también la chica), y es así como el año pasado lanzó una edición limitada de su Red Label que se ilustra con los personajes de la serie de Netflix, en la que aparece su icónico striding man (el caminante) vestido con el típico mono rojo y con su rostro cubierto con la máscara de Salvador Dalí.

“Como muchos fanáticos de todo el mundo, nos ha cautivado la acción que se desarrolla en el submundo ficticio de La casa de papel. Estamos encantados de marcar el clímax de esta serie a través de este diseño de edición limitada. Estaré viendo cómo se desarrolla la historia con un vaso de Johnnie Walker en la mano y una botella de recuerdo para siempre”, comentó entonces la directora global de marketing de Johnnie Walker, Julie Bramham.

Fueron solo 150.000 botellas la que se produjeron, y a la Argentina llegaron unas pocas que fueron sorteadas por la marca entre los fans de la serie y de su whisky.

El Bourbon Spirits of the Apocalypse se inspira no tanto en la serie, sino en el comic en el que se basa The Walking Dead

The Walking Dead

Con 12 años en pantalla, 11 temporadas, un spinoff y picos de audiencia que superaron los 17,2 millones de espectadores en todo el mundo, era de esperar que el mundo de los zombies tenga bebida propia. Así fue que en 2019, el gigante de las bebidas Diageo y Skybound Entertainment se unieron para lanzar The Walking Dead Kentucky Straight Bourbon Whiskey una edición limitada de Bourbon no en homenaje a la serie de televisión sino a la serie de comics en la que se inspira, y que por aquel entonces celebraba su edición N°193.

Las manos de zombies ilustran la etiqueta

Spirits of the Apocalypse (Espíritus del Apocalípsis) es el apodo de este whiskey de Kentucky cuya etiqueta está a tono con la estética del comic. Disponible en Estados Unidos y en Europa, nunca llegó a la Argentina.

White Walker, edición limitada de Johnny Walker inspirada en la serie Game of Thrones Hand-out - CNW

Game of thrones

El caminante atraviesa un páramo helado en la etiqueta de White Walker by Johnnie Walker, edición limitada inspirada en los White Walkers de la serie de HBO Game of Thrones. Pero la relación con ese mundo frío también es posible de ser rastreada en los componentes del blend que incluye un single malt de Clynelish, una de las destilerías ubicadas más al norte de Escocia.

“Los whiskies de Clynelish han superado los largos inviernos escoceses, no muy distintos a los largos períodos resistidos por la Guardia de la Noche que se han aventurado al norte, más allá del muro”, advierten desde la marca. Al igual que la edición limitada de La Casa de Papel, la botella viene con un guiño extra para los fans, aunque en este caso no se trata de un juego de luces. Al ser enfriada la botella puede leerse la frase “Winter is Here”.

Dos ediciones especiales de Johnny Walker, pero que no llegaron a la Argentina

La buena noticia es que esta edición especial -White Walker- llegó a la Argentina. A Sonf of Fire y A Song of Ice son otras dos ediciones especiales del caminante en asociación con Game of Thrones que no han llegada a nuestras tierras.

The Fixer es elaborado por una firma especialmente creada para desarrollar bebidas asociadas al cine y a la televisión

Ray Donovan

En el transcurso de las siete temporadas y de la película de concluye la historia, Ray Donovan no para de beber whisky. The Glenlivet 1969 o Johnny Walker Red Label son algunas de las etiquetas que pasan por las manos de este abogado “solucionador de problemas” con bastantes pocos escrúpulos (sobornos y amenazas forman parte de su rutina diaria) interpretado por el actor Liev Schreiber. Sin embargo, Ray tiene su propio whisky o, mejor dicho, whiskey (recordemos, el escocés y el norteamericano se escriben “ey” final, el escocés y el japonés va con “y”).

La firma Silver Screen Bottling Company creó The Fixer, un blend de whiskies de centeno y de malta, del que no queda claro si está elaborado al estilo Tennessee, Bourbon o Rye Whiskey, pero cuya única finalidad es aprovechar el éxito que en algún momento tuvo la serie.